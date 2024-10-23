We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Biblioteca aconchegante por Etla Arquitetura
No ambiente EDf Chanteclair da CASACOR Pernambuco, as profissionais do Etla Arquitetura trouxeram elementos marcantes para evidenciar a atmosfera acolhedora da biblioteca com área de convívio.
Fotos: Gleyson Ramos
Na CASACOR Pernambuco, o escritório Etla Arquitetura surpreendeu com o ambiente EDf Chanteclair, um espaço de 30 metros quadrados que esbanja contemporaneidade e inovação. Projetado como uma biblioteca com área de convívio, as profissionais contam que a inspiração veio a partir da leitura da personalidade do homenageado, o Dr. Chicão, que é médico e Imortal da Academia Pernambucana de Letras. Por isso, trata-se de um espaço que acolhe quem chega, sendo justamente esse o seu conceito primordial.
Uma biblioteca, diferentes estilos.
Em meio ao cenário que beira o clássico, todo em tons escuros que convidam ao relax, as arquitetas não poderiam deixar de prever um eficiente sistema de climatização. Afinal, embora seja compacto, o ambiente precisa acolher com conforto em todos os momentos. É por isso que a escolha foi por dois Cassetes de 1-Via, da LG, sendo uma condensadora para as duas evaporadoras.
Cada equipamento tem 24.000 BTUs, assegurando a temperatura ideal tanto no frio, quanto no calor. Ambos os aparelhos foram instalados embutidos no forro de gesso, que revela um toque clean e contemporâneo à composição. É o contraste perfeito com as vigas em concreto aparente, destacando a essência bruta e rústica do projeto. “Eles climatizaram todo o ambiente com excelência, além de possuírem um design leve e elegante”, avalia.
Ainda na composição, um sofá de linhas orgânicas compõe ao lado de duas poltronas do studiobola, além de uma mesa de centro de autoria do próprio escritório. Esse móvel autoral funciona como uma pequena estante, onde é possível trocar os livros conforme o desejo do usuário. Com isso, a área de convívio está pronta para receber, unindo de forma inteligente o bom design ao melhor do conforto. Já para os momentos de descontração, as profissionais do Etla optaram por uma cristaleira aberta com duas adegas, tudo isso sobre o assoalho de madeira natural.
Além do granito utilizado na estante e da madeira de reflorestamento no piso, as profissionais investiram em detalhes contemporâneos, como o vidro e os espelhos, que ampliam e deixam um toque de leveza no ar. Somado a isso está o tom neutro das paredes, que não interfere nos demais elementos e, ainda, serve como base para as obras de arte de importantes artistas pernambucanos. Em especial, é possível observar peças de Reynaldo Fonseca e Ploeg, expostas em uma pequena galeria.
Sobre a profissional
Etla Arquitetura: O escritório Etla Arquitetura (@etlaarquitetura) é formado pelas arquitetas Tita Barretto, Lílian Avellar e Eduarda Moscoso, com foco em projetos arquitetônicos e interiores autorais. Tanto no residencial quanto no comercial, as profissionais buscam solucionar todas as questões referentes às dinâmicas do dia a dia, trazendo à cena ambientes versáteis e funcionais que se adaptam às necessidades e ao dia a dia dos usuários.
- ANTERIORMódulos IO LG19/08/2024
- PRÓXIMOConheça o LATS HVAC24/10/2024