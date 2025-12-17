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Principais recursos

    Display Externo Versátil Ideal para o Seu Negócio

    Anúncios de pneus são exibidos em um 22XE1J. Uma mulher entrando em um café observa o anúncio no 22XE1J, que está instalado na parede do prédio.

    *Todas as imagens nesta página da web são apenas para fins ilustrativos.

    Um 22XE1J está instalado na parede na entrada do prédio, com outro modelo 22XE1J em um suporte inferior para fins de reserva. A mulher com óculos de sol está usando a tela do 22XE1J com uma sobreposição touch para fazer uma reserva. A tela permanece visível mesmo sob luz solar direta.

    Alta Visibilidade em Ambientes Iluminados

    Com um brilho de 1.500 nits, o 22XE1J oferece alta visibilidade em ambientes claros. Além disso, sua visibilidade nítida pode transmitir uma variedade de informações mesmo para aqueles que usam óculos de sol polarizados.

    A imagem à esquerda mostra um 22XE1J instalado na parede exibindo seu tamanho de 21,5”. À direita, há vários tipos de instalação de tela: tipo suspenso, tipo quiosque e tipo independente.

    21,5 Polegadas de Tamanho de Tela Versátil

    O tamanho pequeno e leve de 21,5 polegadas permite uso flexível em diversos espaços. Em especial, é possível instalar o display de várias formas, permitindo alta utilização desde pequenas e médias empresas (PMEs) até grandes corporações.

    O 22XE1J é protegido contra poeira, luz solar direta, chuva e neve.

    Proteção Reforçada com Design IP56

    O display é selado com design IP56 para operação confiável. Ele foi projetado não apenas para ser à prova d’água, mas também resistente às intempéries, protegendo contra os efeitos nocivos do sol, chuva, neve, poeira e vento, um recurso essencial para aplicações externas.

    O display funciona bem em ambientes com temperaturas entre -30°C e 50°C.

    Ampla Faixa de Temperatura de Operação

    O 22XE1J pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperaturas operacionais, resultando em menos restrições para instalações externas.

    O 22XE1J possui um revestimento isolante que o torna resistente à poeira e à salinidade presente na umidade.

    Revestimento Isolante

    O Revestimento Isolante* melhora a confiabilidade da placa de circuito e da placa de energia, protegendo-as contra poeira, pó de ferro, umidade, etc.

    *Revestimento Isolante: finas películas protetoras/membranas respiráveis que filtram vapor de água e detritos sólidos.

    A tela do 22XE1J pode ajustar automaticamente o brilho de acordo com a luz ambiente.

    Controle Inteligente de Brilho

    O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho aumenta em ambientes iluminados para melhor visibilidade e diminui em ambientes escuros para uma gestão de energia mais eficiente.

    Alto Desempenho com webOS

    O SoC Quad Core* pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 4.1 aumenta a conveniência do usuário com uma interface intuitiva e ferramentas simples de desenvolvimento de aplicativos.

    Várias tarefas que podem ser realizadas simultaneamente são facilmente organizadas através da plataforma webOS.

    *Sistema em um Chip

    Distribuição Fácil de Conteúdo e Atualização de Software

    O 22XE1J possui Wi-Fi* embutido, Bluetooth e Beacon, facilitando a distribuição de conteúdo sem fio e a atualização de firmware. Em especial, usando Beacon e BLE (Bluetooth de Baixo Consumo), o gerente de loja pode realizar diversas ações promocionais, como fornecer cupons de desconto ou informações de produtos aos visitantes em tempo real.

    O proprietário da loja pode facilmente distribuir conteúdo e atualizar o firmware usando uma conexão sem fio, como Wi-Fi ou Bluetooth.

    *O desempenho do Wi-Fi pode variar dependendo do roteador e das condições do ambiente.

    Monitoramento via Web
    (Gerenciador de Controle)

    Esta é uma solução de monitoramento baseada na web, que oferece facilidade de controle ao usuário. Ela permite acesso total de qualquer lugar e a qualquer hora, por meio de um celular ou computador conectado à rede, com acesso a dados atuais e anteriores. Também possibilita monitorar a unidade, fazer ajustes e controlá-la remotamente em tempo real.

    O usuário pode monitorar e controlar suas telas pelo celular ou laptop.

    Serviço em Tempo Real LG ConnectedCare

    A manutenção é simples e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos monitores em locais de clientes para diagnóstico de falhas e controle remoto, garantindo uma operação estável dos negócios dos clientes.

    O funcionário da LG está monitorando remotamente a série 22XE1J instalada em outro local, utilizando a solução de monitoramento em nuvem da LG.

    *A disponibilidade do serviço ‘LG ConnectedCare’ varia conforme a região e deve ser adquirida separadamente. Entre em contato com o representante de vendas LG em sua região para mais informações.

    Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.