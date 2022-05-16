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Round Cassete Soluções para Escritório
Round Cassete - Soluções para Escritório
Todo o projeto foi inspirado no escritório de Jules Ostin, protagonista do comovente e divertido filme “Um Senhor Estagiário”.
Assinado pela arquiteta Camila Carrasco com exclusividade para o Design Show C_, o Escritório da Startup, fica em um dos locais mais icônicos da cidade de São Paulo, a região da Avenida Paulista.
A empresa de Jules, papel interpretado por Anne Hathaway, é uma bem sucedida startup de vendas de roupas online.
Pensado para um número reduzido de frequentadores, o projeto foi estrategicamente elaborado de acordo com as novas regras de distanciamento necessárias para o atual momento, porém, sem o uso de barreiras físicas, preservando a integração entre os usuários e mantendo o conceito Open Space tão valorizado pelas startups.
Outra estratégia utilizada por Camila para trazer a sensação de aconchego ao ambiente, fazendo dele uma extensão do home office, foi minimizar o uso de mobiliário corporativo, dando preferência a peças de design e elementos comuns na decoração da maioria das residências.
O conforto térmico do escritório ficou por conta da eficiência dos equipamentos de ar condicionado LG. No espaço multiuso, a escolha foi pelo Cassete Redondo, equipamento com design inovador e moderno, especialmente desenhado para ficar aparente, imprimindo um clima industrial chic ao ambiente.
Já na sala de reuniões e jogos, a opção foi pelo Cassete de 1 Via, equipamento versátil e compatível
com o sistema Multi Inverter, que se adapta a diversos estilos de projetos por ter design discreto e altura compacta.
As plantas também tiveram destaque no projeto, agregando bem estar aos usuários e trazendo o atualmente tão comentado conceito de biofilia ao espaço.
O uso de cores também foi valorizado, como por exemplo o verde, colocado de forma pontual em um espaço de grande circulação.
ARQUITETA
Camila Carrasco
@camilacarrasco.arq
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