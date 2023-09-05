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Tendências em Climatização para 2023
A indústria de climatização é dinâmica e está em constante mudança, afetando o cotidiano de muitos de nós. Com o fim de 2022, estamos ansiosos pelo que o próximo ano reserva.
A. Um bom projeto de construção trará possibilidades de crescimento na indústria de HVAC.
B. À medida que os governos de todo o mundo continuam a implementar regulamentações para soluções em climatização mais sustentáveis, os consumidores buscarão sistemas HVAC mais eficientes.
C. A crise energética na Europa e os avanços na tecnologia promoverão a implementação de sistemas smart de HVAC com aplicações de IA.
D. As preocupações com as novas variantes do COVID-19 levarão a funcionalidades de purificação de ar mais eficazes. Se você é instalador ou projetista, junte-se a nós para analisarmos as tendências no setor de HVAC para 2023 que podem beneficiar você e seus clientes.
A Construção e o Boom na Indústria de HVAC
O setor de construção contribui para uma grande parte da economia mundial e a rápida urbanização é um dos principais motivos para o constante crescimento desta indústria. De acordo com um novo relatório, o mercado global de construção tem projeção de crescimento a uma CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 5,3% entre 2022 e 20271).
Você pode estar se perguntando o que isso significa para a indústria HVAC; um novo relatório que prevê um crescimento CAGR de 5,1% para a indústria HVAC entre 2022 e 2027 atribuiu este crescimento à expansão do setor de construção2). Simplificando, o crescimento da indústria da construção trará um boom para o crescimento do setor HVAC, o que resultará em demanda por profissionais desta indústria.
1) mercado de construção 2022-2027: uma análise descritiva do modelo das cinco forças, dinâmica de mercado e segmentação – Technavio (prnewswire.com)
2) Global HVAC Market Report and Forecast 2022-2027 (researchandmarkets.com)
Um Futuro mais Sustentável
1. Cuidado com o SEE(R) (Índice de Eficiência Energética Sazonal)
Como muitos de vocês sabem, novos regulamentos de energia criados pelo US DoE (Departamento de Energia dos Estados Unidos) entraram em vigor este ano. O DoE aumentou as classificações mínimas SEER (Seasonal Energy Efficiancy Ratio) para condicionadores de ar e bombas de calor. A classificação SEER mínima para sistemas HVAC aumentará de 13,0 para 14,0 no norte dos EUA, enquanto para as regiões do sul do país, a classificação SEER aumentará de 14,0 para 15,03). As classificações do SEER foram revisadas para reduzir o impacto no meio ambiente e reduzir a demanda por energia. Esta etapa não apenas beneficiará o meio ambiente, mas também beneficiará economicamente os proprietários de residências e empresas, aumentando a economia de energia.
*U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis- (Admnistração de Informações Energéticas dos Estados Unidos – Estatística e Análise Independente.)
2. Mudança para Refrigerantes mais Sustentáveis
A modificação nas classificações SEER também traz uma mudança para refrigerantes de alta eficiência e baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global). Um grande número de refrigerantes HFCF (Hidroclorofluorcarbono) e HFC (Hidrofluorcarbono) com alto GWP foi eliminado nos últimos anos. Em uma tentativa de minimizar o uso de refrigerantes com alto potencial de aquecimento global, refrigerantes HFC como R134a, R410A e R407C terão seu uso proibido nos EUA a partir de 1º de janeiro de 2024 4). Em vez disso, opções mais ecológicas, como R290 ou R-454b.
5) estarão disponíveis para fabricantes que buscam alternativas de energia limpa. Para aqueles que não estão familiarizados com o R290, é um novo refrigerante com um fator de destruição de ozônio mínimo e atualmente é usado no Compressor R1 da LG.
4) US EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) confirma futuras restrições a refrigerantes de alto GWP.
5) Próximas mudanças em relação à refrigerantes: como a transição R-454B (Puron Advance) afeta você | Fogo e Gelo (indoortemp.com)
Climatização Inteligente para Ambientes Internos Confortáveis
1. Sistemas de Climatização Inteligentes
Com a busca por mais facilidade e menos problemas, os sistemas HVAC Smart estão substituindo os sistemas HVAC tradicionais. Soluções como os Termostatos Inteligentes podem ser conectadas remotamente a smartphones, laptops ou tablets e permitem que você controle e monitore as temperaturas de onde quer que esteja. Isso não apenas economiza energia, mas também garante que você não gaste uma fortuna em contas de energia. Com termostatos inteligentes, você não precisa se preocupar em esquecer de ligar e desligar o aquecimento ou resfriamento.
Mas estes sistemas fazem muito mais do que um simples controle remoto, eles possuem sensores de movimento capazes de detectar sua presença, aprender sua rotina, e ajustar o aquecimento e resfriamento para promover a temperatura ideal, economizando energia e dinheiro. Alguns termostatos também mantêm você atualizado com seu consumo e custos de energia. Em suma, esses dispositivos inteligentes valem o investimento e o retorno à longo prazo.
Entretanto, se não estiver interessado em comprar um termostato inteligente, a LG tem outra solução para você: o LG ThinQ e o BECON Cloud. Os dispositivos habilitados para LG ThinQ podem ser controlados remotamente de qualquer lugar e a qualquer momento a partir de um dispositivo móvel. Você pode encontrar mais informações sobre essas soluções seguindo os links abaixo.
Sobre o LG ThnQ
Sobre BECON Cloud
Sobre as Soluções em Controle
2. O futuro pode ser dos sistemas sem dutos.
Sistemas sem dutos estão se tornando o futuro da climatização. Eles são mais fáceis de reparar e instalar. Além disso, unidades VRF sem duto, por exemplo, são compactas, adequadas para diversos espaços, silenciosas, energeticamente eficientes, têm menos avarias e podem aquecer e arrefecer simultaneamente. Os sistemas VRF também são mais eficientes quando se trata de filtrar, substituir e purificar constantemente o ar nos edifícios. Mas quão importante é a qualidade do ar de ambientes internos em 2023? Isso está em discussão na próxima seção.
3.COVID-19: Purificação do Ar Desde de o advento da pandemia de Covid-19, a purificação do ar tornou-se um ponto de venda importante para os sistemas HVAC. Estamos sendo atingidos por ondas de novas cepas de COVID-19, o que torna a purificação do ar uma necessidade inevitável. Prevê-se que o mercado global de purificação de ar cresça a um CAGR de 8,1% de 2022 a 20306) impulsionado pela evolução convergente do COVID-19. Não é necessário dizer que, considerando os desafios atuais da pandemia e da poluição do ar, os sistemas que aquecem e arrefecem, e também purificam o ar, serão não só opções viáveis como também opções mais sustentáveis no futuro. Haverá, portanto, um aumento na aplicação de purificadores de ar este ano.
*Air Purifier Market Size | Industry Report, 2022-2030 (grandviewresearch.com)
-Discutimos algumas tendências sobre o futuro da indústria de climatização para 2023. O futuro parece promissor e as mudanças que virão irão melhorar nossas vidas como um todo. As perspectivas são positivas, assim como o compromisso da LG em fornecer a você os melhores sistemas em HVAC.
*Os produtos e soluções podem variar de acordo com o país e as condições operacionais
- ANTERIOREsquadrão 2023 LG05/09/2023
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