Formado em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, Newton Lima ( " @newtonlimaoficial " ) possui MBA em Gestão de Negócios. No entanto, é como Designer de Interiores que ele se realiza. Após estudar na Faculdade de Belas Artes e Cenografia da Escola Panamericana de Artes, em São Paulo, ele coloca toda a sua veia empreendedora no ramo da decoração. Sócio da Mollde, uma empresa de arquitetura e design que tem como foco o desenvolvimento de projetos comerciais e visual merchandising, ele é um dos idealizadores da Casa Mollde + Conteúdo_. Localizado na capital paulista, o espaço promove marcas e profissionais através de eventos de relacionamento que agitam o segmento.