Camila Carrasco

Outra estratégia utilizada por Camila para trazer a sensação de aconchego ao ambiente, fazendo dele uma extensão do home office, foi minimizar o uso de mobiliário corporativo, dando preferência a peças de design e elementos comuns na decoração da maioria das residências.



O conforto térmico do escritório ficou por conta da eficiência dos equipamentos de ar condicionado LG. No espaço multiuso, a escolha foi pelo Cassete Redondo, equipamento com design inovador e moderno, especialmente desenhado para ficar aparente, imprimindo um clima industrial chic ao ambiente.