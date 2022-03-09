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Provando que Conforto Térmico e Sustentabilidade podem Coexistir
Tornar-se mais sustentável significa comprometer-se a usar menos recursos, gerar menos resíduos e fazer todo o possível para garantir um planeta saudável para as gerações futuras. A LG Eletronics abraça este desafio e continua a tomar medidas para reduzir seu impacto ambiental por meio de um extenso programa de gestão ESG (Environmental, Social and Governance) - ambiental, social e governança, em português. Junto a sua ambiciosa iniciativa Zero Carbono 2030 e a sua meta de fazer a transição completa para energia renovável até 2050, a LG oferece soluções inovadoras que podem ajudar seus consumidores a viver hoje em mais equilíbrio com a natureza.
A LG teve recentemente a oportunidade de demostrar suas soluções sustentáveis em climatização de última geração no Korea Energy Show 2021, a maior exposição anual de energia da Coréia do Sul. Em vez de desperdiçar novos recursos em uma exposição temporária, a LG utilizou contêineres pré-fabricados e materiais reciclados, como resíduos de madeira, para criar um espaço único e visualmente interessante.
Exibindo uma gama completa de soluções HVAC altamente eficientes, adequadas a casas, escritórios, escolas e outros ambientes internos, o destaque da exposição foi um novo ar condicionado comercial, mais eficiente devido a um mecanismo de IA.
As últimas soluções em climatização da LG aproveitam as tecnologias inteligentes para ajudar a gerar uma melhor qualidade do ar interno e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia. O Cassete de 1-via, com um sistema abrangente de purificação do ar, limpa, resfria e aquece o ar para manter a casa confortável durante todo o ano.
Outras inovações da LG em exposição incluíram o Sistema de Armazenamento de Energia LG (ESS) e o Building Energy Control (BECON), uma dupla poderosa que, em conjunto, cria uma solução em gerenciamento completa para negócios. A exibição também contou com o Cassete 4-vias Dual Vane LG, que utiliza a tecnologia UVnano e uma bandeja de drenagem antibacteriana para aprimorar a higiene da unidade e o fluxo de ar gerado¹.
A LG exibiu seu primeiro ar condicionado com sistema Bomba de Calor Híbrida GHP, uma opção econômica para instalações educacionais e governamentais. A solução híbrida da LG combina as vantagens dos sistemas de controle climático movidos a eletricidade e a gás, oferecendo excelente desempenho e redução nos custos de resfriamento e aquecimento².
Para minimizar ainda mais seu impacto ambiental, a LG passou a utilizar materiais reciclados para a embalagem das unidades externas de seus sistemas de ar condicionado. Em vez de usar poliestireno expandido em suas embalagens, a LG optou pelo polipropileno expandido, pois oferece maior amortecimento e proteção para seus produtos. A LG estima que a mudança para polipropileno expandido reutilizável em todas as embalagens de AC reduzirá o uso anual de papel em 85 toneladas e o uso de poliestireno em 19 toneladas.
Após o fim do Korea Energy Show 2021, a LG doou os contêineres em exibição para o Habitat Korea, a filial sul coreana do Habitat for Humanity, uma organização global sem fins lucrativos. Os contêineres reaproveitados serão utilizados pela organização como um centro educacional dedicado.
Como demonstram as eficientes e ecológicas soluções em climatização da LG, criar um ambiente interno saudável e confortável não precisa ser à custa da sustentabilidade. Com inovações que consideram de forma cuidadosa as necessidades de seus clientes e o bem-estar do planeta, a LG tem ajudado a criar um amanhã melhor e mais brilhante.
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1. Testes conduzidos pelo FITI Testing and Research Institute verificaram que o Cassete Dual Vane LG proporcionou a redução de 99% das bactérias Staphylococcus e Colibacilos.
2. Com base na carga de resfriamento/aquecimento de 52HP (GHP 32HP e Multi V 20HP) e na fonte de energia adequada (eletricidade ou gás), a Bomba de Calor Híbrida GHP LG pode economizar até 28% em custos de energia (eletricidade e gás combinados) em comparação ao custo de energia ao utilizar somente o Multi V. O custo de operação pode variar dependendo das condições de carga, clima e outros fatores ambientais.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique em “SAIBA MAIS” no anúncio abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.
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