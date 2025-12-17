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Principais recursos

    Redefina cada momento,
    Enriqueça sua vida

    Experimente a máxima sofisticação e brilho entregues exclusivamente pelo LG MAGNIT. Traga a inovação de ponta para o coração da sua casa, elevando seu estilo de vida premium e enriquecendo cada momento precioso e ambiente.

    Um LG MAGNIT está instalado na parede elegante e vistosa de uma sala de estar, exibindo cenas dinâmicas em sua tela.

    * A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região. Para obter informações detalhadas, entre em contato com o representante de vendas local da LG.

    Experimente uma mudança de paradigma
    em tecnologia visual

    O LG MAGNIT incorpora a tecnologia Micro LED, garantindo precisão de cores, detalhes impressionantes

     e som cativante. Prepare-se para mergulhar em uma experiência artística diferenciada,

     onde cada detalhe cativa e hipnotiza.

    A imagem brilhante de uma galáxia na escuridão é reproduzida na tela do LG MAGNIT com cores vivas e profundas.

    Cores precisas, repletas de encanto

    Os pretos sólidos da tela reproduzem cores verdadeiramente precisas, resultando em um conteúdo diferenciado.

     O processador cuidadosamente selecionado controla a pureza das cores para garantir uma exibição uniforme em toda a tela. Quanto mais vivas forem as cores, maior será o seu encanto.

    Pretos infinito,
    Detalhes revelados

    O LG MAGNIT cria um contraste surpreendentemente profundo ao remover o pacote RGB original

     e substituí-lo pela sua tecnologia própria de revestimento totalmente preto. Isso realça a intensidade

     das cores e revela até mesmo os menores detalhes, que antes ficavam ocultos nas sombras.*

    A tela destaca vividamente os detalhes complexos dos tons azuis e escuros dentro da caverna.

    * Superior em comparação com outros modelos DV-LED da LG.

    Um espetáculo visual,
    de qualquer lugar

    Experimente uniformidade avançada de cores com a inovadora tecnologia de transferência de chip e tratamento de superfície da LG, convidando você a desfrutar de um espetáculo visual cativante sob diferentes ângulos de visão.

    Seu conteúdo favorito
    ganha vida

    Um portal para um novo universo e a sensação de estar realmente lá.

    Seja o protagonista envolto pela excepcional qualidade de imagem do processador a9 AI 4K Gen 6.

    Processador a9 AI 4K Gen 6

    AI Super Upscaling

    O sistema de processamento de IA usa a redução de ruído por IA e a super resolução por IA para classificar imagens e remover ruídos com base em categorias. Em seguida, algoritmos de aprendizado profundo aprimoram rostos e objetos para torná-los mais definidos, expressivos e multidimensionais, sem parecerem artificiais.

     

     *Imagens simuladas.

    AI Super Upscaling

    Dynamic Tone Mapping Pro

    O Dynamic Tone Mapping Pro refina as imagens através de um processo de aprimoramento que enfatiza o contraste em áreas de baixa gradação, ilumina áreas de tons médios e adiciona detalhes expressivos a áreas de alta gradação.

     

     *Imagens simuladas.

    Dynamic Tone Mapping Pro

    HDR Expression Enhancer

    O HDR Expression Enhancer aplica curvas de mapeamento de tons individuais aos objetos

     para os quais seus olhos são naturalmente atraídos, fazendo com que esses objetos se destaquem de forma nítida e expressiva.

     

     *Imagens simuladas.

    HDR Expression Enhancer

    Aproveite mais, aproveite melhor

    Com o webOS23 e o mais recente SoC, torna-se mais fácil e intuitivo desbloquear um mundo de conteúdos diversificados,

     desde fitness e esportes até entretenimento e muito mais. Mergulhe no entretenimento de última geração

     com uma ampla seleção de opções em telas gigantes.

    Um vídeo mostrando a tela inicial do webOS repleta de diversos aplicativos de streaming de conteúdo.

    * © 2023 Disney e entidades relacionadas. É necessária uma assinatura do Disney+. É necessário ter mais de 18 anos para se inscrever.

     * Requer conexão com a internet e assinatura paga de serviços de streaming.

     * Os aplicativos compatíveis podem variar de acordo com a região.

    O tamanho importa

    Com Apple AirPlay e Miracast, transmita filmes, fotos e muito mais 

     de dispositivos móveis para um LG MAGNIT maior. Aprecie o realismo do conteúdo em escala 1:1, 

     desde exibições esportivas vibrantes com os atletas favoritos até emoções representadas por atores meticulosamente capturadas.

    Transmita conteúdo do seu celular para o LG MAGNIT de 118 polegadas com compatibilidade com Miracast e AirPlay2.

    * Dependendo das políticas de cada aplicativo, o compartilhamento sem fio pode não ser suportado.

    Minha galeria digital pessoal

    Graças ao aplicativo móvel exclusivo, o MAGNIT 118” se transforma em uma tela na qual obras de arte famosas podem ser exibidas. Seja para organizar sua própria coleção de obras-primas ou montar uma galeria de fotos de família, o MAGNIT transforma o ambiente da sua casa em uma obra de arte.

    Na tela do LG MAGNIT montado na parede é exibida uma obra de arte emoldurada, dando a impressão de uma moldura real pendurada na parede.

    * A imagem é apenas para fins ilustrativos.

     * Lançamento do aplicativo móvel previsto para o segundo trimestre de 2024

    O complemento ideal
    para sua casa elegante

    Experimente o avanço tecnológico e o luxo com o LG MAGNIT.

    Com a versatilidade das opções de montagem em suporte ou na parede, você pode posicioná-lo de acordo com sua preferência. Sinta a grandiosidade de uma tela de 118 polegadas que pode decorar com elegância qualquer canto da sua casa.*

    O LG MAGNIT de 118 polegadas pode ser instalado de duas maneiras: independente na sala de estar ou pendurado na parede.

    * Suportes de parede e bases estão disponíveis como opções de compra separadas.

    * Certas restrições podem ser aplicadas com base em condições ambientais.

    A superfície da tela do LG MAGNIT tem uma aparência muito uniforme.

    Integração completa em uma tela única

    A tecnologia inovadora de processamento de módulos da LG combina vários módulos em uma única unidade. Isso minimiza as lacunas e as entrelaça meticulosamente para criar a impressão de uma tela ampla.

    A tampa traseira do LG MAGNIT é composta por dois gabinetes.

    Oferecendo a tecnologia mais recente
    com rapidez

    Ao integrar dois gabinetes de 77 polegadas em uma tela ampla, a LG reduziu significativamente o tempo de instalação da tela de 118 polegadas para um mínimo impressionante de apenas 90 minutos.*

    * Aplicável apenas para instalações que utilizam suportes exclusivos

     * Estimativa baseada na participação de 4 profissionais da LG durante a configuração

     * O tempo de instalação pode variar de acordo com as condições ambientais.

    Uma experiência audiovisual incrível em parceria com a Bang & Olufsen

    Qualidade de imagem impecável e áudio envolvente e potente, trabalhando em harmonia para redefinir a experiência de cinema em casa com requinte.

    Um LG MAGNIT instalado na parede da sala de estar exibe vividamente uma manada de cavalos galopando pela água e um som dinâmico proveniente das caixas de som Beolab 90 localizadas em ambos os lados do LG MAGNIT.

    As caixas de som Beolab 90 e Beolab 50 da Bang & Olufsen em exposição.

    Soluções de áudio Bang & Olufsen

    A sólida tradição da Bang & Olufsen, com 97 anos de excelência em design e áudio, combina perfeitamente com o LG MAGNIT. Ao adicionar as emblemáticas caixas de som Beolab 90 ou Beolab 50 ao painel, o resultado é uma experiência cinematográfica envolvente, com imagens perfeitas em grande escala e um som potente e cheio de nuances.

     

     * Caixas de som B&O vendidas separadamente

    Soluções de áudio Bang & Olufsen Saiba mais

    Redefina seu espaço,
    inspire cada momento

    Liberte todo o potencial do seu espaço com o LG MAGNIT de 118 polegadas. Quer prefira um estilo clássico ou uma tendência moderna, o LG MAGNIT lhe permite expressar a sua verdadeira identidade e transforma o seu ambiente em um reflexo do seu estilo e gosto únicos.

    Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.