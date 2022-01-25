Guia de Chillers para Iniciantes

Há dois tipos de chillers, o refrigerado a ar e o refrigerado a água, dependendo do tipo de condensador. Quais são as principais diferenças entre esses tipos de chiller? Vamos dar uma olhada nelas agora. O condensador no chiller refrigerado a ar é resfriado pelo ar do ambiente. Estes sistemas são ideais para instalações com infraestrutura e restrições ambientais ou em locais onde o acesso à água é limitado. Também são geralmente instalados em áreas externas, já que requerem acesso ao ar do ambiente. Os chillers refrigerados a água são normalmente muito maiores que os chillers a ar e seus condensadores são conectados a uma torre de água para resfriamento. Eles também são mais vantajosos em instalações que requerem constante operação de alto desempenho. Um chiller refrigerado a água pode operar com alto desempenho independentemente da temperatura ambiente já que a temperatura é regulada na torre de água e não é afetada pelo ambiente externo. E existe um outro tipo, chamado chiller por absorção. Os chillers por absorção de água utilizam o ciclo de refrigeração por absorção e não possuem um compressor mecânico envolvido no ciclo de refrigeração. Os chillers por absorção utilizam o calor residual de outros equipamentos e processos para refrigerar a água e fornecer resfriamento. Sem o compressor envolvido, estes chillers podem operar com maior custo-benefício e de maneira mais silenciosa. Existem diversos tipos de chillers e cada um oferece benefícios únicos para o ambiente de instalação.