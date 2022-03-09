Após o fim do Korea Energy Show 2021, a LG doou os contêineres em exibição para o Habitat Korea, a filial sul coreana do Habitat for Humanity, uma organização global sem fins lucrativos. Os contêineres reaproveitados serão utilizados pela organização como um centro educacional dedicado.

Como demonstram as eficientes e ecológicas soluções em climatização da LG, criar um ambiente interno saudável e confortável não precisa ser à custa da sustentabilidade. Com inovações que consideram de forma cuidadosa as necessidades de seus clientes e o bem-estar do planeta, a LG tem ajudado a criar um amanhã melhor e mais brilhante.

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1. Testes conduzidos pelo FITI Testing and Research Institute verificaram que o Cassete Dual Vane LG proporcionou a redução de 99% das bactérias Staphylococcus e Colibacilos.

2. Com base na carga de resfriamento/aquecimento de 52HP (GHP 32HP e Multi V 20HP) e na fonte de energia adequada (eletricidade ou gás), a Bomba de Calor Híbrida GHP LG pode economizar até 28% em custos de energia (eletricidade e gás combinados) em comparação ao custo de energia ao utilizar somente o Multi V. O custo de operação pode variar dependendo das condições de carga, clima e outros fatores ambientais.

*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique em “SAIBA MAIS” no anúncio abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.