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Tecnologia em cena

HVACBlog20/05/2022

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Tecnologia em cena

A Sala de Cinema LG é um ambiente ousado e surpreendente. Com assinatura do designer de interiores Newton Lima, do escritório Mollde, o espaço localizado na Casa Mollde + Conteúdo_, em São Paulo (SP), revela sofisticação e criatividade em cada detalhe. Além de ser referência em tecnologia, o projeto une soluções voltadas ao bem-estar e conforto, com o objetivo de inspirar composições residenciais e corporativas.

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O ambiente tem 25 metros quadrados e é composto por peças de design assinado que sugerem contemporaneidade e sofisticação. A paleta de cores tem como destaque o azul que se estende das paredes ao teto. Com spots embutidos, a iluminação deixa o espaço ainda mais aconchegante e intimista. Centralizado e semi-embutido está o ar condicionado Round Cassete, da LG. O equipamento com design redondo foi escolhido pelo profissional para a climatização da Sala de Cinema.

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De olho nos detalhes

Para contrapor com a nuance de azul das paredes e teto, a poltrona em tom terroso foi a escolha. Os demais estofados, como pufes e sofá, seguem uma paleta sóbria, com preto e cinza em evidência. As obras de arte também estão presentes e ajudam a ressaltar o visual contemporâneo do projeto, com persianas que controlam a privacidade e a luminosidade natural e um tapete texturizado para estimular a sensação de conforto.

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Tecnologia de ponta e modernidade são requisitos essenciais para uma Sala de Cinema surpreendente. Por isso, além do Round Cassete, Newton Lima escolheu outro lançamento da LG para destacar o ambiente. Trata-se do elegante painel LED All In One Smart, uma tela gigante pensada para ambientes internos. Sem bordas, com cores vivas e alta taxa de contraste, as imagens são impactantes e promovem experiências únicas durante as transmissões.

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NEWTON LIMA

Formado em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, Newton Lima ( " @newtonlimaoficial " ) possui MBA em Gestão de Negócios. No entanto, é como Designer de Interiores que ele se realiza. Após estudar na Faculdade de Belas Artes e Cenografia da Escola Panamericana de Artes, em São Paulo, ele coloca toda a sua veia empreendedora no ramo da decoração. Sócio da Mollde, uma empresa de arquitetura e design que tem como foco o desenvolvimento de projetos comerciais e visual merchandising, ele é um dos idealizadores da Casa Mollde + Conteúdo_. Localizado na capital paulista, o espaço promove marcas e profissionais através de eventos de relacionamento que agitam o segmento.

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Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

Fundo vermelho abstrato com grandes formas sobrepostas rosas em gradiente, criando um design moderno e minimalista

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