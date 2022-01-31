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Otimizando sua Vida com LG ThinQ
A maioria de nós conhece a LG como líder na fabricação de eletrodomésticos. Os aparelhos da LG têm transformado nossas vidas em casa por décadas. O que muitas pessoas podem não saber é que a LG é muito mais do que apenas uma fabricante de eletrodomésticos. Ela tem desenvolvido uma maneira de conectar todas as suas inovações e revolucionar o conceito de casa. O LG ThinQ Home aproveita o poder da conectividade, integrando dispositivos habilitados para IoT (Internet das Coisas) para que possam trabalhar perfeitamente juntos dentro de casa. A conectividade através do LG ThinQ permite que sua casa trabalhe para você enquanto economiza dinheiro e tempo para você e sua família. O LG ThinQ criou uma casa mais inteligente para um estilo de vida mais inteligente
Um Estilo de Vida Mais Inteligente
Ao chegar em casa depois de um longo dia, nada melhor do que ter tudo do jeito que você gosta. Você pode configurar o Modo Routine de forma que o LG ThinQ aprenda sua rotina intuitivamente e automaticamente prepare cada eletrodoméstico em sua casa para atender às suas necessidades. Esta plataforma inteligente oferece total controle e percepção de todos os aspectos de sua casa. Tudo, desde sistemas de HVAC e purificadores de ar até sistemas de iluminação e aquecedores de água, pode ser gerenciado pelo LG ThinQ, para que você possa relaxa, porque sua casa saberá exatamente o que fazer. Além disso, a LG oferece o Serviço Proativo de Assistência ao Cliente, que fornece dicas personalizadas e lembretes de manutenção que te ajudam a gerenciar falhas no sistema antes que elas ocorram. O LG ThinQ se adapta ao seu estilo de vida e te ajuda a se manter à frente.
Otimização de Energia Eficiente
Além de comodidade pessoal, o LG ThinQ também age como um sistema de otimização de energia que pode gerenciar tudo, desde a produção e armazenamento de energia, até seu consumo. Quando você implementa novas fontes de energia renováveis como os inovadores painéis solares da LG, você pode utilizar o LG ThinQ para armazená-la com o ESS – Energy Storage System (Sistema de Armazenamento de Energia, em tradução livre) até que ela seja necessária em horários de pico, o que reduz os custos de energia. Esta energia também pode ser utilizada para alimentar sistemas de HVAC ou pode até mesmo voltar para a rede. O LG ThinQ também possui inteligência preditiva que pode calcular automaticamente a combinação ideal de fatores de alocação de energia e fazer o trabalho difícil por você. Mesmo em uma queda de energia, o ThinQ usa seu sistema de otimização de energia alimentado por IA para ajustar o consumo. O ThinQ pode gerenciar sistemas de HVAC, TVs, bombas de piscina e veículos elétricos, sendo eles ou não produtos da LG ou um produto de um dos parceiros de sua crescente rede. Sua casa deve funcionar exatamente como você deseja, sem limitar suas escolhas. É trabalho da LG garantir que sua casa esteja funcionando de maneira eficiente, conveniente, econômica e sustentável.
O LG ThinQ oferece mais que um sistema de casa inteligente, ele oferece um estilo de vida mais inteligente. Quando se trata de uma solução de casa inteligente, o LG ThinQ é ideal. Mas, além disso, também oferece uma nova forma de viver. A conectividade IoT e IA fazem mais do que cuidar de você e da sua família, com o LG ThinQ ela também dá o próximo passo para cuidar da comunidade, do planeta e do futuro. Quando a LG diz, “Inovação para uma Vida Melhor”, quer dizer uma vida melhor para todos, que é o princípio fundamental por trás do LG ThinQ. É uma casa verdadeiramente inteligente, para uma vida melhor!
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos
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