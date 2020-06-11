Os webinars LG Connection serão disponibilizados todas as quartas-feiras e incluem uma apresentação de 30 minutos seguida de 15 minutos de perguntas e respostas. Os parceiros da LG irão receber um e-mail a convidá-los para os webinars, que incluirão um link e uma palavra-passe com o respetivo acesso. Além do último tópico «Porquê o VRF?», os próximos tópicos incluem «Maximizar o conforto interior: combinar a capacidade do VRF e as unidades de climatização» e «Desempenho, conforto e estratégias de controlo do VRF», estando previstos mais tópicos.





Oferecemos estes webinars LG Connections Virtual Speakers Series para prosseguir com a nossa dedicação em oferecer aos nossos parceiros a informação mais relevante para a indústria, enquanto disponibilizamos suporte adicional nestes momentos complicados que muitos de nós estão a viver. Se quiser saber se as filiais da LG na sua região estão a planear apresentar webinars deste género, contacte a sede local da LG para mais informações. Também pode seguir-nos no Twitter e no LinkedIn para obter atualizações quanto aos próximos tópicos. Esperamos que se mantenha em segurança, com saúde, e que possa tirar o máximo proveito deste recurso, que continuaremos a disponibilizar no futuro.