O ERV residencial usa um trocador de calor total que recupera o calor desperdiçado do ar de exaustão interno (ar de retorno) e troca seu calor sensível e latente pelo ar externo fresco de entrada, de modo que o ar externo fresco é pré-resfriado ou pré-aquecido a uma temperatura e umidade próximas às do ar interno. Os resultados do teste mostram que mais de 80% do ar de retorno aquecido pode ser recuperado sob condições de aquecimento ErP*





*Recupera até 85% de energia de aquecimento no modo Super Alto/Alto. O modelo de teste é o LZ-H015GBA6. Teste conduzido a uma temperatura interna de 20 graus Celsius (bulbo seco), 12°CWB e uma temperatura externa de 7 graus Celsius (bulbo seco) de acordo com a condição de aquecimento de ErP.



A economia de energia é alcançada não só pelo trocador de calor total altamente eficiente, mas também pela funcionalidade inteligente do ERV residencial. A funcionalidade de economia de energia controla e ajusta a operação do ERV Residencial para minimizar o tempo de execução e evitar operações desnecessárias quando as condições são favoráveis.