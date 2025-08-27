OLED Transparente de 55'' com Design Expansível

Este produto oferece facilidade e estabilidade durante a instalação graças às suas bordas e estrutura metálicas. Em outras palavras, a borda metálica aplicada nas áreas da borda aumenta a rigidez do produto. Além disso, os orifícios M4 (tipo parafuso), amplamente usados em todo o mundo, estão incorporados em todos os cantos traseiros para facilitar a instalação.