O edifício Escala é o edifício mais alto da área metropolitana de Vancouver, com tecnologia VRF refrigerada a ar. Como a imobiliária é uma enorme mais-valia de Vancouver, um dos principais objetivos deste projeto foi a maximização do espaço útil no edifício, com menos unidades exteriores nos pisos intermédios. O edifício Escala em si eleva-se a mais de 152 m, o que constituiria um enorme obstáculo para outros sistemas VRF. Contudo, o sistema VRF LG conseguiu ajudar o Escala a atingir este objetivo com uma distância de elevação vertical de 110 m entre as unidades exteriores e interiores. Com a solução da LG, o projeto Escala precisou em última instância de menos espaço para a instalação, e custos reduzidos com um desempenho superior e alta eficiência. As unidades exteriores de 575V também permitiram à LG reduzir os custos de instalação e operação, eliminando também a necessidade de uma sala de máquinas adicional.