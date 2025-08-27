Painel de sinalização externa com classificação IP

O display é vedado com design IP56* para garantir operação confiável. Ele foi projetado não apenas para ser à prova d’água, mas também resistente às condições climáticas adversas, protegendo contra os efeitos nocivos do sol, chuva, neve, poeira e vento, um recurso essencial para aplicações externas.

* IP Code (Ingress Protection Code) classifica o grau de proteção fornecido por gabinetes mecânicos e invólucros elétricos contra intrusão, poeira, contato acidental e água.

** IP56 significa que o produto é protegido contra entrada limitada de poeira e resiste a jatos fortes e pesados de água.

*** O modelo 86XE3FS foi certificado como IP56 pela CTK em maio de 2019.