Da convivência à calmaria

A automação foi sincronizada com outros dispositivos, como a iluminação e o ar-condicionado, a fim de garantir que cada ambiente se ajuste de acordo com a necessidade do momento. Com apenas um comando de voz, a família pode alterar a temperatura, a luminosidade e até mesmo a privacidade dos ambientes, tornando a rotina mais eficiente e confortável.

A climatização do espaço foi outro desafio, mas Kátia encontrou a solução perfeita com o uso do sistema de ar-condicionado Cassete 1-via da LG. A escolha desse modelo foi motivada pela altura reduzida das evaporadoras, permitindo a instalação discreta entre os forros, sem interferir no design do ambiente. Além disso, o modelo de 18.000 BTU/H na sala de TV e 12.000 BTU/H na sacada garantiram eficiência na climatização, tanto para o ambiente interno quanto para a área externa.