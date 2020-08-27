Conheça o novo Cassete 4-vias Dual Vane LG

“Existem 2 benefícios que os clientes desejam em seu ar condicionado: fluxo de ar direto ou indireto. Normalmente, em um escritório, instalamos defletores de ar para evitar que o ar sopre diretamente na cabeça das pessoas, mas se você quiser um fluxo de ar mais direto, terá que subir e remover os defletores de ar. Também pode ocorrer condensação nos defletores de ar quando eles são instalados. Por outro lado, em locais como igrejas e salas de convenções com pé-direito de até 5 metros, o fluxo de ar nunca chega até o chão. Ser capaz de desenvolver esta tecnologia DUAL Vane que diminui a abertura de ventilação para um fluxo de ar mais forte que atinge diretamente o piso nesses locais com pé-direito alto foi satisfatório.”