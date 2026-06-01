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UHD Signage
LG webOS UHD Signage para operação 24/7
* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD
A série UL5Q-M, com resolução UHD, realça o realismo das cores e dos detalhes do conteúdo. Seu amplo ângulo de visualização oferece imagens nítidas, enquanto seu brilho de 500 nits exibe o conteúdo de forma vívida.
Alto desempenho com o LG webOS 6.1
O LG webOS 6.1 está disponível na série UL5Q-M para uma execução fluida de várias tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva*.
* GUI: Interface gráfica do usuário
Design de moldura uniforme
A série UL5Q-M apresenta molduras uniformes, realçando o apelo estético de diversos ambientes. Essas molduras uniformes não só facilitam a instalação, como também transformam telas comuns em elegantes pontos de destaque.
Experiência de visualização adaptativa
Experimente a flexibilidade oferecida pela função de inclinação para cima e para baixo da série UL5Q-M. Seja instalado em posições altas ou baixas, o display pode ser ajustado ao nível dos olhos, proporcionando maior engajamento do público independentemente da altura de instalação. Essa versatilidade não apenas melhora a eficiência do espaço, como também proporciona conforto visual, oferecendo informações claras a partir de diversos ângulos de visualização.
* 86”/75” não são compatíveis.
** Este monitor pode ser inclinado para cima ou para baixo em até 15 graus; não exceda esse limite para evitar danos.
Projetado para operação 24/7
Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.
Sensor de brilho integrado
O sensor de brilho frontal da série UL5Q-M ajusta automaticamente o brilho para atender a várias condições de iluminação, otimizando a qualidade da visualização e a eficiência energética sem intervenção manual. Esse recurso adaptável mantém um desempenho de exibição consistente e ainda favorece a otimização do consumo de energia, proporcionando uma experiência visual que se ajusta dinamicamente às mudanças do ambiente.
Arquitetura de segurança avançada
A série UL5Q-M incorpora a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, protegendo dados críticos contra acesso não autorizado e possíveis ameaças à segurança. Esse compromisso com a segurança da informação é validado pela certificação ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, proporcionando às empresas a confiança de que seus conteúdos e operações sensíveis permanecem protegidos no atual cenário desafiador de segurança.
Monitoramento e controle remotos
Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total a qualquer momento e de qualquer lugar, por meio de celular ou PC em um ambiente com acesso à rede, incluindo acesso a dados atuais e históricos. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.
EPEAT Registered
A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. A série UL5Q-M é um monitor com certificação EPEAT Bronze*, o que significa que atende a todos os critérios exigidos na categoria “Computadores e Monitores”.
* Registrada em agosto de 2025
LG ConnectedCare
A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e oferecer serviços de controle remoto, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.
* A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e deve ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.
Todas as especificações
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, manual de instrucoes, guia de configuração rápida
Opcional
Suporte de parede slim (WB21LMA/B)
Suporte de parede normal (LSW240A/B)
CERTIFICAÇÃO
Segurança
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
ERP / Energy Star
O/O
ePEAT (apenas EUA)
O
CONECTIVIDADE
HDMI In
O(3), HDCP2.2/1.4
Entrada HDMI (ver. HDCP)
O(3), HDCP2.2/1.4
Entrada RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Type A(2)
Saída de áudio
O(1)
Saída RS232C
O
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Temperatura de operação
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
Umidade de operação
10 % to 80 %
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT (integrado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brilho automático
O
Sensor de aceleração (giroscópio)
O
Operação de tecla local
O (Power On/Off only)
IDIOMA
OSD
Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (tradicional), português do Brasil, sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português de Portugal, holandês, tcheco, grego, turco, árabe, polonês
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preto
Largura da moldura
10.7mm Simetrico
Peso (cabeça)
7.6 kg
Peso embalado
10.3 kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
965 X 554.9 X 59.1
Dimensões da caixa (L x A x P)
1070 X 645 X 113
Interface de montagem padrão VESA
200 x 200
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
43"
Tecnologia do painel
ADS
Tipo de retroiluminação
Direct
Proporção da imagem
16:09
Resolução nativa
3840x2160 (UHD)
Taxa de atualização
60Hz
Brilho
500nit (Typ.)
Taxa de contraste
1,200:1
Taxa de contraste dinâmica
1,000,000:1
Gama de cores
DCI 80%
Ângulo de visão (H x V)
178 x 178
Profundidade de cor (número de cores)
10-bit(D), 1.07Billion colors
Tempo de resposta
8ms (G to G)
Tratamento da superfície (opacidade)
1%
Vida útil
50,000Hrs (Min)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
O/O
CONSUMO DE ENERGIA
Tip.
102 W
Máx.
160 W
BTU (British Thermal Unit)
348.038BTU/Hr(Typ.), 545.943BTU/Hr(Max.)
Economia de energia inteligente (70%)
71.4 W
DPM
0.5W
Desligado
0.5W
ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentação
Fonte integrada
SOM
Alto-falante (integrado)
O (10W X 2)
RECURSOS ESPECIAIS
Inclinação (para cima)
15 graus
Inclinação (para baixo)
15 graus
Revestimento isolante (placa de alimentação)
O
RECURSO - SOFTWARE
Imagem do logotipo de inicialização
O
PIP
O
PBP
O(4)
Compartilhamento de tela
O
Clonagem de Dados de Configuração
O
Crestron Connected
O
Economia de energia inteligente
O
Modo PM
O
Wake on LAN
O
Pronto para rede
O
HDMI-CEC
O
Definição automática de ID
O
Beacon
O
Certificação Cisco
O(TBD)
Control Manager
O
Rotação de entrada externa
O
Fail-over
O
Reprodução ininterrupta
O
Gerenciador de grupos
O
Método ISM
O
Agendamento de conteúdo local
O
Sincronização de rede local
O
Imagem para ausência de sinal
O
Ver. SO (webOS)
webOS6.1
Reproduzir via URL
O
Pro:Idiom
O
Sincronização RS232C
O
Rotação de tela
O
Configuração do Servidor SI
O
SNMP
O
Envio de status
O
Configuração do Modo de Bloco
O
USB Plug & Play
O
Tag de vídeo
O(4, Max One HDMI input)
webRTC
O
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
Connected Care
O
CMS para dispositivos móveis
O
SuperSign Cloud
O
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
SuperSign WB
O
O que as pessoas estão dizendo
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