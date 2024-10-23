Personalidade em evidência em todos os detalhes

Os desejos dos clientes foram considerados durante todo o processo de reforma. Afinal, o casal necessitava de espaços práticos devido à rotina agitada. Isso foi abordado com soluções inteligentes, como a escolha de materiais duráveis e de fácil manutenção, das superfícies aos revestimentos do mobiliário.

Pensando justamente na comodidade, a automação foi fundamental no projeto, simplificando e otimizando a rotina dos moradores. As profissionais optaram por implementar um sistema de automação na área social e no dormitório do casal, controlando iluminação, persianas e sonorização. Essa tecnologia não apenas leva modernidade ao dia a dia da família, como também oferece praticidade e conforto, elevando a experiência de bem viver.

Ainda neste conceito, a integração da varanda à área social, por exemplo, exigiu um projeto de climatização eficiente. Além disso, o envidraçamento do local foi essencial para garantir o conforto térmico. Segundo as arquitetas, o desafio de climatizar o imóvel foi solucionado com a escolha dos potentes aparelhos da LG. Além de eficientes, os modelos escolhidos são extremamente silenciosos, o que não impacta no conforto da família.