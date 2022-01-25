Compreendendo o Refrigerante para Sistemas HVAC

Em termos simples, refrigerante é um fluído que é circulado por um sistema de refrigeração e passa por um processo de troca térmica para mover o calor de um lugar para o outro. Este fluído é convertido em gás de baixa pressão e remove o calor de ambientes internos para oferecer resfriamento de dentro de um aparelho de ar condicionado. Ele está contido nas bobinas de um sistema de ar condicionado. Quando ligamos o compressor, o refrigerante é convertido em gás de alta pressão, o que faz com que a temperatura suba. O gás quente de alta pressão se move para o condensador onde é resfriado e convertido em líquido quente. Um ventilador soprando sobre as bobinas dissipa o calor do condensador. O refrigerante líquido quente se move através de uma válvula de expansão onde resfria para se tornar um gás de 2 fases (mistura de gás e líquido). Depois de resfriado, o refrigerante frio passa para a evaporadora, onde resfria o ar ambiente e evapora em forma de gás. Ele retira o calor do espaço e leva este calor de volta para o compressor. Este processo é repetido enquanto o ar condicionado continua a resfriar uma casa ou prédio. O processo parece complexo, mas aplica alguns princípios básicos da termodinâmica para permitir que os condicionadores de ar mantenham o ambiente resfriado.