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Televisión para hotel con solución Pro:Centric 4K UHD
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Televisión para hotel con solución Pro:Centric 4K UHD

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Televisión para hotel con solución Pro:Centric 4K UHD

55UK660H4SA
Vista de frente con imagen de relleno
Vista de frente
Vista lateral de -90 grados
Vista trasera
Primer plano de la parte inferior
Vista de frente con imagen de relleno
Vista de frente
Vista lateral de -90 grados
Vista trasera
Primer plano de la parte inferior

Principais recursos

  • Resolución: 3840 × 2160 (4K UHD)
  • Solución Pro:Centric
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
  • Diseño delgado
Mais

Televisión para hotel con solución Pro:Centric 4K UHD

Una televisión colocada en un soporte contra la pared de la habitación de un hotel, y la pantalla es brillante y clara.

* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.

4K UHD, visualización vibrante en ultra alta resolución

Las televisiones LG UHD superan siempre tus expectativas. Disfruta de una calidad de imagen realista y colores vivos con una precisión de pixeles cuatro veces mayor que en Full HD. El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original, y el superescalamiento 4K mejora la resolución, el brillo y la claridad. Los colores vibrantes y el brillo hacen que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Disfruta de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido de HDR10 Pro*.

El paisaje que aparece en la pantalla de la televisión se representa vívidamente, como si fuera real.

* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics en función de la calidad de imagen del estándar HDR10.

LG TV para hotel compatible con
Google Cast

Accede rápidamente a tus dispositivos personales en una LG TV para hotel con un práctico código QR para transmitir tus programas OTT favoritos en la pantalla grande y disfruta de un checkout seguro con el borrado automático de información personal para tu tranquilidad. Además, con el emparejamiento persistente, conecta tus dispositivos una sola vez y mantén la vinculación durante toda tu estancia.

Los huéspedes del hotel usan Google Cast para emparejar un teléfono inteligente con el televisor de la habitación y acceder al contenido.

* Google Cast es una marca registrada de Google LLC.

Compatible con Apple AirPlay

Con Apple AirPlay, los huéspedes pueden transmitir contenido a una LG SMART TV para hotel con solución Pro:Centric directamente desde su iPhone o iPad, ya sea para ver películas y programas de sus aplicaciones favoritas o para compartir lo que tienen en sus dispositivos Apple, incluyendo fotos, videos personales, juegos y más. Los huéspedes simplemente escanean un código QR único en pantalla después de registrarse para emparejar de forma privada y segura su iPhone o iPad directamente con la televisión de la habitación durante toda su estancia.

Un huésped del hotel empareja su iPhone con la televisión de la habitación a través de AirPlay.

Acceso sencillo a la aplicación Netflix

Disfruta de una amplia variedad de contenido de video de Netflix en la UK660H con la solución Pro:Centric. Disfruta la comodidad de tu habitación y un servicio de streaming que ofrece miles de opciones.

El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.

* Se requiere membresía de Netflix.

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución de CMS de la empresa y la transición a la nube del sistema, reforzando el servicio de la solución para terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, una mejor recopilación de datos y una plataforma de análisis con un llamativo panel de control. Y el Creador de aplicaciones móviles te permite simplificar el proceso de configurar servicios de conserjería en dispositivos móviles para los huéspedes. A través de esta función, la solicitud del huésped se atenderá de forma inmediata.

La mujer trabaja con Pro:Centric Cloud.

Profundidad delgada para un aspecto elegante

Con un diseño delgado, la serie UK660H se integra a la perfección en los interiores, creando un aspecto moderno para los huéspedes.

La UK660H está instalada de forma integrada en la habitación del hotel; se muestra una vista lateral para destacar su diseño delgado.

* En el caso de pantallas de 65” ~ 43”

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Todas as especificações

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.