Solução Multi Inverter e Multi V S em Ambiente Rústico e Contemporâneo

Como não poderia deixar de ser, a cozinha é o coração do Loft do Chef. Por isso, a arquiteta optou por um layout integrado e funcional, que oferece conforto para o preparo dos pratos, mas também atende com praticidade os dias de casa cheia. Ela é composta pelos mais modernos equipamentos e utensílios, além disso, o mobiliário foi pensado para ser ergonômico e deixar em destaque o granito dos tampos e da churrasqueira. Para ressaltar o visual acolhedor, Fernanda Amorim usou e abusou da iluminação. Com peças contemporâneas e lâmpadas de temperatura quente, o visual foi ressaltado em toda a casa. Junto à bancada do espaço gourmet, as luminárias criam um efeito inusitado devido à forma com que foram instaladas. Já no living, os spots foram embutidos no forro de madeira, iluminando o amplo ambiente sem contrastar com o restante da composição. Os painéis de vidro garantem a luminosidade natural durante o dia e, ainda, permitem que o cliente e seus convidados apreciem a bela vista do entorno.