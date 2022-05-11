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Solução Multi Inverter e Multi V S em Ambiente Rústico e Contemporâneo
Solução Multi Inverter e Multi V S em Ambiente Rústico e Contemporâneo
O tijolo aparente é o destaque do Loft do Chef, assinado por Fernanda Amorim para o Design Show C_. Em contraste está a leveza do vidro e a imponência das pedras naturais, que através da iluminação certa ficam ainda mais evidentes na composição
Entre o rústico e o contemporâneo, o Loft do Chef, idealizado pela arquiteta Fernanda Amorim para a terceira edição do Design Show C_, revela ambientes que têm foco no aconchego. Cercado por uma paisagem exuberante, que permite ao morador contemplar a vista enquanto relaxa ao fim do dia, o projeto é marcado pela força dos tijolos aparentes e a leveza do vidro. Inspirada pelo poder do fogo, a profissional não poupou esforços para dar vida a uma composição intimista, funcional e perfeita para os bons momentos da vida.
Na área externa, o destaque fica por conta da piscina com raia que circunda a construção e se conecta ao paisagismo. Com espreguiçadeiras, deck molhado e muitos elementos naturais, o jardim é um convite ao descanso, composto por ambientes pensados para diferentes situações do cotidiano. Nele, há um charmoso cantinho de estar, com poltronas e uma lareira, responsável por aquecer o espaço nas noites mais frias.
Outro recurso interessante da área externa é o Pit Fire, próximo ao espaço gourmet. Feito de pedra em formato redondo, nele é possível preparar assados para momentos descontraídos ou aquecer a roda de amigos, com bancos de madeira em seu entorno. O piso é todo em pedra com gramado, criando um efeito rústico e acolhedor. Na lateral, há ainda um gazebo de vidro que permite ao morador usufruir do local mesmo em dias mais chuvosos ou frios.
Do lado de dentro, conforto e estilo
Por dentro, o Loft do Chef valoriza a integração. Com poucas paredes, o espaço promove o aconchego e favorece os momentos de convívio. Além do tijolo à vista, que caracteriza toda a construção desde a fachada, a arquiteta investiu na madeira e nas pedras, com o efeito marmorizado que soma elegância à composição. Em meio aos tons terrosos, o toque de cor fica por conta do vermelho, que pontua paredes e até mesmo o chão, em obras de arte, mobiliário solto e tapetes sobrepostos.
Com o visual aquecido graças aos materiais utilizados, a climatização ajuda a proporcionar bem-estar no dia a dia. Na área social, mesmo com toda a amplitude, integração e pé-direito alto, a temperatura fica perfeita graças ao ar condicionado. A profissional optou pelo Cassete de 1-Via, da LG. Com design compacto, o equipamento deve ser embutido no forro, o que garante a circulação perfeita de ar, sem interferir na unidade visual do projeto.
O Cassete de 1-Via foi a escolha para a climatização de quase toda casa, incluindo área social e ambientes íntimos. No entanto, para harmonizar com o conceito da biblioteca, a arquiteta optou pelo modelo Art Cool Gallery. Totalmente inovador e com design que foge do tradicional, esse ar condicionado mais parece uma obra de arte, ficando camuflado em meio aos quadros. Com dimensões compactas e formato minimalista, as imagens que são transmitidas em sua tela podem ser selecionadas pelo usuário, para combinar com o estilo da decoração.
Na biblioteca, a lareira ajuda a manter a temperatura agradável durante os dias mais frios. Além disso, o visual do fogo deixa o espaço de leitura e trabalho ainda mais aconchegante, se transformando em um dos cantinhos preferidos do morador. A bancada de trabalho, com tampo de pedra retroiluminada, combina seu efeito poderoso ao restante da composição, sendo a protagonista do ambiente. Localizado no mezanino, ele fica próximo ao dormitório principal, o que garante máxima privacidade para os momentos íntimos. As condensadoras dos splits do sistema Multi VS e Multi Inverter da LG atendem a seis Cassetes de 1-Via da casa e ao Cassete de 1-Via do dormitório e Art Cool Gallery da biblioteca, respectivamente.
Bem-estar e aconchego em casa
Como não poderia deixar de ser, a cozinha é o coração do Loft do Chef. Por isso, a arquiteta optou por um layout integrado e funcional, que oferece conforto para o preparo dos pratos, mas também atende com praticidade os dias de casa cheia. Ela é composta pelos mais modernos equipamentos e utensílios, além disso, o mobiliário foi pensado para ser ergonômico e deixar em destaque o granito dos tampos e da churrasqueira. Para ressaltar o visual acolhedor, Fernanda Amorim usou e abusou da iluminação. Com peças contemporâneas e lâmpadas de temperatura quente, o visual foi ressaltado em toda a casa. Junto à bancada do espaço gourmet, as luminárias criam um efeito inusitado devido à forma com que foram instaladas. Já no living, os spots foram embutidos no forro de madeira, iluminando o amplo ambiente sem contrastar com o restante da composição. Os painéis de vidro garantem a luminosidade natural durante o dia e, ainda, permitem que o cliente e seus convidados apreciem a bela vista do entorno.
Sobre a profissional
Fernanda Amorim: Com escritório localizado em Porto Alegre (RS), a arquiteta Fernanda Amorim (@fernandaamorimarquiteta) atua em toda região gaúcha e também no estado vizinho, Santa Catarina. Seus projetos vão ao encontro do estilo de cada cliente, com soluções versáteis e personalizadas. A profissional desenvolve projetos residenciais, comerciais e corporativos, auxiliando o cliente desde a definição de layout até a escolha de acabamentos e detalhamento de mobiliário.
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