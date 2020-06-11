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Formação remota para parceiros AVAC LG
As práticas comerciais evoluíram de acordo com diversos fatores, incluindo a inovação tecnológica e as necessidades específicas de ambientes em constante mudança. As mudanças que ocorrem na forma como conduzimos os negócios são normalmente subtis e implementadas de forma lenta, mas existem pontos extraordinários ao longo da história que catapultam para a normalidade de forma imediata a mudança de metodologia.
Por todo o mundo, estamos a procurar encontrar formas de lidar com a pandemia de COVID-19, na esperança de que as coisas regressem à forma como eram antes, mas é certo que alguns aspetos das nossas vidas mudaram para sempre. O mundo dos negócios é uma faceta da vida que sofreu um impacto profundo devido à pandemia, e estamos a tentar encontrar formas de criar ambientes de trabalho mais eficazes e eficientes. Gostaríamos de realçar apenas algumas das formas como a vida irá mudar no futuro em consequência da pandemia.
O teletrabalho irá revelar-se mais eficaz e compensador em vários setores da indústria.
Educação online e on-demand
Com a necessidade de isolamento, também a educação assistiu a mudanças súbitas e drásticas. Há muito que os cursos online têm vindo a ser oferecidos pelas universidades de todo o mundo, mas com a chegada da pandemia, alunos de todas as idades tiveram de assistir a aulas através de plataformas online, tendo que aprender a gerir as disciplinas por si mesmos. Poderemos assistir a uma mudança significativa no sistema educativo, na medida em que a necessidade de assistir a aulas presenciais deixa de ser vista como algo tão essencial como outrora se acreditava. É provável que se assista a mudanças globais nas metodologias enraizadas que as instituições usam para ensinar.
Os webinars são um útil recurso que poderá substituir conferências e wokshops de larga escala.
Webinars substituem conferências e cursos de formação
Workshops de formação e feiras industriais são algo comum no mundo dos negócios para partilha de informação no seio de empresas e indústrias. Contudo, com a necessidade regular de distanciamento social, as empresas estão a encontrar formas novas e mais eficientes de distribuir informação importante a clientes e parceiros. Ao longo dos anos, a LG tem estado empenhada em facultar aos parceiros e clientes os recursos para se manterem competitivos no mercado dos AVAC. A LG continua a manter a tradição de facultar recursos de conhecimento mesmo quando muitos aspetos da nossa vida foram postos em espera durante a pandemia de COVID-19 com o lançamento dos LG Connections Virtual Speaker Series.
Os LG Connection Virtual Speaker Series irão cobrir uma série de tópicos relacionados com a indústria de AVAC.
Os LG Connection Virtual Speaker Series foram concebidos para cobrir uma série de tópicos e concentrar-se em estratégias rentáveis para melhor desempenho, conforto e controlo dos edifícios, oferecendo em simultâneo aos participantes a oportunidade de se conectar com a equipa de especialistas da LG. A primeira instalação foi lançada no final de maio com «Porquê o VRF?», uma introdução completa às capacidades de controlo do VRF e uma análise aprofundada dos diversos componentes de controlo que podem ser incorporados num sistema VRF.
O primeiro capítulo da série de webinars da LG cobriu a eficácia dos sistemas de controlo VRF
Os webinars LG Connection serão disponibilizados todas as quartas-feiras e incluem uma apresentação de 30 minutos seguida de 15 minutos de perguntas e respostas. Os parceiros da LG irão receber um e-mail a convidá-los para os webinars, que incluirão um link e uma palavra-passe com o respetivo acesso. Além do último tópico «Porquê o VRF?», os próximos tópicos incluem «Maximizar o conforto interior: combinar a capacidade do VRF e as unidades de climatização» e «Desempenho, conforto e estratégias de controlo do VRF», estando previstos mais tópicos.
Oferecemos estes webinars LG Connections Virtual Speakers Series para prosseguir com a nossa dedicação em oferecer aos nossos parceiros a informação mais relevante para a indústria, enquanto disponibilizamos suporte adicional nestes momentos complicados que muitos de nós estão a viver. Se quiser saber se as filiais da LG na sua região estão a planear apresentar webinars deste género, contacte a sede local da LG para mais informações. Também pode seguir-nos no Twitter e no LinkedIn para obter atualizações quanto aos próximos tópicos. Esperamos que se mantenha em segurança, com saúde, e que possa tirar o máximo proveito deste recurso, que continuaremos a disponibilizar no futuro.
* Os produtos e soluções poderão variar consoante o país e as condições operacionais.
Clique na faixa «PEDIDO DE INFORMAÇÃO» mais abaixo para contactar a sede local da LG e obter mais informações relativas a soluções e produtos.
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