Display Signage Ultra Slim UHD 75" com webOS 6.0 e Segurança Avançada
*Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Tela grande e atraente
Uma tela grande capta a atenção das pessoas de forma eficaz. Em especial, o modelo de 75 polegadas que suporta 60 Hz e permite uma reprodução mais fluida do conteúdo.
Design robusto com resistência a chamas
O revestimento externo do produto foi projetado para resistir com eficácia à propagação de chamas, o que torna o produto ideal para instalação em espaços públicos.
* Com base em testes de terceiros, a parte superior da caixa e a tampa traseira do produto são classificadas como Classe A1 (parte superior da caixa) e A2 (tampa traseira) de acordo com a norma EN13501-1 e Classe 1 de acordo com a norma BS476 Parte 7.
Fino com borda simétrica
Apesar de sua tela grande, o UH5N-M possui uma profundidade fina, o que é vantajoso para o design de interiores. Para evitar problemas visuais ao ajustar para o modo retrato, a borda mantém uma espessura uniforme em todos os quatro lados, proporcionando simetria equilibrada na parte superior, inferior, esquerda e direita. Portanto, é um modelo adequado para diversas opções de estilo.
Operação versátil com Multi-USB
Com suporte para duas portas USB, o UH5N-M oferece opções versáteis de uso. Por exemplo, é possível operar o conteúdo na tela enquanto utiliza simultaneamente outros dispositivos conectados. Isso inclui tarefas práticas, como baixar arquivos PPT de dispositivos de armazenamento externos enquanto se usa um mouse ou teclado durante uma reunião.
Display de alta resolução
Oferece uma resolução quatro vezes maior que a Full HD, satisfazendo os clientes visualmente. Além disso, o revestimento antirreflexo na tela reduz o reflexo em ambientes com iluminação intensa, aumentando a visibilidade e a legibilidade, proporcionando aos clientes uma tela confortável.
Plataforma webOS conveniente
O UH5N-M vem com um SoC de alto desempenho que permite a execução de várias tarefas sem um reprodutor de mídia separado. A plataforma webOS oferece ferramentas de desenvolvimento de aplicativos com uma interface de usuário intuitiva que aprimora a conveniência do usuário, permitindo fácil conexão com sensores externos e aplicativos de parceiros webOS para criar um ambiente compatível com SI.
Durabilidade que proporciona confiabilidade
O UH5N-M, otimizado para ambientes empresariais, é protegido contra ferrugem e poeira com revestimento isolante e certificação IP5x, garantindo operação estável.
Recursos de segurança aprimorados
O UH5N-M oferece recursos de segurança, incluindo a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, que protege dados importantes contra acessos externos ou ataques. O LG UHD Signage também tem certificações confiáveis na área de segurança da informação, protegendo os dados e negócios dos clientes. Por exemplo, este modelo é certificado pela norma ISO/IEC 15408, padrão Common Criteria EAL2.
Soluções SuperSign
SuperSign é uma solução integrada e intuitiva de gerenciamento de conteúdo para conteúdos digitais criativos e organizados no seu espaço, conectando clientes a uma variedade de serviços com experiências de uso convenientes. Existem várias versões, como o SuperSign Cloud, então descubra e aproveite a versão que melhor se adapta a você.
Key Feature
- Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Brilho: 500 nits (típico)
- Tratamento da superfície (difusão): 25%
- Largura da borda: 12,9 mm
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
75
Tecnologia do painel
ADS
Tipo de retroiluminação
Edge
Proporção da imagem
16:9
Resolução nativa
3.840 x 2.160 (UHD)
Taxa de atualização
60 Hz
Brilho
500 nit (típ.)
Taxa de contraste
1.200:1
Taxa de contraste dinâmica
1.000.000:1
Gama de cores
BT709 95%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
1,07G (8bits + FRC)
Tempo de resposta
8ms (G a G)
Tratamento da superfície (opacidade)
25%
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
Sim/Sim
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI (ver. HDCP)
Sim (3), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,4
Entrada DP
Sim (1), 3.840 x 2.160 em 60 Hz, HDCP 2,2/1,3
Entrada RS232C
Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos
Entrada RJ45 (LAN)
Sim (1)
Entrada IV
Sim (1)
Entrada USB
USB 2.0 Tipo A(2)
Saída de áudio
Sim (1)
Saída RS232C
Sim (1), Conector de telefone de 4 pinos
Saída IV
Não (suporta IR em cadeia via RS232C IN/OUT)
ESPEIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
PretoLargura da borda
Largura da moldura
12,9 mm (simétrica)
Peso (cabeça)
35,7 kg
Peso embalado
44 kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
1.679,5 x 958,7 x 29,7 mm (sem IR, alça)
Dimensões da caixa (L x A x P)
1.820 x 1.115 x 200 mm
Alça
Sim
Interface de montagem padrão VESA
600 x 400
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (integrado)
Sim
Sensor de temperatura
Sim
Sensor de brilho automático
Sim (IR)
Sensor de aceleração (giroscópio)
Sim
Operação de tecla local
Sim
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS6.0
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Imagem do logotipo de inicialização
Sim
Imagem para ausência de sinal
Sim
Sincronização RS232C
Sim
Sincronização de rede local
Sim
PIP
Sim
PBP
Sim (4)
Tag de vídeo
Sim (4)
Reproduzir via URL
Sim
Rotação de tela
Sim
Rotação de entrada externa
Sim
Reprodução ininterrupta
Sim
Configuração do Modo de Bloco
Sim (máx. 15x15)
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Definição automática de ID
Sim
Envio de status
Sim
Control Manager
Sim
Certificação Cisco
Sim (TBD)
Crestron Connected
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Modo PM
Sim
Pronto para rede
Sim
Beacon
Sim
HDMI-CEC
Sim
Configuração do Servidor SI
Sim
webRTC
Sim
Pro:Idiom
Sim
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura de operação
0 °C a 40 °C
Umidade de operação
10% a 80%
ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação
CA 100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de alimentação
Fonte de alimentação integrada
CONSUMO DE ENERGIA
Tip.
160 W
Máx.
247 W
BTU (British Thermal Unit)
546 BTU/h (típico), 843 BTU/h (máx.)
Economia de energia inteligente (70%)
112 W
DPM
0,5 W
Desligado
0,5 W
SOM
Alto-falante (integrado)
Sim (10 W x 2)
CERTIFICAÇÃO
Segurança
CB/NRTL
EMC
FCC Classe "B"/CE/KC
ERP / Energy Star
ND/Sim
ePEAT (apenas EUA)
Sim/Carbono “Medido” (TBD)
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim
SuperSign WB
Sim
SuperSign Cloud
Sim
CMS para dispositivos móveis
Sim
Connected Care
Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle remoto (inclui bateria 2un), cabo de alimentação, QSG, cabo HDMI, Livro de regulamento, telefone para tipo RS232C, Suporte de cabo (6EA), Suporte de cabo (7 Pinos/1EA)
Opcional
Suporte de parede (LSW640A/B)
RECURSOS ESPECIAIS
Inclinação (para baixo)
IP5X
Revestimento isolante (placa de alimentação)
Sim (parcial)
