O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho aumenta em locais claros para melhor visibilidade e diminui em locais escuros para uma gestão de energia mais eficiente. Além disso, o XE4P utiliza um painel M+ que oferece alta eficiência energética e redução de custos por meio da diminuição do consumo de energia.

O efeito de economia pode variar conforme o consumo real de energia, métodos de cobrança e políticas do país ou local.

** O painel M+ IPS reduziu aproximadamente 35% do consumo de energia do BLU (IEC62087, 10 min) em comparação com o painel RGB IPS, testado sob o mesmo brilho (@branco total, 400 nits).