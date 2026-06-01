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Prateleira Refrigerador LG AHT74413803

Prateleira Refrigerador LG AHT74413803

AHT74413803
Vista frontal de Prateleira Refrigerador LG AHT74413803 AHT74413803
Vista superior
Vista de dimensões
Vista frontal de Prateleira Refrigerador LG AHT74413803 AHT74413803
Vista superior
Vista de dimensões

Principais recursos

  • Prateleira original para refrigerador LG
  • Desenvolvida para encaixe preciso e alta resistência
  • Compatível com modelos selecionados LG

* As imagens e características do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. A aparência, as especificações do produto, entre outros, podem mudar sem aviso prévio para melhoria do produto.

* Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar dependendo da resolução do monitor, das configurações de brilho e das especificações do computador.

* O desempenho do produto pode variar dependendo do ambiente de uso, e a disponibilidade pode variar de acordo com a loja.

Resumo

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DIMENSÕES

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

  • Peso Líquido (g)

    668

  • Dimensão do produto (L x A x P, mm)

    308 x 257

GERAL

  • Código da peça

    AHT74413803

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