We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Da convivência à calmaria
Conforto, funcionalidade e tecnologia se unem em um projeto sofisticado, que reflete a união familiar, com soluções versáteis para os momentos de convívio.
A arquiteta Kátia Guerreiro trouxe para este apartamento residencial de 225 metros quadrados uma solução inovadora, acolhedora e funcional. Seu principal desafio foi criar um ambiente que atendesse aos desejos de uma família unida e festeira, ao mesmo tempo em que oferecesse privacidade e conforto para todos os membros da casa.
Fotos: Fernando Crescenti
Fotos: Fernando Crescenti
Assim, a prioridade foi garantir que todos os moradores se sentissem à vontade, seja no convívio em grupo ou no momento de relaxamento individual. Com maestria, a profissional equilibrou os dois elementos de maneira surpreendente, sem deixar de lado a estética e a funcionalidade.
O projeto foi estruturado para promover a integração dos ambientes, criando um fluxo visual entre a sala de estar, a sala de jantar e o terraço. O ponto alto foi a escolha do revestimento de pedras, que traz um toque da natureza para o interior. O uso de madeira nas superfícies e forros também tem um papel importante, pois cria uma conexão com o natural e o orgânico, além de transmitir aconchego. E, claro, o verde das plantas espalhadas por todo o apartamento complementa a sensação de estar em um verdadeiro refúgio dentro da cidade.
Fotos: Fernando Crescenti
Fotos: Fernando Crescenti
Soluções criativas para as necessidades da família
Os clientes tinham desejos específicos: um ambiente convidativo para receber amigos e familiares e uma melhor organização do espaço para visitas que pernoitassem. Para atender a essas demandas, a arquiteta sugeriu a integração da sala de jantar com o terraço e a transformação da sala de TV em um dormitório confortável para os hóspedes.
A integração dos espaços, no entanto, não foi simples. Entre a sala e o terraço, havia uma grande viga que dificultava a continuidade visual e a sensação de ambiente único. Kátia resolveu esse desafio com um recurso que não só solucionou o problema funcional, mas também trouxe um toque de charme ao espaço: o forro de madeira.
Ao revestir a viga com o mesmo material do forro, ela conseguiu mimetizar o elemento estrutural e dar continuidade à sensação de unidade entre os ambientes.
Fotos: Fernando Crescenti
Fotos: Fernando Crescenti
Tecnologia a serviço do conforto
Mas o projeto não seria completo sem uma solução tecnológica que garantisse praticidade e conforto para a família. A arquiteta integrou um sistema de automação das persianas, que pode ser controlado por voz através da Alexa, o que não só proporcionou praticidade no dia a dia, mas também otimizou a entrada de luz, a privacidade e a ventilação, criando cenários ideais para cada momento.
A automação foi sincronizada com outros dispositivos, como a iluminação e o ar-condicionado, a fim de garantir que cada ambiente se ajuste de acordo com a necessidade do momento. Com apenas um comando de voz, a família pode alterar a temperatura, a luminosidade e até mesmo a privacidade dos ambientes, tornando a rotina mais eficiente e confortável.
A climatização do espaço foi outro desafio, mas Kátia encontrou a solução perfeita com o uso do sistema de ar-condicionado Cassete 1-via da LG. A escolha desse modelo foi motivada pela altura reduzida das evaporadoras, permitindo a instalação discreta entre os forros, sem interferir no design do ambiente. Além disso, o modelo de 18.000 BTU/H na sala de TV e 12.000 BTU/H na sacada garantiram eficiência na climatização, tanto para o ambiente interno quanto para a área externa.
Fotos: Fernando Crescenti
Fotos: Fernando Crescenti
Tecnologia a serviço do conforto
Mas o projeto não seria completo sem uma solução tecnológica que garantisse praticidade e conforto para a família. A arquiteta integrou um sistema de automação das persianas, que pode ser controlado por voz através da Alexa, o que não só proporcionou praticidade no dia a dia, mas também otimizou a entrada de luz, a privacidade e a ventilação, criando cenários ideais para cada momento.
A condensadora de 36.000 BTU/H foi instalada de maneira discreta na área técnica, camuflada pela parede de drywall e o jardim preservado, criando uma solução funcional sem comprometer a estética do ambiente. Dessa forma, a profissional otimizou a climatização para garantir conforto térmico sem abrir mão da harmonia visual do espaço.
A integração entre tecnologia, design e conforto cria um lar perfeito para uma família que valoriza o aconchego e a união, sem abrir mão da sofisticação e da praticidade. Esse projeto é, sem dúvida, um exemplo de como a arquitetura pode transformar a rotina e a experiência de viver, trazendo inovação e elegância para o dia a dia.
Fotos: Fernando Crescenti
Fotos: Fernando Crescenti
Sobre a profissional
Katia Guerreiro: Formada em Arquitetura e Urbanismo desde 2008 pela UNESP e Mestre em 2018 pelo Mackenzie, Katia Guerreiro atua na área há mais de 15 anos e acumula passagem por grandes empresas do mercado imobiliário. Com vasta experiência em gestão de clientes, parceiros e projetos, assume como missão a entrega além do projeto, acompanhando cada detalhe do processo desde a concepção à entrega da obra.