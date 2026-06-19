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Ultra Slim Micro LED
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Ultra Slim Micro LED

LMEA012BANH
Vista frontal com imagem
Vista frontal
Vista lateral de -45 graus
Vista lateral de -90 graus
Vista lateral de 45 graus
Vista lateral de 90 graus
Vista traseira
Vista lateral traseira de -45 graus
Vista lateral traseira de 45 graus
Vista superior
Vista frontal com imagem
Vista frontal
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Vista lateral de -90 graus
Vista lateral de 45 graus
Vista lateral de 90 graus
Vista traseira
Vista lateral traseira de -45 graus
Vista lateral traseira de 45 graus
Vista superior

Principais recursos

  • Distância entre pixels: 1,25 mm
  • Brilho: 600 nits
  • Classificação IP: IP50/IP20 (Frontal/Traseira)
  • Profundidade ultrafina e leve
  • Design com módulos grandes
  • Reprodução precisa de cores
Mais

Ultra Slim Micro LED

O LMEA está instalado com destaque em uma ampla parede de lounge, exibindo imagens nítidas de uma praia, juntamente com informações meteorológicas, programação e outros conteúdos.

* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Gabinete com design fino e leve

A série LMEA conta com um gabinete de design fino, com 30 mm de espessura e peso de 3,9 kg. Sua estrutura compacta e leve permite instalação flexível em vários ambientes.

O gabinete da série LMEA foi projetado com uma profundidade fina e uma estrutura leve.

Instalação otimizada com configuração de módulos grandes

Em comparação com produtos que exigem de 6 a 8 módulos por gabinete, a série LMEA usa módulos maiores, reduzindo o número para apenas quatro por gabinete. Esse design ajuda a reduzir o tempo de instalação e melhora o nivelamento da tela, minimizando as lacunas entre as unidades.

O gabinete da série LMEA é composto por quatro módulos.

Fidelidade de cores em cadadetalhe

Aproveitando a tecnologia COB LED, a série LMEA oferece reprodução precisa de cores, permitindo movimento suave e qualidade de imagem consistente em diversos conteúdos.

Águas ondulantes refletem luzes coloridas, e cada cor se destaca com intensidade.

Qualidade visual aprimorada por meio do HDR

A série LMEA é compatível com conteúdos HDR10 e HDR10 Pro* e apresenta uma taxa de contraste de 20.000:1, permitindo uma reprodução detalhada tanto em áreas escuras quanto em áreas claras.

Os padrões tradicionais coreanos, brilhantes e coloridos, ficam mais vivos e delicados na tela com HDR ativado do que na tela com HDR desativado.

* O HDR10 Pro é a tecnologia proprietária de HDR da LG, desenvolvida para processar sinais HDR com mapeamento dinâmico de tons aprimorado.

Maior eficiência energética com a tecnologia LED COB

A série LMEA adota a tecnologia LED baseada em COB, que consome aproximadamente 50% menos energia em comparação com o modelo baseado em SMD. Além disso, a estrutura COB gera menos calor, contribuindo para um desempenho estável e uma vida útil prolongada.

A série LMEA, com seu consumo de energia aprimorado, oferece maior eficiência energética.

* Com base em medições internas, o LMEA012 consome 272 watts/m², enquanto o LSCC012 consome 553 watts/m²; o desempenho real pode variar dependendo das configurações, uso e ambiente

Compatibilidade com soluções de software LG

Quando conectada ao controlador de sistema CVHA da LG, a série LMEA é compatível com soluções de software da LG, como LG SuperSign CMS, LG LED Assistant e LG ConnectedCare, auxiliando os clientes na operação eficiente de seus negócios.

O funcionário da LG está monitorando remotamente a série LMEA instalada em um local diferente, usando uma solução de monitoramento baseado em nuvem da LG. O controle do sistema com webOS permite que a série LMEA seja compatível com as soluções de software da LG.

* A disponibilidade do LG ConnectedCare e do LG SuperSign CMS varia de acordo com a região, e esses produtos devem ser adquiridos separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.

** Itens que podem ser monitorados pelo LG ConnectedCare: Controlador de sistema LG webOS (temperatura, status do sinal, versão do FPGA, status da conexão Ethernet), placa receptora (temperatura, alimentação dos LEDs)

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Todas as especificações

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.