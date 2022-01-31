Otimizando sua Vida com LG ThinQ

Além de comodidade pessoal, o LG ThinQ também age como um sistema de otimização de energia que pode gerenciar tudo, desde a produção e armazenamento de energia, até seu consumo. Quando você implementa novas fontes de energia renováveis como os inovadores painéis solares da LG, você pode utilizar o LG ThinQ para armazená-la com o ESS – Energy Storage System (Sistema de Armazenamento de Energia, em tradução livre) até que ela seja necessária em horários de pico, o que reduz os custos de energia. Esta energia também pode ser utilizada para alimentar sistemas de HVAC ou pode até mesmo voltar para a rede. O LG ThinQ também possui inteligência preditiva que pode calcular automaticamente a combinação ideal de fatores de alocação de energia e fazer o trabalho difícil por você. Mesmo em uma queda de energia, o ThinQ usa seu sistema de otimização de energia alimentado por IA para ajustar o consumo. O ThinQ pode gerenciar sistemas de HVAC, TVs, bombas de piscina e veículos elétricos, sendo eles ou não produtos da LG ou um produto de um dos parceiros de sua crescente rede. Sua casa deve funcionar exatamente como você deseja, sem limitar suas escolhas. É trabalho da LG garantir que sua casa esteja funcionando de maneira eficiente, conveniente, econômica e sustentável.