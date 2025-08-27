Display de 55'' FHD de Alto Brilho para Uso em Fachadas com Tecnologia Anti-Descoloração

Uma grande vantagem dos displays voltados para a janela em relação aos displays temporários é a capacidade de gerenciar facilmente conteúdos promocionais e informações de preços que mudam frequentemente. A solução de conteúdo baseada na web da LG é intuitiva e fácil de usar, oferecendo aos usuários acesso completo a dados atuais e históricos a qualquer momento e em qualquer lugar, por meio de seus dispositivos móveis. Isso permite monitorar, ajustar e controlar a unidade remotamente em tempo real.