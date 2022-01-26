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Nuvem BECON LG Conduz Serviço de Manutenção de Sistemas HVAC
Assim como é preciso muito esforço para desenvolver um sistema complexo, mantê-lo de forma a garantir que ele funcione de acordo com seu potencial exige muito trabalho. Mas quando se trata de manter as soluções de HVAC LG, a LG cobre seus clientes com o poder da nuvem BECON. A nuvem LG BECON oferece aos clientes soluções de manutenção essenciais que permitem que os clientes aproveitem ao máximo seus sistemas HVAC ao longo da vida útil de seus produtos LG. Desde a inspeção básica até a revisão completa do sistema, a LG oferece cobertura precisa para atender às necessidades de cada cliente.
Serviço de manutenção completo
Uma das maiores vantagens que a nuvem BECON oferece aos clientes é a rápida manutenção e o serviço de reparo. A nuvem BECON pode não só detectar irregularidade nos sistemas, como também oferecer soluções a partir da análise de dados. Quando um problema é detectado pela nuvem BECON, os engenheiros de manutenção podem entrar em ação imediatamente para resolvê-lo. Eles recebem notificações de qualquer irregularidade no sistema, assim como sugestões de soluções baseadas na análise de big data. Neste ponto, os engenheiros têm um conjunto abrangente de informações sobre o sistema, incluindo o histórico, para que estejam preparados com as ferramentas e informações necessárias para repará-lo antes mesmo de serem enviados. Isso não só economiza tempo ao eliminar viagens extras ao local onde está o cliente, mas também economiza dinheiro, ao garantir menor tempo de inatividade do sistema.
Acesso remoto em tempo real.
A nuvem BECON também permite que os clientes tenham acesso a um monitoramento e controle conveniente e eficaz de seus sistemas gerais. Com esse acesso, os clientes podem ficar por dentro da operação de cada unidade em seu sistema e otimizar o desempenho remotamente por meio de seu PC ou dispositivo móvel. Se uma unidade interna for deixada ligada à noite ou um componente do sistema estiver com defeito, os clientes podem receber notificações ou monitorar e controlar cada componente individual do sistema. Além disso, os clientes podem gerenciar de forma precisa a programação de forma a melhorar o conforto em suas instalações e maximizar a eficiência com base em seus padrões de uso do sistema. Os clientes podem também receber notificações quanto ao status do processo de manutenção e atualizações no status do sistema para uma solução de manutenção mais intuitiva.
Desempenho e eficiência otimizados
Os dados de cada sistema de HVAC são coletados de modo que todos os aspectos de cada sistema estejam disponíveis prontamente. Com todos os dados coletados, a nuvem BECON é capaz de utilizar a análise de big data para estimar o desempenho de cada sistema e localizar qualquer anormalidade ou problemas que ocorreram, fornecendo recursos de modelagem de energia personalizados. Essa análise também permite que a nuvem BECON preveja problemas que podem ocorrer com cada sistema no futuro. Uma vez que esses problemas forem identificados, os clientes são alertados e os engenheiros da LG podem começar a agir o mais rápido possível e limitar o tempo de inatividade, mantendo a eficiência ideal do sistema. O impacto geral da análise de dados em nuvem BECON baseada em IA otimiza o conforto e o consumo de energia ao mesmo tempo em que reduz o tempo de manutenção e minimiza as emissões de CO2.
As vantagens oferecidas pela manutenção LG através da nuvem BECON são claras. Esta oferta é uma escolha inteligente para manutenção simplificada e serviço de solução de problemas, oferecendo eficiência ideal de acesso remoto ao sistema.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.
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