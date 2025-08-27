About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Display de 55'' FHD de Alto Brilho para Uso em Fachadas com Tecnologia Anti-Descoloração
Solicitar orçamento

Display de 55'' FHD de Alto Brilho para Uso em Fachadas com Tecnologia Anti-Descoloração

Compartilhe este conteúdo.

Você pode compartilhar os itens que você gosta com seus amigos.

Display de 55'' FHD de Alto Brilho para Uso em Fachadas com Tecnologia Anti-Descoloração

55XS4P-B
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
-45 degree rear side view

Principais recursos

  • Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine
  • Primeira Verificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
  • Display voltado para a vitrine
  • Brilho além da janela
  • Alto desempenho com webOS 6.0
  • Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real
Mais
UL Solutions1

UL Solutions

Características Anti-Descoloração do Display verificadas

Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine

Um grande display de LED é instalado na janela dentro da loja de conveniência, exibindo anúncios de forma vívida e brilhante através do vidro.

*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

 *Siga o guia de instalação para obter garantia.

 *O uso de Filme UV é recomendado dependendo do local de instalação.

Primeira Verificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display

Ao focar nos pontos de dor dos nossos clientes, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para Características Anti-Descoloração de Display. Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, ao mesmo tempo em que protege a qualidade da imagem e a estabilidade do desempenho.

O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, degradando sua qualidade, mas com o XS4P, que obteve a Certificação UL para Recursos de Anti-Descoloração, a tela permanece clara, protegendo a qualidade da imagem.

*Para mais detalhes sobre a Verificação UL, visite https://verify.ul.com/verifications/1382

*Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.

Display voltado para a vitrine

A LG oferece soluções técnicas avançadas para operações econômicas. O XS4P pode manter um brilho impressionante de 4.000 nits, mas com menor consumo de energia em comparação com painéis RGB no mesmo nível de brilho.

Três diferentes tamanhos de XS4P estão instalados na vitrine do café. O conteúdo é reproduzido de forma clara e vívida através do vidro, mesmo em ambientes muito iluminados.

Brilho além da janela

Um display voltado para a janela requer níveis de brilho mais altos, pois é exposto à luz solar direta. O XS4P foi projetado especialmente para ambientes voltados para janelas, oferecendo brilho excepcional. Conteúdos vibrantes e dinâmicos exibidos através do vidro atraem clientes para o seu negócio, mesmo que os espectadores estejam usando óculos de sol polarizados.

Três diferentes tamanhos de XS4P estão instalados na vitrine da loja de celulares. O conteúdo é reproduzido de forma vívida através do vidro, permitindo que os transeuntes o vejam claramente, mesmo em um ambiente muito iluminado.

Alto Desempenho com webOS 6.0

O SoC Quad Core (System-on-Chip) pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 6.0 melhora não apenas a conveniência do usuário com uma interface intuitiva, mas também a integração de aplicativos web com a versão atualizada do Node JS / Chromium.

A conveniência do usuário foi aprimorada com a utilização do SoC e do webOS.

Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real 

Uma grande vantagem dos displays voltados para a janela em relação aos displays temporários é a capacidade de gerenciar facilmente conteúdos promocionais e informações de preços que mudam frequentemente. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e fácil de usar, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos a qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar a unidade remotamente em tempo real.

Os usuários podem monitorar e controlar seus displays por meio de um celular e de um laptop.

*Feature accessible through wired LAN connectivity.

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O XS4P pode ser utilizado em uma ampla faixa de temperatura de operação de 0℃ a 40℃.

Um display funciona bem em um ambiente de 0~40°C.

*Confirmado por testes internos da LG: Temperatura de operação de 0℃ a 40℃ (sem luz solar direta; com luz solar direta utilizando sistema de refrigeração), 0℃ a 30℃ (com luz solar direta).

Revestimento Isolante

O revestimento isolante com proteção contra poeira protege os circuitos e placas de energia contra poeira, partículas metálicas, umidade e outros contaminantes, proporcionando durabilidade sólida e confiabilidade a longo prazo.

O XS4P possui revestimento isolante que o torna resistente à poeira e à salinidade presente na umidade.

*Confirmado por testes internos da LG.

Modo Silencioso Aprimorado

O XS4P resolve preocupações relacionadas ao ruído do display. Ele possui um Modo Silencioso Aprimorado que opera a 2.500 nits com ruído mínimo da ventoinha.

O escritório imobiliário possui dois displays instalados na vitrine. O baixo ruído da ventoinha do modelo XS4P permite uma comunicação e conversa suaves, mesmo quando sentado próximo ao display.

Parceiros de Conteúdo Profissional

O emparelhamento da Série XS4P com soluções de software da LG aumenta sua utilização.

Conteúdo de parceiros está sendo utilizado para compor o conteúdo destinado à reprodução na sinalização.

*Confirmado por testes internos da LG.

Instalação Conveniente com Precisão Calculada

O XS4P está equipado com uma Ferramenta de Nivelamento que mostra aos usuários a inclinação do dispositivo, permitindo uma instalação precisa do display. Além disso, a Ferramenta de Sensor Horizontal auxilia os usuários a verificar a direção correta da instalação. O XS4P ainda fornece mensagens de aviso para garantir a instalação adequada caso seja instalado de forma incorreta.

''Um display é instalado sem inclinação utilizando a Ferramenta de Nivelamento. Com a Ferramenta de Sensor Horizontal equipada, o display pode ser reinstalado na direção correta caso seja instalado incorretamente.''

*A direção de rotação varia para modelos de 49/55 e 75 polegadas.

Key Feature

  • Atraia Clientes em Trânsito com um Display Brilhante Apresentado Através de uma Vitrine
  • Primeira Verificação UL do Mundo para Características Anti-Descoloração de Display
  • Display voltado para a vitrine
  • Brilho além da janela
  • Alto desempenho com webOS 6.0
  • Gerenciamento Remoto, Controle em Tempo Real
Imprimir

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    55"

  • Tecnologia do painel

    IPS, M+

  • Tipo de retroiluminação

    Direta

  • Proporção da imagem

    16:09

  • Resolução nativa

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Taxa de atualização

    60Hz

  • Brilho

    4.000nit (Típ), 3.200nit(Mín)

  • Taxa de contraste

    1.000:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    500.000:1

  • Gama de cores

    NTSC 72%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    8bit, 16,7 Milhões de cores

  • Tempo de resposta

    9ms (G para G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    3%

  • Vida útil

    50.000 horas (Típ)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim / Sim

  • QWP (Placa de quarto de onda)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • HDMI In

    Sim(2), HDCP1.4

  • Entrada DP

    Sim(1), HDCP1.3

  • Entrada RS232C

    Sim(1) (conector de 4 pinos)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A (1)

  • Saída DP

    Sim(1), Entrada DP/HDMI

  • Alto-falante de saída externo

    Sim(1, L/R, 10W+10W)

  • Saída RS232C

    Sim(1)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preta

  • Largura da moldura

    12,0/9,9/9,9/12,0 mm

  • Peso (cabeça)

    26,0Kg

  • Peso embalado

    31,2Kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1235,5 x 709,4 x 85,4mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1360 x 231 x 844mm

  • Alça

    Sim

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de brilho automático

    Sim

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

  • Operação de tecla local

    Sim

  • VENTOINHA (integrada)

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.0

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • Sincronização de retroiluminação

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim(2)

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Wake on LAN

    Sim

  • Pronto para rede

    Sim

  • Beacon

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40°C (sem Luz Solar Direta) 0 °C a 30°C (com Luz Solar Direta)

  • Umidade de operação

    10% a 80%

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte Interna

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    375W (Tela Branca Total) 147W (IEC 62087)

  • Máx.

    400W

  • BTU (British Thermal Unit)

    1280 BTU/Hr(Típ.), 1365 BTU/Hr(Máx)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    145W

  • DPM

    0,5W↓

  • Desligado

    0,5W↓

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / Energy Star

    Sim / Não

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • Connected Care

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle Remoto (inclui 2 pilhas), Cabo de Energia, Cabo HDMI, Manual (EIG, IG), Receptor IR (c/ Sensor de Luz Ambiente), Adaptador RS-232C

  • Opcional

    WM-L640V (Suporte Parede Paisagem), WM-P640V (Suporte Parede Retrato) ** Suporte não disponível

RECURSOS ESPECIAIS

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.