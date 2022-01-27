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Climatização ideal para a Casa Ideal: LG Multi Inverter
Se estiver procurando pelo ar condicionado ideal, mais especificamente um sistema multi split, para sua casa, então continue lendo para saber mais sobre essa solução. O Multi Inverter LG traz mais do que eficiência energética para instalações residenciais. Baixo ruído, economia de espaço, e conveniência fazem do Multi Inverter LG a solução ideal em climatização para sua casa. Nossa casa é lugar de relaxar e se revitalizar, por isso nossos sistemas de climatização não devem causar dor de cabeça durante a operação, instalação e manutenção.
Paz e Tranquilidade
Muitas vezes ignoramos o impacto do barulho que uma unidade externa faz. Para obter maior satisfação em seu ar condicionado, é importante checar o nível de ruído antes de efetuar a compra. O Multi Inverter LG possui baixo nível de ruído, garantindo um ambiente mais calmo e tranquilo. O segredo está em sua estrutura com compressor scroll híbrido de eixo com compressão de fundo. O compressor R1 da LG reduz o nível de ruído ao melhorar a estabilidade e limitar a vibração durante a operação. A estabilidade do compressor R1 também otimiza a durabilidade e aumenta a vida útil de produtos como o Multi Inverter para que você possa desfrutar de um ambiente mais tranquilo por ainda mais tempo.
Um Tamanho Compacto Significa mais Espaço para Você
O Multi Inverter, além de manter sua casa livre de ruídos desnecessários, também tem uma forma compacta que reduz o espaço necessário para instalação, proporcionando mais liberdade no sistema e no design de interiores. Até 5 unidades internas também podem operar a partir de uma única unidade externa, tornando o uso do espaço ainda mais eficiente. Além de proporcionar espaço adicional, o Multi Inverter não interfere no design ou na estética da sua casa. Este formato flexível também torna o Multi Inverter ideal para instalações de retrofit, já que a unidade pode ser encaixada perfeitamente em qualquer espaço sem dutos pesados ou tubulação extensa.
Os proprietários não são os únicos que se beneficiam do design inovador do Multi Inverter. Seu design compacto e inteligente também torna a instalação mais rápida e flexível para os engenheiros de climatização. Uma unidade mais compacta permite que os engenheiros acessem espaços compactos para instalação e manutenção.
Monitore quando quiser
Os usuários podem monitorar e controlar seus sistemas de climatização com a conectividade de LG ThinQ para uma operação mais conveniente e eficiente dentro de casa ou fora dela. Além disso, o design das Unidades Internas LG tornam o serviço de manutenção ainda mais conveniente para os técnicos de serviço, que também podem acessar informações de manutenção das unidades internas e externas para diagnosticar problemas com mais precisão e reduzir o tempo de serviço.
Proprietários sabem o que precisam para a casa ideal e a LG entende o que seus clientes precisam para atender a essas necessidades. O Multi Inverter LG oferece aos clientes a solução ideal em climatização residencial para o conforto em casa, ao mesmo tempo que torna a vida mais conveniente para proprietários, designers e engenheiros de HVAC.
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*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.