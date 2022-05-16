About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Round Cassete Soluções para Escritório

HVACBlog16/05/2022

Compartilhe este conteúdo.

Round Cassete<br>Soluções para Escritório1

Round Cassete - Soluções para Escritório

Todo o projeto foi inspirado no escritório de Jules Ostin, protagonista do comovente e divertido filme “Um Senhor Estagiário”.

Assinado pela arquiteta Camila Carrasco com exclusividade para o Design Show C_, o Escritório da Startup, fica em um dos locais mais icônicos da cidade de São Paulo, a região da Avenida Paulista.

7-imagem-camila-carrasco-blog

A empresa de Jules, papel interpretado por Anne Hathaway, é uma bem sucedida startup de vendas de roupas online.

Pensado para um número reduzido de frequentadores, o projeto foi estrategicamente elaborado de acordo com as novas regras de distanciamento necessárias para o atual momento, porém, sem o uso de barreiras físicas, preservando a integração entre os usuários e mantendo o conceito Open Space tão valorizado pelas startups.

7-imagem-camila-carrasco-blog

Outra estratégia utilizada por Camila para trazer a sensação de aconchego ao ambiente, fazendo dele uma extensão do home office, foi minimizar o uso de mobiliário corporativo, dando preferência a peças de design e elementos comuns na decoração da maioria das residências.

O conforto térmico do escritório ficou por conta da eficiência dos equipamentos de ar condicionado LG. No espaço multiuso, a escolha foi pelo Cassete Redondo, equipamento com design inovador e moderno, especialmente desenhado para ficar aparente, imprimindo um clima industrial chic ao ambiente.

4-imagem-camila-carrasco-blog

Já na sala de reuniões e jogos, a opção foi pelo Cassete de 1 Via, equipamento versátil e compatível
com o sistema Multi Inverter, que se adapta a diversos estilos de projetos por ter design discreto e altura compacta.

2-imagem-camila-carrasco-blog
3-imagem-camila-carrasco-blog
7-imagem-camila-carrasco-blog

As plantas também tiveram destaque no projeto, agregando bem estar aos usuários e trazendo o atualmente tão comentado conceito de biofilia ao espaço.

O uso de cores também foi valorizado, como por exemplo o verde, colocado de forma pontual em um espaço de grande circulação.

6-imagem-camila-carrasco-blog
1-imagem-arquiteta-camila-carrasco

ARQUITETA

Camila Carrasco

@camilacarrasco.arq

Back to list

PRODUTOS NO PROJETO

Acesse nosso site e conheça as tecnologias em climatização oferecidas pale LG.
www.lg.com/br/ar-condicionado

Keep family favorite front and center and get more usable space appliances

round casete

Ar-condicionado Round Cassete LG

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Conecte-se com LG business

Se você gostaria de receber um orçamento para um produto do seu interesse ou tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para me avisar.

Entre em contato conosco

Suporte para Produtos

Suporte para Produtos

Fale Conosco

Fale Conosco

Garantia Estendida

Garantia Estendida