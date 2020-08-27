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Conheça o novo Cassete 4-vias Dual Vane LG
O novo Cassete 4-vias Dual Vane LG oferece melhor direcionamento de fluxo de ar, eficiência energética, purificação de ar e funções inteligentes, tudo em uma unidade compacta. As inovações alcançadas para trazer este produto ao mercado são inéditas no setor hoje. Mas como a LG conseguiu desenvolver esta oferta única de design e desempenho e fornecer um produto verdadeiramente diferenciado? Temos a oportunidade de falar com dois engenheiros da LG que foram fundamentais no desenvolvimento do cassete DUAL Vane. Vamos ouvir suas histórias e conhecer essa unidade interna inovadora.
Pergunta:
Como a LG conseguiu chegar em 6 modos diferentes de fluxo de ar?
Resposta:
“Originalmente, começamos com 15 modos diferentes de fluxo de ar. No entanto, optamos por 6 modos de fluxo de ar depois de fazer a análise de segmentação e determinar as melhores opções de fluxo para atender às necessidades dos clientes.”
O DUAL Vane permite que o ar frio chegue ao chão, mesmo em tetos de 5 metros de altura.
Pergunta:
Qual foi o elemento mais satisfatório no desenvolvimento do cassete DUAL Vane?
Resposta:
“Existem 2 benefícios que os clientes desejam em seu ar condicionado: fluxo de ar direto ou indireto. Normalmente, em um escritório, instalamos defletores de ar para evitar que o ar sopre diretamente na cabeça das pessoas, mas se você quiser um fluxo de ar mais direto, terá que subir e remover os defletores de ar. Também pode ocorrer condensação nos defletores de ar quando eles são instalados. Por outro lado, em locais como igrejas e salas de convenções com pé-direito de até 5 metros, o fluxo de ar nunca chega até o chão. Ser capaz de desenvolver esta tecnologia DUAL Vane que diminui a abertura de ventilação para um fluxo de ar mais forte que atinge diretamente o piso nesses locais com pé-direito alto foi satisfatório.”
Pergunta:
“O novo cassete DUAL Vane está equipado com um novo ventilador. As hélices mais profundas não aumentaram o tamanho do produto? ”
Resposta:
“O Cassete DUAL Vane é a primeira evaporadora a que possui um ventilador 3D moldado por injeção de uma peça única. Portanto, é muito suave e tem menos perda de carga do que outros ventiladores 3D. Nosso novo ventilador 3D foi projetado para ser mais eficiente e emitir menos ruído, sem aumentar o tamanho geral do produto.”
O ventilador 3D moldado por injeção é mais poderoso e mais eficiente
Pergunta:
Qual foi o feedback dos técnicos sobre o cassete DUAL Vane?
Resposta:
“Os técnicos gostaram de não ter que remover todo o painel para substituir as aletas como antes. Eles podem simplesmente remover 2 parafusos e substituir o módulo da aleta, o que torna o serviço de reparo muito mais conveniente.”
Pergunta:
Para quem você mais recomendaria o cassete DUAL Vane?
Resposta:
“Controlar o fluxo de ar direto e indireto livremente com apenas um único botão é a maior vantagem do produto. Eu recomendo este ar condicionado para pessoas que desejam um controle fácil do fluxo de ar. Nosso produto atual foi desenvolvido para uso comercial, mas as pessoas querem isso em suas casas também. Quando você está na sala de estar ou dormindo no quarto, o ar soprando diretamente sobre você pode ser um problema. Portanto, planejamos aplicar a tecnologia DUAL Vane também para produtos residenciais.”
Pergunta:
Em termos de design, o que mudou em comparação com os cassetes de quatro vias anteriores?
Resposta:
“Os clientes que possuem pé-direito baixo ou que preferem o fluxo de ar indireto costumam instalar um defletor de ar para tornar o fluxo de ar indireto. Mas quando os defletores de ar são instalados, os condicionadores de ar podem parecer bagunçados, não importa o quão estiloso seja o design da evaporadora. Mas o DUAL Vane tem Crystal Vane interno para controlar o fluxo de ar direto e indireto para um fluxo de ar mais natural.”
O recurso DUAL Vane permite um controle mais preciso do fluxo de ar e mais conforto
Pergunta:
Em comparação com os eletrodomésticos normais, o que pode ser diferente quando você projeta uma evaporadora do tipo casete?
Resposta:
“Fazer um produto grande instalado no teto parecer refinado não é fácil. Portanto, a espessura do produto é muito importante. Projetar a parte da borda do produto que vai de encontro ao teto estreito faz com que o produto pareça fino e nos concentramos muito nisso.”
Diversos padrões de fluxo de ar fornecem aos clientes o conforto e o desempenho que eles merecem
Pergunta:
O que diferencia o design do DUAL Vane dos concorrentes?
Resposta:
“Para dizer de forma simples, achamos que o design reflete as diversas necessidades dos clientes, mantendo um exterior elegante. Nosso produto tem linhas muito mais suaves em comparação com o exterior um tanto mecânico dos produtos dos concorrentes. As linhas suaves juntamente com o design elegante sem a necessidade de defletores de ar é o que realmente diferencia o nosso produto.”
Pergunta:
Como você espera que a tendência do design de cassetes mude no futuro?
Resposta:
“Os aparelhos de ar condicionado tipo cassete são instalados no teto. Portanto, o valor central de um cassete é que ele se encaixa naturalmente em qualquer tipo de design de interiores. Quer sejam as proporções estéticas nunca antes vistas ou o design super fino que se encaixa perfeitamente no teto, acreditamos que esses aspectos se tornarão tendências na indústria.”
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