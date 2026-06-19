Ultra Slim Micro LED

* A disponibilidade do LG ConnectedCare e do LG SuperSign CMS varia de acordo com a região, e esses produtos devem ser adquiridos separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.

** Itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Controlador de sistema LG webOS (temperatura, status do sinal, versão do FPGA, status da conexão Ethernet), placa receptora (temperatura, alimentação dos LEDs)