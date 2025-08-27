Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada

O revestimento externo do produto foi projetado para resistir com eficácia à propagação de chamas, o que torna o produto ideal para instalação em espaços públicos.

* Com base em testes de terceiros, a parte superior da caixa e a tampa traseira do produto são classificadas como Classe A1 (parte superior da caixa) e A2 (tampa traseira) de acordo com a norma EN13501-1 e Classe 1 de acordo com a norma BS476 Parte 7.