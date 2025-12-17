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Integração completa em uma tela única
A tecnologia inovadora de processamento de módulos da LG combina vários módulos em uma única unidade. Isso minimiza as lacunas e as entrelaça meticulosamente para criar a impressão de uma tela ampla.