Kit Calço antiderrapante de borracha para lavadoras de roupas LG

4620ER4002B.X4
front view
vista superior
vista lateral
vista traseira
front view
vista superior
vista lateral
vista traseira

Principais recursos

  • Outras peças originais para lavadoras de roupas LG
  • Contém 04 unidades
  • Cor cinza

Local de montagem

O local de instalação deste item pode variar dependendo do modelo do produto. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo. 

A peça é montada sob os pés ajustáveis

Como utilizar

As instruções de substituição deste item podem variar um pouco em relação às informações abaixo. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.

PASSO 1

Antes de nivelar a unidade, certifique-se de que não haja espaço entre o piso e os quatro pés de nivelamento.

Coloque a lavadora sobre uma superfície firme e plana e pressione a placa superior da lavadora para baixo para verificar se a unidade está estável (ou seja, se não balança). 

 

- Certifique-se de limpar bem o chão e mantê-lo livre de poeira e água.

PASSO 2

Ajuste a altura dos pés que estão causando o balanço para nivelar a unidade.

 

- Disponível para lavadoras de carga frontal e superior.

Ilustração mostrando a colocação de detergente em máquinas de lavar roupa de carregamento frontal e superior.

PASSO 3

Se o espaço entre o piso e o pé de nivelamento for superior a 10 mm, não afrouxe o pé para nivelar. Insira calços de borracha ou plástico para nivelar adequadamente.

O afrouxamento do pé em mais de 10 mm pode causar aumento de vibração e ruído.

(Nº 1 Calço de borracha para pés, Nº 2 Calço de plástico para pés)

Diagrama mostrando montagem de peças de uma máquina de lavar, com uma base ajustável numerada como 1 e uma junta como 2.

PASSO 4

Primeiro use o calço de borracha e adicione calços de plástico conforme necessário para nivelar a unidade.

 

- Ao utilizar calços de plástico, um calço de borracha deve ser posicionado na parte inferior, que faz contato com o piso.

- Você pode empilhar calços de plástico para ajustar a altura, sendo permitido o uso de no máximo um calço de borracha e três calços de plástico.

Conjunto de rolamentos de esferas da LG, com quatro rolamentos completos e seis rolamentos desmontados em cima.

*As imagens e características do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. A aparência, as especificações do produto, entre outros, podem mudar sem aviso prévio para melhoria do produto.

*Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar dependendo da resolução do monitor, das configurações de brilho e das especificações do computador.

*O desempenho do produto pode variar dependendo do ambiente de uso, e a disponibilidade pode variar de acordo com a loja.

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

4620ER4002B.X4
Código da peça
4620ER4002B.X4
Dimensão do produto (L x A x P, cm)
6 x 1 x 6
Comprimento (m)
0,06
Peso do produto (kg)
0,22

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

  • Comprimento (m)

    0,06

  • Dimensão do produto (L x A x P, cm)

    6 x 1 x 6

  • Dimensão do produto (L x A x P, polegada)

    2,34 x 0,39 x 2,34

  • Peso do produto (kg)

    0,22

GERAL

  • Código da peça

    4620ER4002B.X4

