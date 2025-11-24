Kit Calço antiderrapante de borracha para lavadoras de roupas LG

Antes de nivelar a unidade, certifique-se de que não haja espaço entre o piso e os quatro pés de nivelamento.

Coloque a lavadora sobre uma superfície firme e plana e pressione a placa superior da lavadora para baixo para verificar se a unidade está estável (ou seja, se não balança).

- Certifique-se de limpar bem o chão e mantê-lo livre de poeira e água.