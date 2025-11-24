We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kit Calço antiderrapante de borracha para lavadoras de roupas LG
Principais recursos
- Outras peças originais para lavadoras de roupas LG
- Contém 04 unidades
- Cor cinza
Local de montagem
O local de instalação deste item pode variar dependendo do modelo do produto.
Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.
Como utilizar
As instruções de substituição deste item podem variar um pouco em relação às informações abaixo.
Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.
PASSO 1
Antes de nivelar a unidade, certifique-se de que não haja espaço entre o piso e os quatro pés de nivelamento.
Coloque a lavadora sobre uma superfície firme e plana e pressione a placa superior da lavadora para baixo para verificar se a unidade está estável (ou seja, se não balança).
- Certifique-se de limpar bem o chão e mantê-lo livre de poeira e água.
PASSO 2
Ajuste a altura dos pés que estão causando o balanço para nivelar a unidade.
- Disponível para lavadoras de carga frontal e superior.
PASSO 3
Se o espaço entre o piso e o pé de nivelamento for superior a 10 mm, não afrouxe o pé para nivelar. Insira calços de borracha ou plástico para nivelar adequadamente.
O afrouxamento do pé em mais de 10 mm pode causar aumento de vibração e ruído.
(Nº 1 Calço de borracha para pés, Nº 2 Calço de plástico para pés)
PASSO 4
Primeiro use o calço de borracha e adicione calços de plástico conforme necessário para nivelar a unidade.
- Ao utilizar calços de plástico, um calço de borracha deve ser posicionado na parte inferior, que faz contato com o piso.
- Você pode empilhar calços de plástico para ajustar a altura, sendo permitido o uso de no máximo um calço de borracha e três calços de plástico.
*As imagens e características do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. A aparência, as especificações do produto, entre outros, podem mudar sem aviso prévio para melhoria do produto.
*Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar dependendo da resolução do monitor, das configurações de brilho e das especificações do computador.
*O desempenho do produto pode variar dependendo do ambiente de uso, e a disponibilidade pode variar de acordo com a loja.
Resumo
DIMENSÕES
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Comprimento (m)
0,06
Dimensão do produto (L x A x P, cm)
6 x 1 x 6
Dimensão do produto (L x A x P, polegada)
2,34 x 0,39 x 2,34
Peso do produto (kg)
0,22
GERAL
Código da peça
4620ER4002B.X4
