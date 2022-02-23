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Nova UV Nanobox LG
A chegada do COVID-19 e seu impacto em nossas vidas enfatizou a importância da qualidade do ar. A tendência em aprimorar os ambientes internos não tem relação apenas com conforto e comodidade, mas também com a qualidade do ar, que deve ser considerada. A qualidade do ar é medida pela concentração de poluentes, como gases, partículas de poeira e micróbios. De acordo com a norma ASHRAE 62.1, se a concentração desses poluentes em um espaço exceder determinado nível, a qualidade do ar é considerada ruim e pode afetar os ocupantes negativamente. Além disso, soluções que controlem essas concentrações são essenciais.
A LG oferece diversas soluções para controle da qualidade do ar, desde purificadores de ar individuais, até kits de purificação de ar para VRF e unidades internas do tipo Cassete Single / Multi Split (exceto cassete 2-vias).
A Caixa de Filtragem UVnano é uma nova opção para unidades Duto de Média Pressão (Chassis M1, M2, M3), que é instalada na lateral de retorno de ar da unidade com o objetivo de purificar o ar em ambientes internos e melhorar sua qualidade. A Caixa de Filtragem UVnano foi lançada no início de 2022. Suas características serão introduzidas neste artigo.
Componentes e Estrutura da Caixa de Filtragem UVnano.
A caixa de filtragem consiste em três componentes principais: pré-filtro, UVnano (LED UVC) e filtro MERV 13 (filtro de MP1 50%). Há 2 de cada componente, que são acessíveis tanto pela lateral quando pela parte inferior da unidade.
Figura 1. Componentes da Caixa de Filtragem UVnano.
1. Pré-Filtro
O pré-filtro é o primeiro componente e retém as partículas de poeira maiores. Ele evita que o filtro MERV-13 fique obstruído pelas partículas maiores, permitindo que ele filtre poluentes menores de forma mais eficiente. O pré-filtro não precisa de substituição, podendo ser lavado e reutilizado.
2. UVnano (LED UVC)
O Segundo componente é o LED UVC do UVnano. Esses LEDs UV disparam feixes de luz UVC (ou ultravioleta tipo C) no pré-filtro para desinfetá-lo. Os LEDs são inclinados em um ângulo que permite o disparo na direção do pré-filtro, colocado na frente do filtro MERV-13. O UVnano possui esterilização certificada de 99,99% contra bactérias e vírus, e pode ser usado de forma semipermanente, sem a necessidade de substituição.
3. Filtro MERV 13 (Filtro de MP1 50%)
O componente interno do filtro é um filtro MERV 13 de 2 polegadas de espessura. O filtro tem classificação ISO 16890 de MP1 50%. Em outras palavras, o filtro pode reter no mínimo 50% das partículas de poeira MP1 presentes no ar que passa por ele. Partículas de 0.3μm de diâmetro são retidas, promovendo ar mais limpo e saudável em ambientes internos. De acordo com as recomendações da ASHRAE, MERV 13 é a classificação mínima de filtro para instalações não relacionadas à saúde com o objetivo de reduzir a exposição a aerossóis infecciosos transportados pelo ar. O filtro deve ser substituído após 960 horas de operação. O usuário é notificado quando chega a hora de substituí-lo por meio de um alarme do controle remoto com fio.
Mais sobre o UVnano (LED UVC)
A radiação UVC representa a menor faixa de luz ultravioleta, variando entre 100 e 280nm. Os outros dois tipos de luz ultravioleta são UVA e UVB, e elas variam entre 315 e 400nm e 280~315, respectivamente. Ao contrário destes dois tipos, a luz UVC é completamente absorvida pela camada de ozônio na atmosfera e é germicida, sendo capaz de interromper a capacidade de reprodução dos microrganismos, causando alterações químicas nos ácidos nucleicos que formam seu RNA e DNA.
Nas bactérias, a luz UVC penetra a parede celular e a membrana, atingindo o núcleo para interromper a divisão celular e prevenir sua proliferação. De acordo com a US FDA - Food & Drug Administration (Administração de Alimentos e Remédios, em tradução livre) a radiação UVC tem sido efetivamente usada há décadas na redução da proliferação de bactérias, como a tuberculose.
Além disso, a radiação UVC demonstrou destruir o revestimento proteico externo de vírus parasitando bactérias. Este efeito acaba levando à inativação do vírus. No entanto, atualmente, há poucos dados publicados sobre o comprimento de onda, dose e duração da radiação UVC necessária para inativar determinados vírus.
Observação: as lâmpadas UVC podem representar riscos potenciais à saúde e segurança, dependendo do comprimento de onda,
dose e duração da exposição à radiação. A LG utilizou lâmpadas UVC de forma a evitar a exposição direta à luz.
Desempenho Certificado
1. UVnano (LED UVC)
Para verificar o desempenho do LED UVC, foram conduzidos dois tipos de testes. O primeiro foi para verificar a esterilização de bactérias, e o outro foi para verificar a esterilização de vírus parasitando bactérias. Os testes são conduzidos de acordo com a norma TUV Rheinland.
No primeiro teste, três tipos de bactérias foram cultivadas em 6 membranas. Elas foram, então, fixadas no pré-filtro como configuração para o teste. Depois disso, os LEDs UVC foram implementados conforme a tabela abaixo:
Figura 2. Colocação das Bactérias nas membranas para realização do teste
(um conjunto de 2 pré-filtros)
Tabela 1. Sequência de Operação do LED UVC
O relatório de verificação TUV demonstra que o LED UVC tem um desempenho de esterilização de 99,99% em cada tipo de bactéria cultivada nos pontos de medição. Este resultado seria diferente em condições práticas de uso de um sistema de ar condicionado, considerando a taxa de fluxo de ar e outros fatores.
Da mesma forma, no segundo teste, um vírus foi preparado e as bactérias hospedeiras foram cultivadas. Seis amostras foram preparadas e colocadas no pré-filtro, os LEDs UVC foram implementados da mesma maneira que no teste anterior. O teste foi conduzido três vezes para confirmar os resultados, que mostraram um desempenho de esterilização de vírus de 99,99% em cada ponto de medição nas três execuções, como mostra o relatório TUV Rheinland.
2. Filtro MERV 13 (Filtro MP1 50%)
De acordo com as recomendações da ASHRAE, o risco de infecção com filtros de alta classificação pode ser ligeiramente reduzido com aumento da taxa de ventilação. E com o MERV 13, bactérias, fumaça e partículas MP1 podem ser retidas com pelo menos 50% de eficiência. Os resultados de testes para a capacidade dos filtros de reduzir riscos de infecção com taxas de ventilação apropriadas demonstram que a taxa de risco de infecção do MERV 13 sem ventilação é maior do que a dos filtros HEPA. No entanto, com mais de uma taxa de ventilação por hora, esta pequena diferença pode ser superada.
Com filtragem aprimorada (MERV 13 ou superior), o aumento da ventilação fornece uma contribuição mínima para a remoção de bioaerossóis do ar interno. Portanto, é recomendado utilizar filtros de alta filtragem e ventilação para economizar energia e custos de operação, de acordo com a norma ASHRAE 62.
Observação: filtros MERV 13 causam queda de pressão, que pode ser compensada ao justar o valor de E.S.P (pressão estática externa) do Duto. Para mais detalhes, por favor consulte o PDB (Livro de Dados do Produto) e a proposta padrão.
Filtro MERV 13 e a Limitação da Propagação de Infecções
Os filtros MERV 13 têm mais de 90% de eficiência na retenção de vírus propagados em forma de gotícula. Normalmente, atividades normais como tossir, falar e até mesmo respirar liberam gotículas que variam de 1μm a 10μm. Os vírus por si só são muito pequenos, mas aderem facilmente a essas gotículas que, por sua vez, são retidas com eficiência pelos filtros MERV 13.
Tabela 2. Eficiência de Filtragem de Gotículas por Classificação de Filtro
(Resultados gerais medidos [esquerda] e calculados [direita] com base na ASHRAE)
Especificações
Existem três modelos de caixa de filtragem para corresponder às dimensões do chassi do duto de média pressão. Para mais detalhes sobre as especificações do modelo disponível, consulte o Manual de Dados do Produto da unidade interna, disponível no Global B2B Partner Portal. http://partner.lge.com/global/index.lge
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