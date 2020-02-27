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High-Rise Buildings and Luxury Apartments Needs Met with Multi V 5
Em habitações de luxo, é imperativo disponibilizar um ambiente elegante e confortável aos residentes. Isto é igualmente verdadeiro para o condomínio Escala em Burnaby, B.C., no Canadá. Este arranha-céus de 42 andares situado junto à frente marítima, nos arredores de Vancouver, possui sumptuosos espaços residenciais com cerca de 1400 m2 de equipamentos privados, incluindo acesso a uma piscina interior e spa, centro de fitness privado, estúdio de yoga, e até um cinema. O Escala implementou um sistema VRF LG, não só para disponibilizar o máximo de conforto e luxo, mas também para ultrapassar o singular requisito deste projeto.
O sistema VRF LG conseguiu ultrapassar as questões de elevação vertical para uma solução mais eficiente.
AVAC em altura
O edifício Escala é o edifício mais alto da área metropolitana de Vancouver, com tecnologia VRF refrigerada a ar. Como a imobiliária é uma enorme mais-valia de Vancouver, um dos principais objetivos deste projeto foi a maximização do espaço útil no edifício, com menos unidades exteriores nos pisos intermédios. O edifício Escala em si eleva-se a mais de 152 m, o que constituiria um enorme obstáculo para outros sistemas VRF. Contudo, o sistema VRF LG conseguiu ajudar o Escala a atingir este objetivo com uma distância de elevação vertical de 110 m entre as unidades exteriores e interiores. Com a solução da LG, o projeto Escala precisou em última instância de menos espaço para a instalação, e custos reduzidos com um desempenho superior e alta eficiência. As unidades exteriores de 575V também permitiram à LG reduzir os custos de instalação e operação, eliminando também a necessidade de uma sala de máquinas adicional.
As unidades Multi V 575V conseguiram reduzir os custos de instalação e de consumo de energia.
Adicionalmente, o Código B52 emitido pela Canadian Standards Association estipula que a quantidade de refrigerante num sistema AVAC não deverá exceder os 11,5 kg/28 m3. Através de uma análise completa que abrange uma ampla gama de fatores, incluindo a altura do edifício, a carga operacional e a estrutura do edifício em si, a LG trabalhou com parceiros para assegurar a conformidade com as regulamentações do Código B52, sem comprometer o desempenho ou a eficiência.
O sistema de recuperação de calor Multi V disponibiliza em simultâneo aquecimento e refrigeração no Escala.
Conforto para residentes e tranquilidade para os administradores do projeto
O sistema de recuperação de calor Multi V instalado no Escala disponibiliza um controlo completo da climatização em todas as unidades interiores, para um aquecimento e refrigeração completos por todo o edifício. Esta solução de controlo da climatização oferece o conforto e luxo que os residentes esperam de um edifício residencial topo de gama. Mas os residentes não são os únicos a beneficiar das soluções superiores da LG. Os administradores de projeto do Escala também receberam total suporte da LG durante todo o projeto através de consultas no local, inspeções de todo o equipamento, e testes intensos antes, durante e após a instalação. A LG demonstrou verdadeiramente o seu empenho para com o serviço e desempenho ao longo do projeto.
As unidades exteriores Multi V fazem um uso prático do espaço de telhado disponível.
Para este arranha-céus residencial de luxo, o desempenho, o conforto e a comodidade são essenciais. A LG conseguiu trabalhar em proximidade com os parceiros locais para facultar o sistema AVAC ideal na solução Multi V. Esta solução dinâmica levou verdadeiramente o luxo até ao topo no Escala!
* Os produtos e soluções poderão variar consoante o país e as condições operacionais.
Clique na faixa «PEDIDO DE INFORMAÇÃO» mais abaixo para contactar a sede local da LG e obter mais informações relativas a soluções e produtos.
- PRÓXIMOLG fascina visitantes da AHR 202005/03/2020