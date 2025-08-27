OLED Transparente de 55'' com Design Expansível

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Veja o invisível,
LG OLED Transparente
Na sala de estar de uma casa luxuosa com vista para o mar, os móveis apresentam um display OLED transparente integrado. A tela exibe imagens de pássaros que se confundem perfeitamente com a grande árvore visível atrás do display transparente.
Alta transparência
A tecnologia OLED da LG permite que a sinalização OLED transparente tenha um design elegante sem a necessidade de uma unidade de luz de fundo ou camada de cristal líquido, alcançando uma impressionante transparência de 43%*. Exibe claramente os objetos atrás da tela, sobrepondo informações relevantes diretamente na frente deles.
Transparent OLED sTelas OLED transparentes estão instaladas em ambos os lados dos corredores do museu. As telas exibem imagens de estátuas antigas, juntamente com informações sobre elas, com três 55EW5P-M empilhadas verticalmente para formar o display.creens are installed on both sides of the corridors in the museum. The screens display images of ancient statues along with information about them, with three 55EW5P-M stacked vertically to form the display.
Elegância sofisticada em transparência
Conectando espaços e adicionando uma sensação de abertura, este display transparente apresenta um belo design que complementa móveis sofisticados e interiores luxuosos. Seu acabamento metálico clean permite fácil instalação em móveis, paredes ou praticamente em qualquer local desejado.
Há uma unidade de exibição aberta na ampla sala de estar com uma tela OLED transparente instalada no centro. A tela exibe imagens de árvores, juntamente com a hora atual e informações meteorológicas, e a paisagem visível através da tela transparente torna o espaço mais amplo.
Design expansível
Há uma unidade de exibição aberta no grande lounge com uma tela OLED transparente instalada em seu centro. A tela mostra imagens de árvores, junto com a hora atual e informações do tempo, e a paisagem visível através da tela transparente faz o espaço parecer mais amplo.
Uma família está tirando uma foto com uma parede OLED transparente composta por 3×5 unidades 55EW5P-M em ambiente interno. O pai, em pé à frente da parede, está fotografando a mãe e a criança, que estão atrás da parede com animais e plantas exibidos naturalmente na tela.
Conveniência de instalação e estabilidade
Este produto oferece facilidade e estabilidade durante a instalação graças às suas bordas e estrutura metálicas. Em outras palavras, a borda metálica aplicada nas áreas da borda aumenta a rigidez do produto. Além disso, os orifícios M4 (tipo parafuso), amplamente usados em todo o mundo, estão incorporados em todos os cantos traseiros para facilitar a instalação.
The metal borders on the bezel areas of the 55EW5P-M, along with the M4 (screw type) holes at each edge, are shown in an enlarged view.
Cenas de uso
Experimente a maravilha da sinalização OLED transparente de última geração da LG, projetada para uso em vários espaços. Esse produto elimina as barreiras entre a tela e a realidade, conectando perfeitamente diferentes espaços, objetos e pessoas.
1. Usada na sala de estar de uma casa luxuosa 2. Usada como parede fotográfica 3. Usada como parede na entrada do lounge do aeroporto 4. Usada em uma loja de varejo
Key Feature
- Resolução: 1.920 × 1.080 (FHD)
- Brilho: 200 / 600 nit (APL 100% / 25%, sem vidro)
- Transparência: 43% (Definido)
- Largura da borda: Simétrica 12.2mm (T/R/L/B)
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
55"
Tecnologia do painel
OLED
Tipo de retroiluminação
OLED
Proporção da imagem
16:9
Resolução nativa
1920x1080 (FHD)
Taxa de atualização
120 Hz
Brilho
200/600nit (APL 100%/25%, sem vidro)
Taxa de contraste
200.000 : 1
Gama de cores
DCI 90%, BT709 110%
Ângulo de visão (H x V)
178x178
Profundidade de cor (número de cores)
10bit(R), 1,07 bilhões de cores
Tempo de resposta
0,1 ms (G a G), 8 ms (MPRT)
Tratamento da superfície (opacidade)
Névoa 3% (DEFINIDO), Revestimento rígido (5H)
Vida útil
30.000 horas (típico)
Horas de operação (horas/dia)
18/7 (apenas conteúdo em movimento)
Paisagem/retrato
Sim/Sim
Transparência
43% (DEFINIDO)
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
Sim
SuperSign Control+
Sim
SuperSign Cloud
Sim
Connected Care
Sim
IDIOMA
OSD
Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, polonês, turco e árabe
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Umidade de operação
10% a 80%
Temperatura de operação
0 °C a 40 °C
ALIMENTAÇÃO
Tipo de alimentação
Fonte de alimentação integrada
Fonte de alimentação
CA 100-240 V~, 50/60 Hz
CERTIFICAÇÃO
EMC
FCC Classe "A"/CE/KC
Segurança
CB/NRTL
ERP / Energy Star
Sim/Não
CONSUMO DE ENERGIA
Desligado
0,5 W
Tip.
70W (IEC 62087)
Máx.
230 W
BTU (British Thermal Unit)
c239 BTU/h (típico), 785 BTU/h (máximo)
DPM
0,5 W
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI (ver. HDCP)
Sim (1), HDCP 2,2/1,4
Entrada DP
Sim (1), HDCP 1,3
Entrada RS232C
Sim (1)
Entrada RJ45 (LAN)
Sim (1)
Entrada IV
Sim (1), Receptor IR externo
Entrada USB
USB 2.0 Tipo A(2)
Saída DP
Sim (1)
Saída de áudio
Sim (1)
Saída RS232C
Sim (1)
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Transparente
Largura da moldura
T/R/L/B : Simétrica 12,2 mm
Peso (cabeça)
14,1Kg (cabeçote), 2,6Kg (caixa de sinalização)
Peso embalado
30,0 Kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
1237,6 x 717,9 x 86,5 mm (cabeça) 381,6 x 217,6 x 73,6 (caixa de sinalização)
Dimensões da caixa (L x A x P)
1368 x 245 x 957 mm
VIDRO PROTETOR
Espessura
3,0 mm
Temperado / reforçado quimicamente
Fortalecimento químico
Antirreflexo
Sim (Filme)
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
16 GB
Sensor de temperatura
Sim
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS7.5
Agendamento de conteúdo local
Sim
Gerenciador de grupos
Sim
USB Plug & Play
Sim
Fail-over
Sim
Sincronização RS232C
Sim
Sincronização de rede local
Sim
Tag de vídeo
Sim (4)
Rotação de tela
Sim
Rotação de entrada externa
Sim
Reprodução ininterrupta
Sim
Configuração do Modo de Bloco
Sim
Clonagem de Dados de Configuração
Sim
SNMP
Sim
Método ISM
Sim
Definição automática de ID
Sim
Envio de status
Sim
Control Manager
Sim
Modo PM
Sim
HDMI-CEC
Sim
Configuração do Servidor SI
Sim
Inversão de varredura
Sim
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, QSG, receptor IR, manual de instruções, adaptador de telefone para RS232C, cabos MCX/chicote (3000 mm x 4 unidades/3000 mm x 2 unidades) para conexão entre o painel e a caixa de sinalização), cabo DP (2 m), cabo LAN (1,5 m), Cabo RS232 (4P-4P, 1,5 m), cabo LC (VLC, 3 m), Parafuso (M3xL5,5 Preto, 24 unidades / M3xL5,5 Prata, 8 unidades / M3xL6 Preto, 14 unidades), Conjunto de Proteção da Tampa 1 unidade, Borracha para Cabo 2 unidades, Conjunto de Tampa para Cabo 2 unidades, Suporte para Azulejos 2 unidades, Suporte para Caixa de Sinalização 2 unidades
RECURSOS ESPECIAIS
Revestimento isolante (placa de alimentação)
Sim
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Chat ao Vivo
Converse com especialistas em produtos da LG para assistência em compras, descontos e ofertas em tempo real
Fale com o serviço de atendimento da LG usando o meio de comunicação mais popular.
Entre em Contato por Email
Envie um e-mail para o suporte de serviço da LG
Ligue para a Gente.
Fale diretamente com nossos representantes de suporte.