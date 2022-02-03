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Termos Comerciais: Dicionário HVAC
A indústria de HVAC pode ser um labirinto de terminologias desconhecidas e acrônimos estranhos. Ao comprar um novo sistema de HVAC, você pode se sentir perdido mesmo antes de começar. Não se sobrecarregue. Familiarize-se com o básico, mesmo se você for um verdadeiro novato em HVAC. Na verdade, vamos começar com HVAC. O que é HVAC?
HVAC é o termo abreviado para Heating, Ventilation and Air Conditioning (Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar). O objetivo do design de HVAC é equilibrar o conforto climático do ambiente interno com outros fatores como instalação, custos, facilidade de manutenção e eficiência energética. Como a disciplina de HVAC inclui um grande número de termos e acrônimos especializados, aqui estão alguns termos usados com frequência que o ajudarão a navegar no processo de seleção da melhor solução de HVAC para você.
AHU (air handling unit) – unidade de tratamento de ar
Unidade central que consiste em um ventilador, elementos de aquecimento e resfriamento, câmaras de filtro, amortecedores, umidificadores e outros acessórios em contato direto com o fluxo de ar.
Bomba de Calor
A bomba de calor é um compressor que circula o ar quente ou frio. É um dispositivo projetado para mover a energia térmica na direção oposta ao fluxo de calor, absorvendo o calor de um espaço frio que é liberado para um espaço mais quente.
British thermal unit (BTU) – unidade térmica britânica
BTU é a medida da quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de meio quilo de água em um grau Fahrenheit.
CFD (Computational Fluid Dynamics) – fluidodinâmica computacional
Uma ferramenta integral para determinar o desempenho ideal do sistema. Com o relatório de Análise CFD LG, os engenheiros podem determinar se o produto pode funcionar adequadamente em condições específicas.
CHILLER
Dispositivo que remove o calor de um líquido por meio de um ciclo de compressão de vapor ou refrigeração por absorção. Este líquido resfriado flui através de tubulação em um edifício e passa por serpentinas em AHUs, unidades fan-coil ou outros sistemas, resfriando e desumidificando o ar no edifício.
COMPRESSOR
Componente de refrigeração que produz uma diferença de pressão no sistema que permite que o refrigerante flua.
CONDENSADOR
Componente do ciclo básico de refrigeração que ejeta ou remove o calor do sistema. O condensador é o lado quente de um ar condicionado ou bomba de calor.
DOAS (dedicated outdoor air system) – sistema de tratamento de ar externo
Sistema que traz ar externo fresco para o ambiente interno com o objetivo de melhorar a qualidade do ar sem sacrificar a eficiência energética.
Duplo Estágio (Aquecimento e Resfriamento)
Um ar-condicionado de duplo estágio é projetado para operar em configuração alta e baixa durante diferentes condições climáticas e estações do ano. A configuração alta é usada durante condições meteorologias extremas e a configuração baixa é usada durante clima moderado. Este tipo de ar condicionado oferece temperatura equilibrada e está em uso há bastante tempo.
ERV (Energy recovery ventilator) – ventilação com recuperação de energia
Solução de ventilação altamente eficiente para promover ar fresco em ambientes internos.
Fan Coil
Unidade interna de um sistema de climatização que utiliza a água gelada produzida nos chillers para climatizar e controlar a umidade do ambiente.
GAS Heat Pump (GHP)- bomba de calor a gás
Uma espécie de VRF movido por motor com combustão a gás, é adequado para qualquer edifício que utilize o gás como fonte de energia ou quando é necessário maior aquecimento. Ele oferece operação de alta eficiência e recuperação de calor.
Inverter
Dispositivo eletrônico que converte tensão fixa em frequência e tensão variáveis. Permite que o usuário varie eletricamente a velocidade de um motor CA.
LATS (LG Air Conditioner Technical Solutions) - soluções técnicas em ar condicionado LG
Software de design da LG para soluções técnicas integradas que apresenta ferramentas para reduzir o tempo de desenho e design.
MV (LG Monitoring View) – visualização de monitoramento da LG
LG Monitoring View (LGMV) é uma ferramenta de manutenção e solução de problemas para sistemas de ar condicionado Multi V™. Após uma rápida instalação do Módulo de Wi-Fi LGMV, os técnicos podem revisar as informações de diagnóstico e valores de dados do gráfico para ajudar a solucionar qualquer problema com facilidade. Os valores em tempo real estão disponíveis para as unidades externas e internas e podem ser representados graficamente para avaliação das tendências operacionais.
Psicrometria
Estudo do comportamento das misturas de ar e vapor de água. O vapor de água representa um papel importante na transferência de energia e no conforto térmico humano no projeto de HVAC.
REFRIGERANTE R32
Um refrigerante sustentável que possui um GWP (Potencial de Aquecimento Global) de 675.
REFRIGERANTE R410A
Refrigerante de hidrofluorocarbono (HFCs), considerado mais seguro que o R22, com uma ODP- Ozone Depletion Rate (Potencial de Destruição da Camada de Ozônio) igual a 0 e GWP- Global Warming Potential (Potencial de Aquecimento Global) de 2.090.
REFRIGERANTE
O composto (fluído de trabalho) usado em aparelhos de ar condicionado, bombas de calor e refrigeradores para transferir calor para dentro ou para fora de um ambiente interno. Este fluído ferve a uma temperatura muito baixa, permitindo que ele evapore e absorva o calor.
Serpentina de Aquecimento
A serpentina de aquecimento é a parte do sistema que conduz calor. Ela permite que a eletricidade aja como fogo.
Sistema Split
O sistema Split é a combinação de uma unidade externa e uma unidade interna. Este é o tipo de sistema mais comum e varia entre single e multi.
Termostato
Termostato pode monitorar e regular um sistema de aquecimento ou resfriamento. Ele pode ser usado para definir a temperatura desejada na qual o ambiente é aquecido ou resfriado.
Tubulação
Tubulação para o fluxo de ar (incluindo ar de abastecimento, ar de retorno e ar de exaustão) dentro de uma casa.
Trocador de Calor
O trocador de calor é a parte do sistema que transfere calor das partes quentes da máquina ou do sistema para as partes frias da máquina ou do sistema.
Ventilador
Componente de um aparelho de aquecimento ou ventilação usado para conduzir ar fresco para dentro, ou ar residual e gases de combustão para fora de um aparelho ou de um espaço interno.
VRF (Variable Refrigerant Flow) – Fluxo de Refrigerante Variável
Sistema que usa refrigerante como meio de resfriamento e aquecimento. Este refrigerante é condicionado por uma ou várias unidades condensadoras (que podem ser externas ou internas, resfriadas a água ou a ar) e é circulado dentro do edifício para várias unidades internas.
*Fonte:
1. HVAC Abbreviations Directory. (n.d.). ISHRAE. Retrieved June 15, 2021, from https://ishrae.in/Abbreviations
2. Wikipedia contributors. (2021, June 10). Glossary of HVAC terms. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_HVAC_terms
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