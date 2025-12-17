We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Alta Visibilidade em Ambientes Iluminados
Com um brilho de 1.500 nits, o 22XE1J oferece alta visibilidade em ambientes claros. Além disso, sua visibilidade nítida pode transmitir uma variedade de informações mesmo para aqueles que usam óculos de sol polarizados.