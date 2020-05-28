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Cassetes de purificação do ar da LG para interiores mais saudáveis
Nos últimos anos, temos assistido a um aumento significativo do nível de partículas finas de poeira no ar em diferentes regiões do mundo. As poeiras finas têm sido associadas a doenças respiratórias e são particularmente prejudiciais para as populações mais vulneráveis, como as crianças e os idosos. Embora estejam a ser feitos esforços por órgãos regulamentares e empresas para reduzir a emissão destas partículas prejudiciais para o ar, é vital que nos protejamos de poeiras finas e contaminantes, não apenas no exterior, mas também no interior. Para permitir um ambiente mais saudável em instalações comerciais, a LG lançou aplicações de cassete 1 via e 4 vias com potentes capacidades de purificação do ar.
Os perigos das partículas de poeiras finas
A poeira fina está classificada segundo o diâmetro das próprias partículas de poeira. As partículas PM2.5 estão definidas como tendo um diâmetro de 2,5 μm (micros) ou menos, e as partículas PM1.0 estão definidas como tendo um diâmetro de 1 μm ou menos. Quanto menor for a partícula de poeira fina, maior será a probabilidade ser absorvida pelos pulmões e pelo sangue. Estas partículas contêm metais pesados e hidrocarbonetos prejudiciais para a nossa saúde. Organizações como a OMS e a UNICEF revelaram que 1 em cada 10 pessoas está exposta a poluentes de partículas de poeiras finas, e que a morte de cerca de 130 mil crianças poderá estar relacionada com a poluição atmosférica. Tendo em consideração os perigos das partículas de poeiras finas, a LG implementou uma filtragem robusta de purificação do ar nas unidades de cassete de 1 e 4 vias.
Saiba mais sobre as fontes de poeiras finas e como nos podemos proteger dos diversos perigos.
O robusto sistema de filtragem de 4 passos da LG assegura uma qualidade saudável do ar no interior.
A LG limpa o ar
A LG implementou um potente processo de filtragem de 4 passos para assegurar um ambiente interior saudável. O kit de filtragem de 4 passos inclui um pré-filtro, uma fase de eletrificação das poeiras e um filtro desodorizante. O pré-filtro possui uma estrutura multicamadas que remove as partículas de poeiras de maiores dimensões. Depois de passar pelo pré-filtro, o ar é tratado por eletrificação das poeiras num segundo passo, utilizando a força eletrostática para remover meticulosamente as partículas. No terceiro passo, é implementado um filtro de poeiras ultrafino para remover 99,9% das partículas PM1.0. Finalmente, o filtro desodorizante remove os odores e os gases prejudiciais do ar graças à tecnologia de absorção de gás. Este completo kit de filtragem é compacto e está implementado no interior da unidade de cassete interior, pelo que a instalação do kit não tem impacto nas dimensões gerais da unidade em si. Este robusto sistema de filtragem faz com que as cassetes de purificação de 1 e 4 vias sejam ideais para escolas e instalações de saúde, onde as pessoas estão mais vulneráveis à poluição por partículas de poeiras, assim como para restaurantes e lojas, onde pode haver uma elevada concentração de pessoas. O kit de filtragem pode também ser removido, facilitando a limpeza e manutenção. Além disso, com a conectividade ThinQ, o processo de filtragem pode ser monitorizado de forma prática e em tempo real a partir de qualquer lugar.
A conectividade ThinQ torna mais prática a monitorização da qualidade do ar em tempo real.
Disponibilizando uma qualidade do ar e conforto superiores, onde quer que os nossos produtos sejam instalados são motivo de orgulho para a LG. À medida que continuamos a inovar com novas soluções que têm um desempenho de acordo com as novas normas da indústria, também continuamos a assegurar ambientes saudáveis em linha com os requisitos do nosso mundo em constante mudança.
* Os produtos e soluções poderão variar consoante o país e as condições operacionais.
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