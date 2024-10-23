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Harmonia funcionalidade studio Triarq
Harmonia entre estilo e funcionalidade
A partir de uma composição atemporal, com texturas naturais que reforçam a contemporaneidade, este apartamento faz um convite ao bem viver, com ambientes práticos para simplificar a rotina.
No agitado bairro do Brooklin, em São Paulo, este apartamento desponta com referências de inovação e sofisticação. Os interiores foram concebidos pelas arquitetas Ana Paula Briza e Fernanda Takadachi, dupla à frente do Studio Triarq. Com uma generosa área de 200 m², o projeto integra visão arquitetônica às demandas dos clientes, sem deixar de lado as mais avançadas tecnologias, resultando em um espaço deslumbrante e altamente funcional.
Fotos: Mariana Orsi
De acordo com as profissionais, o conceito foi guiado pela busca de um espaço moderno e bonito, mas também prático e resistente. A solução precisava atender às necessidades do casal, seus filhos e o mascote de quatro patas.
Para compor uma atmosfera atemporal, a dupla investiu em uma paleta de cores neutras, aliada a diferentes texturas, criando um visual acolhedor e sofisticado. Enquanto isso, os toques de cores vibrantes no mobiliário adicionam pontos de interesse e personalidade à decoração.
Personalidade em evidência em todos os detalhes
Os desejos dos clientes foram considerados durante todo o processo de reforma. Afinal, o casal necessitava de espaços práticos devido à rotina agitada. Isso foi abordado com soluções inteligentes, como a escolha de materiais duráveis e de fácil manutenção, das superfícies aos revestimentos do mobiliário.
Pensando justamente na comodidade, a automação foi fundamental no projeto, simplificando e otimizando a rotina dos moradores. As profissionais optaram por implementar um sistema de automação na área social e no dormitório do casal, controlando iluminação, persianas e sonorização. Essa tecnologia não apenas leva modernidade ao dia a dia da família, como também oferece praticidade e conforto, elevando a experiência de bem viver.
Ainda neste conceito, a integração da varanda à área social, por exemplo, exigiu um projeto de climatização eficiente. Além disso, o envidraçamento do local foi essencial para garantir o conforto térmico. Segundo as arquitetas, o desafio de climatizar o imóvel foi solucionado com a escolha dos potentes aparelhos da LG. Além de eficientes, os modelos escolhidos são extremamente silenciosos, o que não impacta no conforto da família.
Para a área social, a escolha foi por duas evaporadoras Cassete de 1-Via de 18.000 BTUs, embutidas no forro de gesso, logo à frente do hall. Os aparelhos garantem a temperatura perfeita na área social integrada, com jatos de ar reguláveis e altamente eficientes.
O mesmo modelo, porém com 12.000 BTUs, foi instalado na suíte máster, acima da cama do casal. Ele é ideal para esta posição, uma vez que seus jatos não interferem na qualidade das noites de sono. Já para os dormitórios dos filhos, as evaporadoras Hi Wall de 9.000 BTUs foram escolhidas, instaladas na parede de maneira prática e discreta. Para otimizar o espaço da área técnica localizada na lavanderia, as arquitetas escolheram duas condensadoras Multi Inverter com capacidade para 36.000 BTUs.
Resultados que incentivam o bem-estar
Este projeto de climatização atendeu às necessidades dos ambientes com alta eficiência e, conforme explicam as profissionais, os aparelhos da LG foram selecionados pelo excelente custo-benefício, além de serem silenciosos e apresentarem uma estética contemporânea alinhada ao conceito do projeto de interiores.
A atenção aos detalhes foi um elemento chave, destacando o cuidado na seleção de cada elemento, desde os revestimentos, móveis e acessórios até a climatização, garantindo harmonia visual e conforto extremo em todos os cômodos. Além disso, a preocupação com a sustentabilidade está em evidência, com o uso de materiais eco-friendly e tecnologias de eficiência energética, reforçando o compromisso das arquitetas com a excelência em design e responsabilidade ambiental.
Sobre o escritório
Studio Triarq: O Studio Triarq (@triarq_arq) foi fundado pelas arquitetas Ana Paula Briza e Fernanda Takadachi em 2005. Desde então, as profissionais dedicam-se à criação e execução de projetos exclusivos, buscando combinar os interesses e o estilo de vida de cada cliente de forma moderna, sofisticada e contemporânea. Ao longo de quase duas décadas, o escritório tem como missão incentivar as pessoas a se reconhecerem dentro de seus próprios lares, transformando as atividades do dia a dia em momentos acolhedores e revigorantes.
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