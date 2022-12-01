Proprietários de casas e pequenas empresas geralmente procuram opções baratas e convenientes quando se trata de aquecimento. Embora as bombas de calor ofereçam essas vantagens através de alta eficiência, incentivos governamentais e longa vida útil, também existem outros fatores que os clientes levam em consideração ao decidir instalar uma bomba de calor. Elas farão seus clientes sentirem-se bem, sabendo que estão fazendo sua parte para ajudar o meio ambiente. Ao aprender mais sobre as bombas de calor e fornecer as informações que seus clientes precisam, você pode fazer parte dessa importante transformação em direção ao uso de energia nova e renovável para promover aquecimento. Para se tornar um instalador certificado de bombas de calor, certifique-se de entrar em contato com sua organização local, como o MCS (Esquema de Certificação de Microgeração no Reino Unido. Uma vez certificado e registrado com este tipo de organização local, os clientes poderão encontrá-lo mais facilmente por meio de sites e outros recursos. É hora de começar a ajudar seus clientes a aderir às bombas de calor, eficientes e ecologicamente corretas, e agora você sabe exatamente por onde começar.



Referência:

https://www.homebuilding.co.uk/advice/air-source-heat-pump-installation.