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Compreendendo o Refrigerante para Sistemas HVAC
Os sistemas de HVAC possuem muitos componentes avançados que garantem seu desempenho e nos mantêm confortáveis em ambientes internos. Compressores, condensadoras e evaporadoras são todos essenciais para os processos de resfriamento e aquecimento. Mas há outro elemento que nem sempre se destaca quando pensamos em sistemas de HVAC: o refrigerante. O refrigerante vem em vários tipos diferentes e é uma parte essencial do processo de refrigeração usado em sistemas de HVAC. Mas quais são os diferentes tipos de refrigerante e como são utilizados no controle de temperatura para nos manter confortáveis? Vamos passas por alguns tipos de refrigerante disponíveis atualmente e descobrir como funcionam.
*O Refrigerante é reciclado através de um sistema HVAC e facilita o processo de resfriamento.
O que é Refrigerante?
Em termos simples, refrigerante é um fluído que é circulado por um sistema de refrigeração e passa por um processo de troca térmica para mover o calor de um lugar para o outro. Este fluído é convertido em gás de baixa pressão e remove o calor de ambientes internos para oferecer resfriamento de dentro de um aparelho de ar condicionado. Ele está contido nas bobinas de um sistema de ar condicionado. Quando ligamos o compressor, o refrigerante é convertido em gás de alta pressão, o que faz com que a temperatura suba. O gás quente de alta pressão se move para o condensador onde é resfriado e convertido em líquido quente. Um ventilador soprando sobre as bobinas dissipa o calor do condensador. O refrigerante líquido quente se move através de uma válvula de expansão onde resfria para se tornar um gás de 2 fases (mistura de gás e líquido). Depois de resfriado, o refrigerante frio passa para a evaporadora, onde resfria o ar ambiente e evapora em forma de gás. Ele retira o calor do espaço e leva este calor de volta para o compressor. Este processo é repetido enquanto o ar condicionado continua a resfriar uma casa ou prédio. O processo parece complexo, mas aplica alguns princípios básicos da termodinâmica para permitir que os condicionadores de ar mantenham o ambiente resfriado.
O Espectro do Refrigerante
O Refrigerante tem evoluído ao longo dos anos à medida que tentamos tornar os sistemas de HVAC mais eficientes e sustentáveis. Mas ainda existem vários refrigerantes diferentes sendo usados hoje. Vamos falar sobre os refrigerantes mais comuns por aí. Enquanto ainda existem alguns sistemas de HVAC mais antigos que utilizam refrigerantes como o R-22 que são conhecidos por serem muito prejudiciais à camada de ozônio e ao meio ambiente, atualmente muitos sistemas usam refrigerantes muito mais seguros. O R-410ª foi o principal sucessor do R-22 como refrigerante que não tem impacto para o ozônio (R22 PAG:1810, R410A PAG:2088). O R-410A é o refrigerante mais comum usado em sistemas de HVAC até hoje. No entanto, o R-410A acabará sendo eliminado e substituído por refrigerantes como o R-32, que é utilizado em algumas soluções de HVAC da LG. O R-32 transporta calor de maneira mais eficiente que outros refrigerantes e pode reduzir o consumo de energia. Ele também tem um PAG que é 1/3 do R-410A e potencial de destruição da camada de ozônio igual a zero, tornando-o uma opção muito mais atraente para uso em sistemas de HVAC.
O Refrigerante é um componente essencial dos sistemas de HVAC e uma tecnologia que conduz a soluções de HVAC mais sustentáveis. À medida que a tecnologia de refrigerante continuar a avançar, os sistemas de HVAC também se tornarão mais eficientes e eficazes na criação de ambientes mais seguros e confortáveis.
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