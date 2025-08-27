About Cookies on This Site

OLED Transparente de 55'' com Design Expansível
OLED Transparente de 55'' com Design Expansível

OLED Transparente de 55'' com Design Expansível

55EW5P-M
Front view of 55EW5P-M with infill image
-45 degree side view of 55EW5P-M with infill image
Front view of 55EW5P-M
-45 degree side view of 55EW5P-M
-90 degree side view of 55EW5P-M
+45 degree side view of 55EW5P-M
+90 degree side view of 55EW5P-M
Rear view of 55EW5P-M
Close-up image of bottom of 55EW5P-M
Close-up image 2 of bottom of 55EW5P-M
Image taken from the top right of 55EW5P-M
Top view of 55EW5P-M
-45 degree side view of set-top box of 55EW5P-M
Front view of set-top box of 55EW5P-M
Rear view of set-top box of 55EW5P-M
Principais recursos

  • Resolução: 1.920 × 1.080 (FHD)
  • Brilho: 200 / 600 nit (APL 100% / 25%, sem vidro)
  • Transparência: 43% (Definido)
  • Largura da borda: Simétrica 12.2mm (T/R/L/B)
Mais

Veja o invisível,
LG OLED Transparente

Na sala de estar de uma casa luxuosa com vista para o mar, os móveis apresentam um display OLED transparente integrado. A tela exibe imagens de pássaros que se confundem perfeitamente com a grande árvore visível atrás do display transparente.

Alta transparência

A tecnologia OLED da LG permite que a sinalização OLED transparente tenha um design elegante sem a necessidade de uma unidade de luz de fundo ou camada de cristal líquido, alcançando uma impressionante transparência de 43%*. Exibe claramente os objetos atrás da tela, sobrepondo informações relevantes diretamente na frente deles.

Transparent OLED sTelas OLED transparentes estão instaladas em ambos os lados dos corredores do museu. As telas exibem imagens de estátuas antigas, juntamente com informações sobre elas, com três 55EW5P-M empilhadas verticalmente para formar o display.creens are installed on both sides of the corridors in the museum. The screens display images of ancient statues along with information about them, with three 55EW5P-M stacked vertically to form the display.

Elegância sofisticada em transparência

Conectando espaços e adicionando uma sensação de abertura, este display transparente apresenta um belo design que complementa móveis sofisticados e interiores luxuosos. Seu acabamento metálico clean permite fácil instalação em móveis, paredes ou praticamente em qualquer local desejado.

Há uma unidade de exibição aberta na ampla sala de estar com uma tela OLED transparente instalada no centro. A tela exibe imagens de árvores, juntamente com a hora atual e informações meteorológicas, e a paisagem visível através da tela transparente torna o espaço mais amplo.

Design expansível

Há uma unidade de exibição aberta no grande lounge com uma tela OLED transparente instalada em seu centro. A tela mostra imagens de árvores, junto com a hora atual e informações do tempo, e a paisagem visível através da tela transparente faz o espaço parecer mais amplo.

Uma família está tirando uma foto com uma parede OLED transparente composta por 3×5 unidades 55EW5P-M em ambiente interno. O pai, em pé à frente da parede, está fotografando a mãe e a criança, que estão atrás da parede com animais e plantas exibidos naturalmente na tela.

Conveniência de instalação e estabilidade

Este produto oferece facilidade e estabilidade durante a instalação graças às suas bordas e estrutura metálicas. Em outras palavras, a borda metálica aplicada nas áreas da borda aumenta a rigidez do produto. Além disso, os orifícios M4 (tipo parafuso), amplamente usados em todo o mundo, estão incorporados em todos os cantos traseiros para facilitar a instalação.

The metal borders on the bezel areas of the 55EW5P-M, along with the M4 (screw type) holes at each edge, are shown in an enlarged view.

Cenas de uso

Experimente a maravilha da sinalização OLED transparente de última geração da LG, projetada para uso em vários espaços. Esse produto elimina as barreiras entre a tela e a realidade, conectando perfeitamente diferentes espaços, objetos e pessoas.

1. Usada na sala de estar de uma casa luxuosa 2. Usada como parede fotográfica 3. Usada como parede na entrada do lounge do aeroporto 4. Usada em uma loja de varejo

Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    55"

  • Tecnologia do painel

    OLED

  • Tipo de retroiluminação

    OLED

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Taxa de atualização

    120 Hz

  • Brilho

    200/600nit (APL 100%/25%, sem vidro)

  • Taxa de contraste

    200.000 : 1

  • Gama de cores

    DCI 90%, BT709 110%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178x178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    10bit(R), 1,07 bilhões de cores

  • Tempo de resposta

    0,1 ms (G a G), 8 ms (MPRT)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    Névoa 3% (DEFINIDO), Revestimento rígido (5H)

  • Vida útil

    30.000 horas (típico)

  • Horas de operação (horas/dia)

    18/7 (apenas conteúdo em movimento)

  • Paisagem/retrato

    Sim/Sim

  • Transparência

    43% (DEFINIDO)

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    Sim

  • SuperSign Control+

    Sim

  • SuperSign Cloud

    Sim

  • Connected Care

    Sim

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, polonês, turco e árabe

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Umidade de operação

    10% a 80%

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo de alimentação

    Fonte de alimentação integrada

  • Fonte de alimentação

    CA 100-240 V~, 50/60 Hz

CERTIFICAÇÃO

  • EMC

    FCC Classe "A"/CE/KC

  • Segurança

    CB/NRTL

  • ERP / Energy Star

    Sim/Não

CONSUMO DE ENERGIA

  • Desligado

    0,5 W

  • Tip.

    70W (IEC 62087)

  • Máx.

    230 W

  • BTU (British Thermal Unit)

    c239 BTU/h (típico), 785 BTU/h (máximo)

  • DPM

    0,5 W

CONECTIVIDADE

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    Sim (1), HDCP 2,2/1,4

  • Entrada DP

    Sim (1), HDCP 1,3

  • Entrada RS232C

    Sim (1)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    Sim (1)

  • Entrada IV

    Sim (1), Receptor IR externo

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A(2)

  • Saída DP

    Sim (1)

  • Saída de áudio

    Sim (1)

  • Saída RS232C

    Sim (1)

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Transparente

  • Largura da moldura

    T/R/L/B : Simétrica 12,2 mm

  • Peso (cabeça)

    14,1Kg (cabeçote), 2,6Kg (caixa de sinalização)

  • Peso embalado

    30,0 Kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1237,6 x 717,9 x 86,5 mm (cabeça) 381,6 x 217,6 x 73,6 (caixa de sinalização)

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1368 x 245 x 957 mm

VIDRO PROTETOR

  • Espessura

    3,0 mm

  • Temperado / reforçado quimicamente

    Fortalecimento químico

  • Antirreflexo

    Sim (Filme)

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    16 GB

  • Sensor de temperatura

    Sim

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS7.5

  • Agendamento de conteúdo local

    Sim

  • Gerenciador de grupos

    Sim

  • USB Plug & Play

    Sim

  • Fail-over

    Sim

  • Sincronização RS232C

    Sim

  • Sincronização de rede local

    Sim

  • Tag de vídeo

    Sim (4)

  • Rotação de tela

    Sim

  • Rotação de entrada externa

    Sim

  • Reprodução ininterrupta

    Sim

  • Configuração do Modo de Bloco

    Sim

  • Clonagem de Dados de Configuração

    Sim

  • SNMP

    Sim

  • Método ISM

    Sim

  • Definição automática de ID

    Sim

  • Envio de status

    Sim

  • Control Manager

    Sim

  • Modo PM

    Sim

  • HDMI-CEC

    Sim

  • Configuração do Servidor SI

    Sim

  • Inversão de varredura

    Sim

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, QSG, receptor IR, manual de instruções, adaptador de telefone para RS232C, cabos MCX/chicote (3000 mm x 4 unidades/3000 mm x 2 unidades) para conexão entre o painel e a caixa de sinalização), cabo DP (2 m), cabo LAN (1,5 m), Cabo RS232 (4P-4P, 1,5 m), cabo LC (VLC, 3 m), Parafuso (M3xL5,5 Preto, 24 unidades / M3xL5,5 Prata, 8 unidades / M3xL6 Preto, 14 unidades), Conjunto de Proteção da Tampa 1 unidade, Borracha para Cabo 2 unidades, Conjunto de Tampa para Cabo 2 unidades, Suporte para Azulejos 2 unidades, Suporte para Caixa de Sinalização 2 unidades

RECURSOS ESPECIAIS

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    Sim

Dimension

extensão : pdf
_Dimension_55EW5F-A.pdf
Baixar

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.