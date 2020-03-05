LG fascina visitantes da AHR 2020

A LG também apresentou uma gama completa de soluções. A Unidade Interior de Consola da LG foi lançada na AHR 2020 como a solução ideal para aquecer, arrefecer e desumidificar. Este produto oferece configurações individuais e de zona múltipla, e é ideal para ambientes com tetos altos ou inclinados. A Unidade Interior de Consola é compatível com os sistemas de controlo LG ThinQ, que fazem com que encaixe naturalmente num ecossistema de casa inteligente a partir de qualquer lugar através de dispositivos móveis. A solução de sistemas de climatização exteriores para telhado LG Rooftop Dedicated Outdoor Air Systems (RT DOAS) foi também incluída na AHS com uma ampla gama de capacidades até 70 toneladas. As unidades DOAS foram redesenhadas para aquecimento, refrigeração e desumidificação com 100% de ar exterior, oferecendo uma climatização automática e precisa, e controlo do ar de entrada. A precisão do controlo é conseguida através de compressores Scroll Inverter melhorados que reduzem os custos energéticos, melhoram a eficiência energética e reduzem a emissão de ruído. O Kit de Conversão LG AHU foi outra solução apresentada na AHR que alarga as vantagens dos clientes através de integração de terceiros. O Kit de Conversão AHU permite que sistemas de climatização (AHU) de terceiros sejam facilmente conectados aos sistemas VRF LG Multi V. Esta aplicação é ideal para ambientes comerciais com códigos específicos que requerem capacidades e especificações que vão além das soluções disponibilizadas pela LG. O Kit de Conversão AHU inclui o Kit LG Electronic Expansion Value (EEV) e o Kit de Comunicação, e permite a todos os clientes beneficiar da eficiência do sistema LG VRF.