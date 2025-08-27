About Cookies on This Site

Painel Signage Open Frame Outdoor com Tecnologia Anti-descoloração
Painel Signage Open Frame Outdoor com Tecnologia Anti-descoloração

Painel Signage Open Frame Outdoor com Tecnologia Anti-descoloração

86XF3SK
Front view with infill image
front view
side view
side view
side view
side view
back view
top view
Front view with infill image
front view
side view
side view
side view
side view
back view
top view

Principais recursos

  • Display com Características Anti-descoloração Verificadas pela UL
  • Brilho : 3.300 nits (Típ. sem Vidro)
  • Resolução : 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Sensor de Temperatura
  • Sensor de Brilho Automático
Mais
Características Antidescoloração do Display verificadas

UL Solutions

Características Antidescoloração do Display verificadas

Display de Grande Porte Otimizado para Publicidade Externa

Um display de grande porte está instalado em um ponto de ônibus, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.

*Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Primeira Verificação UL do Mundo para Características Antidescoloração de Display

Ao focar nos pontos críticos de nossos clientes, obtivemos a primeira Verificação UL do mundo para Características Antidescoloração de Display. Nossa nova tecnologia ajuda a prevenir o “amarelamento da tela”, ao mesmo tempo em que protege a qualidade do display e a estabilidade de desempenho.

O lado esquerdo da tela apresenta amarelamento, degradando sua qualidade, mas com o XF3SK, que obteve a Verificação UL para Recursos Antidescoloração de Display, a tela permanece nítida, preservando a qualidade da imagem.

Alta Visibilidade sob Luz Solar Intensa

Com brilho excepcional de 3.300 nits (Típ.), o display externo 86XF3SK exibe conteúdos de forma clara enquanto atrai a atenção dos transeuntes, tornando-se a solução otimizada para visibilidade em ambientes externos. Além disso, sua clareza pode transmitir uma variedade de informações até mesmo para aqueles que utilizam óculos de sol polarizados.

Um display de grande porte está instalado em um ponto de ônibus, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.

*Para mais detalhes sobre a Verificação UL, por favor visite Verify *Primeira Verificação UL do mundo na indústria de manufatura.

Qualidade de Imagem Superior com Resolução Ultra HD

Com a resolução UHD, as cores e os detalhes do conteúdo tornam-se vívidos e realistas. Além disso, o amplo ângulo de visão aplicado com um painel IPS proporciona imagens nítidas.

Um display de grande porte está instalado na rua, e uma mulher está olhando para um anúncio de alta qualidade exibido na tela.

Display Open Frame

O 86XF3SK é um display open frame de alto brilho que oferece aos clientes flexibilidade no acabamento externo, como cores ou design.

Vários displays em formato de moldura estão instalados em áreas externas.

Ampla Faixa de Temperatura de Operação

O display oferece confiabilidade excepcional em uma ampla faixa de temperaturas de operação, passando também pelo teste solar da LG*, que gera alta carga térmica. Assim, o 86XF3SK exige menos restrições para instalações externas**, que geralmente estão expostas à luz solar intensa e a diversas mudanças ambientais.

Uma mulher em um carro está olhando para um anúncio DOOH (Digital Out Of Home media) na beira da estrada. Por meio de um teste solar conduzido pela LG, este produto pode operar em uma ampla faixa de temperaturas de 0 a 40 graus.

*O 86XF3SK foi testado internamente pela LG com base no padrão internacional de testes ambientais IEC 60068-2-05, MIL-STD-810G e TTA (Associação de Tecnologia em Telecomunicações).

**O 86XF3SK precisa ser instalado dentro de um gabinete, conforme o guia oficial de instalação da LG, para ser utilizado de forma segura e adequada. O guia de instalação é fornecido pela LG.

Compensação Inteligente de Brilho

O sensor BLU* integrado mede frequentemente o brilho do display e compensa automaticamente a redução de luminosidade durante a operação.

O 86XF3SK minimiza a variação do brilho do painel ao longo do tempo.

*Unidade Back Light

Revestimento Isolante

O Revestimento Isolante* melhora a confiabilidade da placa de circuito e da placa de energia, protegendo-as contra a umidade.

O 86XF3SK possui Revestimento Isolante em sua placa de energia para proteger o display, mesmo em ambiente salino ou úmido.

*Revestimento Isolante: Filmes protetores finos/membranas respiratórias que filtram o vapor d'água.

Controle Inteligente de Brilho

O brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a luz ambiente. O brilho é aumentado em ambientes claros para melhor visibilidade, enquanto é reduzido em ambientes escuros para uma gestão eficiente de energia.

 

A tela do 86XF3SK pode ajustar seu brilho automaticamente de acordo com a luz ambiente.

Segurança Elétrica

O disjuntor interno do 86XF3SK minimiza a possibilidade de danos ao produto ao cortar a corrente quando uma corrente anormal é detectada.

O display é protegido contra riscos elétricos externos.

Alto desempenho com LG WebOS 6.0

O LG webOS 6.0, atualizado em SoC* e motor web, está disponível no 86XF3SK para uma execução fluida de diversas tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS melhora a conveniência do usuário com uma GUI intuitiva.**

Várias tarefas podem ser realizadas ao mesmo tempo com a interface gráfica intuitiva (GUI).

Monitoramento Web (Control Manager)

Esta é uma solução de monitoramento baseada na web, que oferece controle fácil para o usuário. Ela permite acesso completo de qualquer lugar e a qualquer momento, a partir de celulares e PCs, desde que estejam conectados a uma rede, para monitorar e controlar os displays remotamente em tempo real.

O usuário pode monitorar e controlar seus displays por meio de celular e laptop.

*SoC: System On Chip (manter original)

**GUI : Graphical User Interface (manter original)

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    86"

  • Tecnologia do painel

    IPS, RGB

  • Proporção da imagem

    16:09

  • Resolução nativa

    3.840x2.160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    120Hz

  • Brilho

    3.300nit

  • Taxa de contraste

    1.100:1 (Típ)

  • Gama de cores

    NTSC 68%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    10bit, 1,07 bilhão de cores

  • Tempo de resposta

    8ms (G para G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    3%

  • Vida útil

    50.000h (Típ)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim / Não

  • QWP (Placa de quarto de onda)

    Sim

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preto

  • Largura da moldura

    E/D: 66,4mm, S: 51,95, I: 51,95mm

  • Peso (cabeça)

    140kg

  • Peso embalado

    156,7kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1.225 x 2.034,3 x 179,48mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1.503 x 2.296 x 468 mm

  • Alça

    Sim

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    8GB

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de pixels

    Sim

  • Sensor de corrente

    Sim

  • Sensor BLU

    Sim

  • Sensor de umidade

    Sim

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS 6.0

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Reproduzir via URL

    Sim (TBD)

  • Rotação de tela

    Rotação de Tela, Rotação de Entrada Externa

  • Reprodução ininterrupta

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

  • Compensação de brilho

    Sim

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0°C a 50°C (sem luz solar direta, luz solar direta no sistema de refrigeração), 0°C a 40°C (luz solar direta)

  • Umidade de operação

    10 % a 80 %

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentação

    Energia Integrada

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    1.450W (Branco Total) 383W (IEC 62087)

  • Máx.

    1.800W

  • BTU (British Thermal Unit)

    TBD

  • DPM

    0,5W ↓

  • Desligado

    0,5W ↓

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Classe "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / Energy Star

    Sim / Não

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim / Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Coreano, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Português (Brasil), Sueco, Finlandês, Norueguês, Dinamarquês, Russo, Japonês, Português (Europa), Holandês, Tcheco, Grego, Árabe, Turco, Polonês

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle Remoto (incluindo 2 pilhas), Cabo HDMI (1un), Cabo USB (2un), Manual (IG&EIG), Livro de Regulamentação, Adaptador Telefone para RS232C (1un), Cabo de extensão LAN (2un), Cabo SMA (2un), Cabo IR (1un), Cabo de Alimentação JCD 5P (3un), Cabo de Alimentação JCD 8P (1un), Suporte de Cabo em Borracha (5un), Parafuso (6un), Suporte de Canto JCD (4un)

RECURSOS ESPECIAIS

  • Proteção de energia

    Sim (Disjuntor)

  • Luz solar direta

    Sim

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.