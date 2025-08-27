About Cookies on This Site

Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada
Solicitar orçamento

Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada

Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada

75UH5N-M
Principais recursos

  • Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brilho: 500 nits (típico)
  • Tratamento da superfície (difusão): 25%
  • Largura da borda: 12,9 mm
Mais

Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada

Um painel de sinalização instalado na parede interna de um shopping exibe anúncios de forma vívida.

*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.

Tela grande e atraente

Uma tela grande capta a atenção das pessoas de forma eficaz. Em especial, o modelo de 75 polegadas que suporta 60 Hz e permite uma reprodução mais fluida do conteúdo.

O lounge da empresa conta com um UH5N-M de tamanho considerável instalado na parede. A tela grande exibe imagens de forma vívida, capturando facilmente a atenção das pessoas.

O lounge da empresa conta com um UH5N-M de tamanho considerável instalado na parede. A tela grande exibe imagens de forma vívida, capturando facilmente a atenção das pessoas.

Design robusto com resistência a chamas

O revestimento externo do produto foi projetado para resistir com eficácia à propagação de chamas, o que torna o produto ideal para instalação em espaços públicos.

 

 * Com base em testes de terceiros, a parte superior da caixa e a tampa traseira do produto são classificadas como Classe A1 (parte superior da caixa) e A2 (tampa traseira) de acordo com a norma EN13501-1 e Classe 1 de acordo com a norma BS476 Parte 7.

Fino com borda simétrica

Apesar de sua tela grande, o UH5N-M possui uma profundidade fina, o que é vantajoso para o design de interiores. Para evitar problemas visuais ao ajustar para o modo retrato, a borda mantém uma espessura uniforme em todos os quatro lados, proporcionando simetria equilibrada na parte superior, inferior, esquerda e direita. Portanto, é um modelo adequado para diversas opções de estilo.

Na loja de cosméticos, o UH5N-M está montado na parede, e seu design fino e borda uniforme se integram perfeitamente ao interior.

Na loja de cosméticos, o UH5N-M está montado na parede, e seu design fino e borda uniforme se integram perfeitamente ao interior.

Operação versátil com Multi-USB

Com suporte para duas portas USB, o UH5N-M oferece opções versáteis de uso. Por exemplo, é possível operar o conteúdo na tela enquanto utiliza simultaneamente outros dispositivos conectados. Isso inclui tarefas práticas, como baixar arquivos PPT de dispositivos de armazenamento externos enquanto se usa um mouse ou teclado durante uma reunião.

Um homem em uma sala de reuniões está conduzindo a reunião usando um mouse e um teclado, que são conectados ao UH5N-M e usados simultaneamente.

Um homem em uma sala de reuniões está conduzindo a reunião usando um mouse e um teclado, que são conectados ao UH5N-M e usados simultaneamente.

Display de alta resolução

Oferece uma resolução quatro vezes maior que a Full HD, satisfazendo os clientes visualmente. Além disso, o revestimento antirreflexo na tela reduz o reflexo em ambientes com iluminação intensa, aumentando a visibilidade e a legibilidade, proporcionando aos clientes uma tela confortável.

Plataforma webOS conveniente

O UH5N-M vem com um SoC de alto desempenho que permite a execução de várias tarefas sem um reprodutor de mídia separado. A plataforma webOS oferece ferramentas de desenvolvimento de aplicativos com uma interface de usuário intuitiva que aprimora a conveniência do usuário, permitindo fácil conexão com sensores externos e aplicativos de parceiros webOS para criar um ambiente compatível com SI.

Durabilidade que proporciona confiabilidade

O UH5N-M, otimizado para ambientes empresariais, é protegido contra ferrugem e poeira com revestimento isolante e certificação IP5x, garantindo operação estável.

O UH5N-M tem revestimento isolante para proteger a tela mesmo em ambientes salinos ou úmidos.

O UH5N-M tem revestimento isolante para proteger a tela mesmo em ambientes salinos ou úmidos.

Recursos de segurança aprimorados

O UH5N-M oferece recursos de segurança, incluindo a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, que protege dados importantes contra acessos externos ou ataques. O LG UHD Signage também tem certificações confiáveis na área de segurança da informação, protegendo os dados e negócios dos clientes. Por exemplo, este modelo é certificado pela norma ISO/IEC 15408, padrão Common Criteria EAL2.

O UH5N-M oferece recursos de segurança para proteger dados importantes contra acesso externo ou ataques.

O UH5N-M oferece recursos de segurança para proteger dados importantes contra acesso externo ou ataques.

Soluções SuperSign

SuperSign é uma solução integrada e intuitiva de gerenciamento de conteúdo para conteúdos digitais criativos e organizados no seu espaço, conectando clientes a uma variedade de serviços com experiências de uso convenientes. Existem várias versões, como o SuperSign Cloud, então descubra e aproveite a versão que melhor se adapta a você.

O gerente de uma cafeteria está criando menus que serão exibidos no display instalado na parede do café, usando um software de gerenciamento de conteúdo.

O gerente de uma cafeteria está criando menus que serão exibidos no display instalado na parede do café, usando um software de gerenciamento de conteúdo.

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    75

  • Tecnologia do painel

    ADS

  • Tipo de retroiluminação

    Edge

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    60 Hz

  • Brilho

    500 nit (típ.)

  • Taxa de contraste

    1.200:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1.000.000:1

  • Gama de cores

    BT709 95%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1,07G (8bits + FRC)

  • Tempo de resposta

    8ms (G a G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    25%

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    Sim/Sim

CONECTIVIDADE

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    Sim (3), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,4

  • Entrada DP

    Sim (1), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,3

  • Entrada RS232C

    Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim (1)

  • Entrada IV

    Sim (1)

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A(2)

  • Saída de áudio

    Sim (1)

  • Saída RS232C

    Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos

  • Saída IV

    Não (suporta IR em cadeia via RS232C IN/OUT)

ESPEIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    PretoLargura da borda

  • Largura da moldura

    12,9 mm (simétrica)

  • Peso (cabeça)

    35,7 kg

  • Peso embalado

    44 kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1.679,5 x 958,7 x 29,7 mm (sem IR, alça)

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1.820 x 1.115 x 200 mm

  • Alça

    Sim

  • Interface de montagem padrão VESA

    600 x 400

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    Sim

  • Sensor de temperatura

    Sim

  • Sensor de brilho automático

    Sim (IR)

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    Sim

  • Operação de tecla local

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.0

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Imagem do logotipo de inicialização

    Sim

  • Imagem para ausência de sinal

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • PIP

    Sim

  • PBP

    Sim (4)

  • Tag de vídeo

    Sim (4)

  • Reproduzir via URL

    Sim

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Reprodução ininterrupta

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim (máx. 15x15)

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Definição automática de ID

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Control Manager

    Sim

  • Certificação Cisco

    Sim (TBD)

  • Crestron Connected

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • Pronto para rede

    Sim

  • Beacon

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • webRTC

    Sim

  • Pro:Idiom

    Sim

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C

  • Umidade de operação

    10% a 80%

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    CA 100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte de alimentação integrada

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    160 W

  • Máx.

    247 W

  • BTU (British Thermal Unit)

    546 BTU/h (típico), 843 BTU/h (máx.)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    112 W

  • DPM

    0,5 W

  • Desligado

    0,5 W

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    Sim (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Classe "B"/CE/KC

  • ERP / Energy Star

    ND/Sim

  • ePEAT (apenas EUA)

    Sim/Carbono “Medido” (TBD)

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • SuperSign WB

    Sim

  • SuperSign Cloud

    Sim

  • CMS para dispositivos móveis

    Sim

  • Connected Care

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto (inclui bateria 2un), cabo de alimentação, QSG, cabo HDMI, Livro de regulamento, telefone para tipo RS232C, Suporte de cabo (6EA), Suporte de cabo (7 Pinos/1EA)

  • Opcional

    Suporte de parede (LSW640A/B)

RECURSOS ESPECIAIS

  • Inclinação (para baixo)

    IP5X

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim (parcial)

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.