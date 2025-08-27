Painel de sinalização externa com classificação IP

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Com um alto brilho de 3.000 nits, o display externo da LG, modelo 86XE3FS, chama a atenção dos transeuntes mesmo sob luz solar direta. Cuidadosamente projetado para suportar diversas mudanças extremas no ambiente, o display entrega de forma estável conteúdos visualmente marcantes pelo tempo que for necessário.