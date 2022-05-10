A previsão de poeira fina atmosférica iniciou-se na Coreia em 2015, e desde então, a atenção dedicada à qualidade do ar continuou a aumentar drasticamente.

As preocupações também aumentaram com a Síndrome do Edifício Doente em novas instalações, como prédios de apartamentos e escolas, automóveis novos e outros meios de transporte. Além disso, a preocupação em relação a espaços de convivência de pessoas suscetíveis a doenças relacionadas ao meio ambiente aumentou muito, e a importância do QAI para otimizar o bem-estar geral está ganhando cada vez mais atenção.

Espaços Internos são criados artificialmente quando isolados do ambiente externo para criar condições de vida mais confortáveis. Alguns dos principais atributos deste tipo de espaço interno são aquecimento e resfriamento, ruídos, iluminação e qualidade do ar. Mas como as pessoas são mais sensíveis a ambientes quentes ou frios, há muito tempo realizamos pesquisas sobre conforto térmico em espaços internos para desenvolver diversos índices. A indústria de HVAC implementa os resultados desta pesquisa no projeto e operação de sistemas de climatização em edifícios. Por outro lado, ruído e iluminação são mais fáceis de serem detectados pelas pessoas e, portanto, existem leis e regulamentos sobre estes fatores em espaços internos.

Por outro lado, a sensibilidade à qualidade do ar é muito diferente de pessoa para pessoa, resultando na falta de reconhecimento social sobre a importância deste fator e no desenvolvimento e gerenciamento insuficientes de tecnologias direcionadas a ele.