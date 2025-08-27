About Cookies on This Site

Painel de sinalização externa com classificação IP
Solicitar orçamento

Painel de sinalização externa com classificação IP

Painel de sinalização externa com classificação IP

86XE3FS-B
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
-45 degree rear side view
Rear view
port view
port view
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
-45 degree rear side view
Rear view
port view
port view

Principais recursos

  • Brilho (Típico): 3.000 cd/m²
  • Borda: 101 mm (superior/inferior), 135 mm (esquerda/direita)
  • Interface: HDMI / DP / DVI-D / USB / Áudio / RS232C / RJ45 / Infravermelho Externo
  • Revestimento Anti-Reflexo
  • Design IP56, Vidro Protetor
Mais

Visibilidade Excepcional
com Alta Confiabilidade

Com um alto brilho de 3.000 nits, o display externo da LG, modelo 86XE3FS, chama a atenção dos transeuntes mesmo sob luz solar direta. Cuidadosamente projetado para suportar diversas mudanças extremas no ambiente, o display entrega de forma estável conteúdos visualmente marcantes pelo tempo que for necessário.

Visibilidade excelente e alta confiabilidade

*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Com brilho excepcional de 3.000 nits (típico), o display externo 86XE3FS da LG exibe o conteúdo com clareza e impacto visual, atraindo a atenção dos pedestres e tornando-se a escolha ideal para visibilidade em ambientes externos.

VISIBILIDADE EXCEPCIONAL

 

Alto brilho

Com brilho excepcional de 3.000 nits (típico), o display externo 86XE3FS da LG exibe o conteúdo com clareza e impacto visual, atraindo a atenção dos pedestres e tornando-se a escolha ideal para visibilidade em ambientes externos.

Um homem usando óculos de sol está verificando o conteúdo exibido no display.

VISIBILIDADE EXCEPCIONAL

Visível com Óculos de Sol Polarizados

A tecnologia QWP (Placa de Quarto de Onda) permite visibilidade clara mesmo quando o espectador utiliza óculos de sol polarizados.

O modelo 86XE3FS mantém o brilho do painel estável ao longo do tempo.
VISIBILIDADE EXCEPCIONAL

Compensação Inteligente de Brilho

O sensor BLU* embutido mede constantemente o brilho da tela e compensa automaticamente qualquer redução de luminosidade durante a operação.

* BLU: Back Light Unit

A tela pode ajustar seu brilho automaticamente conforme a iluminação do ambiente.

VISIBILIDADE EXCEPCIONAL

Controle Automático de Brilho

O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho aumenta em ambientes claros para melhor visibilidade e diminui em locais escuros para uma gestão mais eficiente de energia.

O display funciona perfeitamente em ambientes com temperaturas entre -30°C e 50°C.

CONFIABILIDADE PARA USO EXTERNO

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O display oferece excelente confiabilidade em uma ampla faixa de temperaturas, tendo passado pelo teste de carga solar da LG, que gera alta quantidade de energia térmica. Assim, o 86XE3FS exige menos restrições para instalações externas, mesmo quando exposto à luz solar direta intensa e a diversas variações ambientais.

* O modelo 86XE3FS foi testado sob umidade de 30% (55°C) e 99% (40°C).

Proteção garantida com o design IP56
CONFIABILIDADE PARA USO EXTERNO

Proteção Segura com Design IP56

O display é vedado com design IP56* para garantir operação confiável. Ele foi projetado não apenas para ser à prova d’água, mas também resistente às condições climáticas adversas, protegendo contra os efeitos nocivos do sol, chuva, neve, poeira e vento, um recurso essencial para aplicações externas.

 

* IP Code (Ingress Protection Code) classifica o grau de proteção fornecido por gabinetes mecânicos e invólucros elétricos contra intrusão, poeira, contato acidental e água.

** IP56 significa que o produto é protegido contra entrada limitada de poeira e resiste a jatos fortes e pesados de água.

*** O modelo 86XE3FS foi certificado como IP56 pela CTK em maio de 2019.

O display é protegido contra riscos elétricos externos.
CONFIABILIDADE PARA USO EXTERNO

Segurança elétrica

Um disjuntor interno garante forte proteção contra curtos-circuitos por sobrecorrente e tensões indesejadas. Esse tipo de integração oferece soluções preventivas que ajudam a evitar danos futuros ao equipamento de sinalização.

O Quad Core SoC (System-on-Chip) pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 3.0 aprimora a conveniência do usuário com uma interface intuitiva e ferramentas simples de desenvolvimento de aplicativos.
CONFIABILIDADE PARA USO EXTERNO

Vidro protetor

O vidro frontal temperado e laminado garante proteção ideal contra impactos e condições extremas externas, resultando em mínimos ou nenhum dano causado por impactos físicos.

* Quando 1.040 g de ferro são deixados cair de uma altura de 60 cm, o vidro protetor frontal não deve quebrar ou trincar, enquanto o vidro comum pode se danificar sob o mesmo impacto.

Várias tarefas podem ser executadas simultaneamente de forma prática por meio da plataforma webOS.

DESEMPENHO INTELIGENTE

Plataforma Smart webOS

O Quad Core SoC (System-on-Chip) pode executar várias tarefas ao mesmo tempo sem a necessidade de um player de mídia separado. Além disso, a plataforma webOS 3.0 aprimora a conveniência do usuário com uma interface intuitiva e ferramentas simples de desenvolvimento de aplicativos.

O usuário pode monitorar e controlar seus displays através do celular e laptop.

DESEMPENHO INTELIGENTE

Monitoramento Web

O LG Control Manager*, programa de monitoramento web integrado, permite diagnosticar em tempo real diversos parâmetros, como temperatura, pixels, portas, luz ambiente e sensores giroscópicos. O sistema pode ser facilmente controlado a qualquer momento.

* Ativado por conexão LAN com fio.

Key Feature

Imprimir

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    86"

  • Resolução nativa

    3.840 × 2.160 (UHD)

  • Brilho

    3000

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 × 178

  • Vida útil

    50.000 horas

  • Horas de operação (horas/dia)

    24 horas

CONECTIVIDADE

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    HDMI, DP, DVI-D, Áudio, USB

  • Saída HDMI

    Alto-falante externo

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Largura da moldura

    101 mm (T/B), 135 mm (L/R)

  • Peso (cabeça)

    276 kg

  • Peso embalado

    310 kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1.338 × 2.100 × 187 mm

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    -30°C a 50°C

  • Umidade de operação

    5% a 100%

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de alimentação

    Energia embutida

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    1450W (Tela Branca Total) 680W (IEC 62087)

  • Máx.

    1850W

  • BTU (British Thermal Unit)

    0 BTU/Hr(Típico), 0 BTU/Hr(Máx)

  • DPM

    1W ↓

  • Desligado

    0.5W ↓

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    Sim (Somente UE) / Não

COMPATIBILIDADE COM OPS

  • Compatível com tipo OPS

    Não

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign Control+

    Acessório

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto, Cabo HDMI, Cabo USB, Manual(IG&EIG), Livro de regulamentos, Telefone para adaptador RS232C, Cabo de extensão LAN, Presilhas de borracha para cabos

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.