Display de 55'' FHD de Alto Brilho para Uso em Fachadas com Tecnologia Anti-Descoloração
Principais recursos
- Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine
- Primeira Verificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
- Display voltado para a vitrine
- Brilho além da janela
- Alto desempenho com webOS 6.0
- Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real
UL Solutions
Características Anti-Descoloração do Display verificadas
Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine
Um grande display de LED é instalado na janela dentro da loja de conveniência, exibindo anúncios de forma vívida e brilhante através do vidro.
*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
*Siga o guia de instalação para obter garantia.
*O uso de Filme UV é recomendado dependendo do local de instalação.
Primeira Verificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
Ao focar nos pontos de dor dos nossos clientes, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para Características Anti-Descoloração de Display. Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, ao mesmo tempo em que protege a qualidade da imagem e a estabilidade do desempenho.
O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, degradando sua qualidade, mas com o XS4P, que obteve a Certificação UL para Recursos de Anti-Descoloração, a tela permanece clara, protegendo a qualidade da imagem.
*Para mais detalhes sobre a Verificação UL, visite https://verify.ul.com/verifications/1382
*Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.
Display voltado para a vitrine
A LG oferece soluções técnicas avançadas para operações econômicas. O XS4P pode manter um brilho impressionante de 4.000 nits, mas com menor consumo de energia em comparação com painéis RGB no mesmo nível de brilho.
Três diferentes tamanhos de XS4P estão instalados na vitrine do café. O conteúdo é reproduzido de forma clara e vívida através do vidro, mesmo em ambientes muito iluminados.
Brilho além da janela
Um display voltado para a janela requer níveis de brilho mais altos, pois é exposto à luz solar direta. O XS4P foi projetado especialmente para ambientes voltados para janelas, oferecendo brilho excepcional. Conteúdos vibrantes e dinâmicos exibidos através do vidro atraem clientes para o seu negócio, mesmo que os espectadores estejam usando óculos de sol polarizados.
Três diferentes tamanhos de XS4P estão instalados na vitrine da loja de celulares. O conteúdo é reproduzido de forma vívida através do vidro, permitindo que os transeuntes o vejam claramente, mesmo em um ambiente muito iluminado.
Alto Desempenho com webOS 6.0
O SoC Quad Core (System-on-Chip) pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 6.0 melhora não apenas a conveniência do usuário com uma interface intuitiva, mas também a integração de aplicativos web com a versão atualizada do Node JS / Chromium.
A conveniência do usuário foi aprimorada com a utilização do SoC e do webOS.
Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real
Uma grande vantagem dos displays voltados para a janela em relação aos displays temporários é a capacidade de gerenciar facilmente conteúdos promocionais e informações de preços que mudam frequentemente. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e fácil de usar, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos a qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar a unidade remotamente em tempo real.
Os usuários podem monitorar e controlar seus displays por meio de um celular e de um laptop.
*Feature accessible through wired LAN connectivity.
Ampla Faixa de Temperatura de Operação
O XS4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura de operação de 0℃ a 40℃.
Um display funciona bem em um ambiente de 0~40°C.
*Confirmado por testes internos da LG: Temperatura de operação de 0℃ a 40℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta utilizando sistema de refrigeração), 0℃ a 30℃ (com luz solar direta).
Revestimento Isolante
O revestimento isolante com proteção contra poeira protege os circuitos e placas de energia contra poeira, partículas metálicas, umidade e outros contaminantes, proporcionando durabilidade sólida e confiabilidade a longo prazo.
O XS4P possui revestimento isolante que o torna resistente à poeira e à salinidade presente na umidade.
*Confirmado por testes internos da LG.
Modo Silencioso Aprimorado
O XS4P resolve preocupações relacionadas ao ruído do display. Ele possui um Modo Silencioso Aprimorado que opera a 2.500 nits com ruído mínimo da ventoinha.
O escritório imobiliário possui dois displays instalados na vitrine. O baixo ruído da ventoinha do modelo XS4P permite uma comunicação e conversa suaves, mesmo quando sentado próximo ao display.
Parceiros de Conteúdo Profissional
O emparelhamento da Série XS4P com soluções de software da LG aumenta sua utilização.
Conteúdo de parceiros está sendo utilizado para compor o conteúdo destinado à reprodução na sinalização.
*Confirmado por testes internos da LG.
Instalação Conveniente com Precisão Calculada
O XS4P está equipado com uma Ferramenta de Nivelamento que mostra aos usuários a inclinação do dispositivo, permitindo uma instalação precisa do display. Além disso, a Ferramenta de Sensor Horizontal auxilia os usuários a verificar a direção correta da instalação. O XS4P ainda fornece mensagens de aviso para garantir a instalação adequada caso seja instalado de forma incorreta.
''Um display é instalado sem inclinação utilizando a Ferramenta de Nivelamento. Com a Ferramenta de Sensor Horizontal equipada, o display pode ser reinstalado na direção correta caso seja instalado incorretamente.''
*A direção de rotação varia para modelos de 49/55 e 75 polegadas.
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
55"
Tecnologia do painel
IPS, M+
Tipo de retroiluminação
Direta
Proporção da imagem
16:09
Resolução nativa
1.920 x 1.080 (FHD)
Taxa de atualização
60Hz
Brilho
4.000nit (Típ), 3.200nit(Mín)
Taxa de contraste
1.000:1
Taxa de contraste dinâmica
500.000:1
Gama de cores
NTSC 72%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
8bit, 16,7 Milhões de cores
Tempo de resposta
9ms (G para G)
Tratamento da superfície (opacidade)
3%
Vida útil
50.000 horas (Típ)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
Sim / Sim
QWP (Placa de quarto de onda)
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI In
Sim(2), HDCP1.4
Entrada DP
Sim(1), HDCP1.3
Entrada RS232C
Sim(1) (conector de 4 pinos)
Entrada RJ45 (LAN)
Sim(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A (1)
Saída DP
Sim(1), Entrada DP/HDMI
Alto-falante de saída externo
Sim(1, L/R, 10W+10W)
Saída RS232C
Sim(1)
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preta
Largura da moldura
12,0/9,9/9,9/12,0 mm
Peso (cabeça)
26,0Kg
Peso embalado
31,2Kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
1235,5 x 709,4 x 85,4mm
Dimensões da caixa (L x A x P)
1360 x 231 x 844mm
Alça
Sim
Interface de montagem padrão VESA
600 x 400
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (integrado)
Sim
Sensor de temperatura
Sim
Sensor de brilho automático
Sim
Sensor de aceleração (giroscópio)
Sim
Operação de tecla local
Sim
VENTOINHA (integrada)
Sim
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS6.0
Agendamento de conteúdo local
Sim
Gerenciador de grupos
Sim
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Imagem do logotipo de inicialização
Sim
Sincronização RS232C
Sim
Sincronização de rede local
Sim
Sincronização de retroiluminação
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim(2)
Rotação de tela
Sim
Rotação de entrada externa
Sim
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Envio de status
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Modo PM
Sim
Wake on LAN
Sim
Pronto para rede
Sim
Beacon
Sim
HDMI-CEC
Sim
Configuração do Servidor SI
Sim
webRTC
Sim
Pro:Idiom
Sim
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura de operação
0 °C a 40°C (sem Luz Solar Direta) 0 °C a 30°C (com Luz Solar Direta)
Umidade de operação
10% a 80%
ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentação
Fonte Interna
CONSUMO DE ENERGIA
Tip.
375W (Tela Branca Total) 147W (IEC 62087)
Máx.
400W
BTU (British Thermal Unit)
1280 BTU/Hr(Típ.), 1365 BTU/Hr(Máx)
Economia de energia inteligente (70%)
145W
DPM
0,5W↓
Desligado
0,5W↓
CERTIFICAÇÃO
Segurança
CB / NRTL
EMC
FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI
ERP / Energy Star
Sim / Não
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim
Connected Care
Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle Remoto (inclui 2 pilhas), Cabo de Energia, Cabo HDMI, Manual (EIG, IG), Receptor IR (c/ Sensor de Luz Ambiente), Adaptador RS-232C
Opcional
WM-L640V (Suporte Parede Paisagem), WM-P640V (Suporte Parede Retrato) ** Suporte não disponível
RECURSOS ESPECIAIS
Revestimento isolante (placa de alimentação)
Sim
