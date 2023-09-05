A indústria de climatização é dinâmica e está em constante mudança, afetando o cotidiano de muitos de nós. Com o fim de 2022, estamos ansiosos pelo que o próximo ano reserva.

A. Um bom projeto de construção trará possibilidades de crescimento na indústria de HVAC.

B. À medida que os governos de todo o mundo continuam a implementar regulamentações para soluções em climatização mais sustentáveis, os consumidores buscarão sistemas HVAC mais eficientes.

C. A crise energética na Europa e os avanços na tecnologia promoverão a implementação de sistemas smart de HVAC com aplicações de IA.

D. As preocupações com as novas variantes do COVID-19 levarão a funcionalidades de purificação de ar mais eficazes. Se você é instalador ou projetista, junte-se a nós para analisarmos as tendências no setor de HVAC para 2023 que podem beneficiar você e seus clientes.