Televisión para hotel con solución Pro:Centric 4K UHD

Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución de CMS de la empresa y la transición a la nube del sistema, reforzando el servicio de la solución para terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, una mejor recopilación de datos y una plataforma de análisis con un llamativo panel de control. Y el Creador de aplicaciones móviles te permite simplificar el proceso de configurar servicios de conserjería en dispositivos móviles para los huéspedes. A través de esta función, la solicitud del huésped se atenderá de forma inmediata.