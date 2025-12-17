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UL Solutions
Características de resistência à descoloração do display verificadas
"Display outdoor durável com qualidade de imagem nítida, Mesmo sob luz solar direta"
Os monitores externos estão instalados na área de drive-thru da lanchonete, exibindo claramente menus e imagens mesmo sob luz solar intensa.
*Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Display externo com classificação IP
A LG oferece soluções técnicas avançadas equipadas com vários sensores, proporcionando operações confiáveis e eficazes. Mesmo em ambientes diversos expostos à luz solar, o XE4P pode aprimorar a visibilidade do seu conteúdo, ao mesmo tempo em que reduz preocupações com cargas operacionais excessivas. Projetado para se ajustar às estruturas legadas existentes, ele oferece uma opção de substituição conveniente. Agora é o momento de adotar o novo padrão em displays externos.
Um XE4P está instalado na área externa ao lado do prédio escolar, exibindo claramente as imagens da celebração de formatura. Dois XE4P estão instalados em frente à bilheteria de um parque de diversões, mostrando claramente as informações de compra de ingressos mesmo sob luz solar intensa. Um XE4P instalado no autódromo exibe claramente a corrida e as informações relevantes.
*A estrutura legada existente refere-se ao modelo XE4F.
"Alta visibilidade sob Luz solar intensa"
Com um brilho excepcional de 4.000 nits (Típ.), o XE4P exibe o conteúdo com clareza, atraindo a atenção dos transeuntes. Graças à tecnologia IPS, os espectadores podem visualizar o conteúdo de ângulos amplos. Além disso, as configurações de cor M+ aplicadas ao painel aprimoram a qualidade das cores da imagem, exibindo o conteúdo de forma vívida para os observadores.
Um XE4P está instalado em frente a uma lanchonete, e uma mulher observa um anúncio vívido na tela.
LG Anti-descoloração
Ao focar nos principais pontos de dor, desenvolvemos nossa nova tecnologia “Anti-descoloração”, projetada para evitar tanto o amarelamento da tela quanto a formação de círculos escuros. Com uma solução térmica aprimorada, o XE4P pode oferecer qualidade de exibição duradoura e estável.
A tela à esquerda apresenta amarelamento e círculos escuros, degradando sua qualidade. Em contraste, o XE4P à direita, que obteve a Verificação UL para Características de Anti-descoloração do Display, mantém uma tela nítida, protegendo a qualidade da imagem.
Primeiro display do mundo certificado pela UL por suas características de anti-descoloração.
Especialmente para resistência ao amarelamento da tela, obtivemos a primeira certificação UL do mundo para características de anti-descoloração em displays. O XE4P com verificação UL pode reduzir preocupações relacionadas ao amarelamento da tela, o problema mais comum e desafiador em produtos de sinalização digital externa.
Vários monitores externos estão instalados na área de drive-thru de uma lanchonete, exibindo de forma clara e brilhante o menu e as imagens dos alimentos.
*Para mais detalhes, visite https://verify.ul.com/verifications/1382.
** Primeira certificação UL do mundo na indústria de manufatura.
Confiabilidade com classificação IP56
O XE4P é vedado com design IP56 para operação confiável. Ele foi projetado para oferecer proteção não apenas contra água, mas também contra poeira — um recurso essencial para aplicações externas.
Vidro protetor IK10
O XE4P possui vidro protetor classificado como IK10, temperado e laminado para suportar condições extremas externas, minimizando danos causados por impactos externos. Isso reduz substituições desnecessárias de módulos LCD e contribui para uma manutenção mais econômica.
Ampla faixa de temperatura de operação
O XE4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura de operação, de -30℃ a 50℃.
Conforme testes internos da LG, temperatura de operação: -30℃~50℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta utilizando sistema de refrigeração), -30℃~40℃ (com luz solar direta).
Revestimento Isolante
O revestimento isolante* protege a placa de circuito e a placa de energia contra poeira, pó de ferro, umidade e outros contaminantes.
Finas películas protetoras/membranas respiráveis que filtram vapor de água e resíduos sólidos.
Gestão eficiente de energia
O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho aumenta em locais claros para melhor visibilidade e diminui em locais escuros para uma gestão de energia mais eficiente. Além disso, o XE4P utiliza um painel M+ que oferece alta eficiência energética e redução de custos por meio da diminuição do consumo de energia.
O efeito de economia pode variar conforme o consumo real de energia, métodos de cobrança e políticas do país ou local.
** O painel M+ IPS reduziu aproximadamente 35% do consumo de energia do BLU (IEC62087, 10 min) em comparação com o painel RGB IPS, testado sob o mesmo brilho (@branco total, 400 nits).
Gestão de Energia Facilitada
O XE4P oferece configurações de brilho pré-ajustadas adequadas para diferentes locais e ambientes de uso, permitindo uma gestão fácil e eficaz do consumo de energia de acordo com diversos cenários.
Modo manual: Máx. 95%, Mín. 5%
Modo destaque: Máx. 100%, Mín. 20%
Modo básico: Máx. 70%, Mín. 10%
Modo próximo: Máx. 50%, Mín. 10%
Sincronização do backlight
Multiple displays are installed both inside and outside a café. The outdoor multi-display setup synchronizes backlight via RS-232C commands. Built-in Wi-Fi and Bluetooth enable easy content management on the displays.
Sincronização do backlight
When showcasing product menus or advertising a new product, a multi-display setup can be utilized. Operators can easily synchronize backlight values across displays by adjusting the Backlight Sync in the internal settings. This user-friendly feature helps maintain consistent color representation with ease.
Wi-Fi e Bluetooth integrados
Built-in Wi-Fi and Bluetooth allow easy wireless transfer and distribution of content, help to prevent data hijacking, and ensure convenient and efficient device operation. Additionally, the XE4P is equipped with a beacon that delivers real-time information, using location data for display content.
Alerta de vandalismo
Se o sensor detectar que o XE4P sofreu um impacto acima de um determinado limite ou se desviou do ângulo original de instalação, ele enviará um alerta ao administrador, permitindo uma resposta rápida a situações como vandalismo.
Se o dispositivo detectar um impacto externo que ultrapasse um determinado limite, um alerta será enviado automaticamente ao administrador.
Instalação fácil
Para facilitar a instalação, o XE4P é equipado com uma ferramenta de nivelamento automático para verificação dos níveis horizontal e vertical durante a instalação, reduzindo o esforço de trabalho.
*A disponibilidade da ferramenta de nivelamento pode variar conforme o modelo.
Desempenho consistente com o webOS 6.1
O XE4P, com o LG webOS 6.1 e um SoC* aprimorado, oferece reprodução precisa de conteúdo. Se o reprodutor de mídia for desconectado, o sistema pode detectar o sinal e continuar exibindo o último conteúdo ativo. Além disso, mantém o brilho consistente entre vários monitores em uma instalação 1×N, garantindo uniformidade.
SoC: Sistema em Chip
Alto desempenho com webOS 6.1
O LG webOS 6.1, aprimorado com SoC* e motor web, está disponível no XE4P para execução fluida de diversas tarefas. O XE4P aumenta a conveniência do usuário com sua interface gráfica intuitiva (GUI)** e também facilita o desenvolvimento de aplicativos por ser compatível com linguagens de programação como HTML, JavaScript e CSS.
SoC: Sistema em Chip
** GUI: Interface Gráfica do Usuário
Monitoramento via Web
O LG Control Manager*, um programa de monitoramento web incorporado, é de fácil uso e permite que o usuário tenha acesso completo a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio de seu celular ou computador, com acesso tanto aos dados atuais quanto aos históricos. Ele permite ao usuário monitorar o equipamento, fazer ajustes e controlá-lo remotamente em tempo real.
*Habilitado por conexão LAN com fio
Painel de Consumo de Energia
Com o LG ConnectedCare*, os usuários podem monitorar facilmente seu consumo de energia em bases diárias, semanais e mensais. A plataforma fornece dados comparativos sobre o consumo de energia, permitindo que os usuários acompanhem e gerenciem seus hábitos energéticos de forma eficaz. Quando combinada com o modo de economia de energia do display, os usuários também podem estimar sua economia de energia.
*O LG ConnectedCare é vendido separadamente.
Parceiros de Conteúdo Profissional
A combinação do XE4P com as soluções de software da LG* aumentaria sua utilização.
*Vendido separadamente.