Painel Signage Open Frame Outdoor com Tecnologia Anti-descoloração

UL Solutions
Características Antidescoloração do Display verificadas
Display de Grande Porte Otimizado para Publicidade Externa
Um display de grande porte está instalado em um ponto de ônibus, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.
*Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Primeira Verificação UL do Mundo para Características Antidescoloração de Display
Ao focar nos pontos críticos de nossos clientes, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para Características Antidescoloração de Display. Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, ao mesmo tempo em que protege a qualidade do display e a estabilidade de desempenho.
O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, degradando sua qualidade, mas com o XF3SK, que obteve a Verificação UL para Recursos Antidescoloração de Display, a tela permanece nítida, preservando a qualidade da imagem.
Alta Visibilidade sob Luz Solar Intensa
Com brilho excepcional de 3.300 nits (Típ.), o display externo 86XF3SK exibe conteúdos de forma clara enquanto atrai a atenção dos transeuntes, tornando-se a solução otimizada para visibilidade em ambientes externos. Além disso, sua clareza pode transmitir uma variedade de informações até mesmo para aqueles que utilizam óculos de sol polarizados.
Um display de grande porte está instalado em um ponto de ônibus, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.
*Para mais detalhes sobre a Verificação UL, por favor visite Verify *Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.
Qualidade de Imagem Superior com Resolução Ultra HD
Com a resolução UHD, as cores e os detalhes do conteúdo tornam-se vívidos e realistas. Além disso, o amplo ângulo de visão aplicado com um painel IPS proporciona imagens nítidas.
Um display de grande porte está instalado na rua, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.
Display Open Frame
O 86XF3SK é um display open frame de alto brilho que oferece aos clientes flexibilidade no acabamento externo, como cores ou design.
Vários displays em formato de moldura estão instalados em áreas externas.
Ampla Faixa de Temperatura de Operação
O display oferece confiabilidade excepcional em uma ampla faixa de temperaturas de operação, passando também pelo teste solar da LG*, que gera alta carga térmica. Assim, o 86XF3SK exige menos restrições para instalações externas**, que geralmente estão expostas à luz solar intensa e a diversas mudanças ambientais.
Uma mulher em um carro está olhando para um anúncio DOOH (Digital Out Of Home media) na beira da estrada. Por meio de um teste solar conduzido pela LG, este produto pode operar em uma ampla faixa de temperaturas de 0 a 40 graus.
*O 86XF3SK foi testado internamente pela LG com base no padrão internacional de testes ambientais IEC 60068-2-05, MIL-STD-810G e TTA (Associação de Tecnologia em Telecomunicações).
**O 86XF3SK precisa ser instalado dentro de um gabinete, conforme o guia oficial de instalação da LG, para ser utilizado de forma segura e adequada. O guia de instalação é fornecido pela LG.
Compensação Inteligente de Brilho
O sensor BLU* integrado mede frequentemente o brilho do display e compensa automaticamente a redução de luminosidade durante a operação.
O 86XF3SK minimiza a variação do brilho do painel ao longo do tempo.
*Unidade Back Light
Revestimento Isolante
O Revestimento Isolante* melhora a confiabilidade da placa de circuito e da placa de energia, protegendo-as contra a umidade.
O 86XF3SK possui Revestimento Isolante em sua placa de energia para proteger o display, mesmo em ambiente salino ou úmido.
*Revestimento Isolante: Filmes protetores finos/membranas respiratórias que filtram o vapor d'água.
Controle Inteligente de Brilho
O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho é aumentado em ambientes claros para melhor visibilidade, enquanto é reduzido em ambientes escuros para uma gestão eficiente de energia.
A tela do 86XF3SK pode ajustar seu brilho automaticamente de acordo com a luz ambiente.
Segurança Elétrica
O disjuntor interno do 86XF3SK minimiza a possibilidade de danos ao produto ao cortar a corrente quando uma corrente anormal é detectada.
O display é protegido contra riscos elétricos externos.
Alto desempenho com LG WebOS 6.0
O LG webOS 6.0, atualizado em SoC* e motor web, está disponível no 86XF3SK para uma execução fluida de diversas tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS melhora a conveniência do usuário com uma GUI intuitiva.**
Várias tarefas podem ser realizadas ao mesmo tempo com a interface gráfica intuitiva (GUI).
Monitoramento Web (Control Manager)
Esta é uma solução de monitoramento baseada na web, que oferece controle fácil para o usuário. Ela permite acesso completo de qualquer lugar e a qualquer momento, a partir de celulares e PCs, desde que estejam conectados a uma rede, para monitorar e controlar os displays remotamente em tempo real.
O usuário pode monitorar e controlar seus displays por meio de celular e laptop.
*SoC: System On Chip (manter original)
**GUI : Graphical User Interface (manter original)
Key Feature
- Display com Características Anti-descoloração Verificadas pela UL
- Brilho : 3.300 nits (Típ. sem Vidro)
- Resolução : 3.840 × 2.160 (UHD)
- Sensor de Temperatura
- Sensor de Brilho Automático
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
86"
Tecnologia do painel
IPS, RGB
Proporção da imagem
16:09
Resolução nativa
3.840x2.160 (UHD)
Taxa de atualização
120Hz
Brilho
3.300nit
Taxa de contraste
1.100:1 (Típ)
Gama de cores
NTSC 68%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
10bit, 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta
8ms (G para G)
Tratamento da superfície (opacidade)
3%
Vida útil
50.000h (Típ)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
Sim / Não
QWP (Placa de quarto de onda)
Sim
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preto
Largura da moldura
E/D: 66,4mm, S: 51,95, I: 51,95mm
Peso (cabeça)
140kg
Peso embalado
156,7kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
1.225 x 2.034,3 x 179,48mm
Dimensões da caixa (L x A x P)
1.503 x 2.296 x 468 mm
Alça
Sim
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
8GB
Sensor de temperatura
Sim
Sensor de pixels
Sim
Sensor de corrente
Sim
Sensor BLU
Sim
Sensor de umidade
Sim
Sensor de aceleração (giroscópio)
Sim
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS 6.0
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Reproduzir via URL
Sim (TBD)
Rotação de tela
Rotação de Tela, Rotação de Entrada Externa
Reprodução ininterrupta
Sim
Configuração do Modo de Bloco
Sim
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Envio de status
Sim
HDMI-CEC
Sim
webRTC
Sim
Pro:Idiom
Sim
Compensação de brilho
Sim
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura de operação
0°C a 50°C (sem luz solar direta, luz solar direta no sistema de refrigeração), 0°C a 40°C (luz solar direta)
Umidade de operação
10 % a 80 %
ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentação
Energia Integrada
CONSUMO DE ENERGIA
Tip.
1.450W (Branco Total) 383W (IEC 62087)
Máx.
1.800W
BTU (British Thermal Unit)
TBD
DPM
0,5W ↓
Desligado
0,5W ↓
CERTIFICAÇÃO
Segurança
CB / NRTL
EMC
FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI
ERP / Energy Star
Sim / Não
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim / Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle Remoto (incluindo 2 pilhas), Cabo HDMI (1un), Cabo USB (2un), Manual (IG&EIG), Livro de Regulamentação, Adaptador Telefone para RS232C (1un), Cabo de extensão LAN (2un), Cabo SMA (2un), Cabo IR (1un), Cabo de Alimentação JCD 5P (3un), Cabo de Alimentação JCD 8P (1un), Suporte de Cabo em Borracha (5un), Parafuso (6un), Suporte de Canto JCD (4un)
RECURSOS ESPECIAIS
Proteção de energia
Sim (Disjuntor)
Luz solar direta
Sim
