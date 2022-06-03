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Condensadora Revoada
Condensadora Revoada
Proposta inusitada
Com a intervenção Revoada, a artista plástica Cris Conde surpreendeu os visitantes da Casa Mollde + Conteúdo_ ao revelar um visual colorido e exclusivo para a condensadora Smart Inverter, da LG.
A climatização é um fator primordial em um projeto de arquitetura. Por isso, é necessário pensar em cada detalhe a fim de aliar eficiência e estilo no visual do ambiente. Em algumas situações, a unidade externa do ar condicionado pode prejudicar a composição do local, seja instalada no terraço ou mesmo em uma varanda.
Por isso, a condensadora Multi Split, da LG, é uma excelente alternativa. A fim de otimizar o espaço e economizar tempo e energia, o equipamento permite aliar até cinco unidades internas de diferentes modelos em uma única máquina externa. Ela tem design compacto, com apenas 834 milímetros de altura, o que oferece discrição e elegância ao local. É possível optar entre diferentes capacidades, sendo o máximo de 72.000 BTUs, o que garante a climatização perfeita para toda a casa.
A Condensadora Multi Split também pode se transformar no destaque de um projeto. Prova disso é a collab realizada entre a artista plástica Cris Conde e a LG na Casa Mollde + Conteúdo_, em São Paulo. A profissional customizou a condensadora Smart Inverter de 48 mil BTUs utilizada no local, com um projeto colorido que se revela um dos destaques do projeto na área externa.
Collab LG + Cris Conde
A artista plástica Cris Conde assinou a collab Revoada, em parceria com a LG, para a Semana de Arte, Design e +, realizada na Casa Mollde + Conteúdo_. O projeto tem como diferencial a customização completa da condensadora Smart Inverter, da LG. Como resultado, a máquina que antes era vista como um elemento contrastante na estética, ganhou status de obra de arte.
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