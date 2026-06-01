About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

UHD Signage

UHD Signage

86UL5Q-M
Vista frontal de UHD Signage 86UL5Q-M
front view
-15 side view
side view
15 side view
side view
Rear view
Top view
rear view
Vista frontal de UHD Signage 86UL5Q-M
front view
-15 side view
side view
15 side view
side view
Rear view
Top view
rear view

Principais recursos

  • Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brilho: 500 nits (típico)
  • Cena de uso 24 h (24 horas/7 dias)
  • Moldura uniforme
  • Alto desempenho com o webOS 6.1
Mais

LG webOS UHD Signage para operação 24/7

Inside the cosmetics shop, two signage displays are mounted high on the wall with a downward tilt, each vividly showcasing cosmetic advertisements.

* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD

A série UL5Q-M, com resolução UHD, realça o realismo das cores e dos detalhes do conteúdo. Seu amplo ângulo de visualização oferece imagens nítidas, enquanto seu brilho de 500 nits exibe o conteúdo de forma vívida.

Alto desempenho com o LG webOS 6.1

O LG webOS 6.1 está disponível na série UL5Q-M para uma execução fluida de várias tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva*.

  

  

* GUI: Interface gráfica do usuário

Design de moldura uniforme

A série UL5Q-M apresenta molduras uniformes, realçando o apelo estético de diversos ambientes. Essas molduras uniformes não só facilitam a instalação, como também transformam telas comuns em elegantes pontos de destaque.

 

Experiência de visualização adaptativa

Experimente a flexibilidade oferecida pela função de inclinação para cima e para baixo da série UL5Q-M. Seja instalado em posições altas ou baixas, o display pode ser ajustado ao nível dos olhos, proporcionando maior engajamento do público independentemente da altura de instalação. Essa versatilidade não apenas melhora a eficiência do espaço, como também proporciona conforto visual, oferecendo informações claras a partir de diversos ângulos de visualização.

  

  

* 86”/75” não são compatíveis.

  

** Este monitor pode ser inclinado para cima ou para baixo em até 15 graus; não exceda esse limite para evitar danos.

Projetado para operação 24/7

Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

  

  

* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.

Sensor de brilho integrado

O sensor de brilho frontal da série UL5Q-M ajusta automaticamente o brilho para atender a várias condições de iluminação, otimizando a qualidade da visualização e a eficiência energética sem intervenção manual. Esse recurso adaptável mantém um desempenho de exibição consistente e ainda favorece a otimização do consumo de energia, proporcionando uma experiência visual que se ajusta dinamicamente às mudanças do ambiente.

Arquitetura de segurança avançada

A série UL5Q-M incorpora a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, protegendo dados críticos contra acesso não autorizado e possíveis ameaças à segurança. Esse compromisso com a segurança da informação é validado pela certificação ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, proporcionando às empresas a confiança de que seus conteúdos e operações sensíveis permanecem protegidos no atual cenário desafiador de segurança.

Monitoramento e controle remotos

Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total a qualquer momento e de qualquer lugar, por meio de celular ou PC em um ambiente com acesso à rede, incluindo acesso a dados atuais e históricos. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.

EPEAT Registered

A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. A série UL5Q-M é um monitor com certificação EPEAT Bronze*, o que significa que atende a todos os critérios exigidos na categoria “Computadores e Monitores”.

  

  

* Registrada em agosto de 2025

LG ConnectedCare

A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e oferecer serviços de controle remoto, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.

  

  

* A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e deve ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, manual de instrucoes, guia de configuração rápida

  • Opcional

    Suporte de parede normal (LSW240A/B)

CERTIFICAÇÃO

  • Segurança

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    NA/O

  • ePEAT (apenas EUA)

    O

CONECTIVIDADE

  • HDMI In

    O(3), HDCP2.2/1.4

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    O(3), HDCP2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A(2)

  • Saída de áudio

    O(1)

  • Saída RS232C

    O

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Temperatura de operação

    0 °C to 40 °C (Modo retrato : 0 °C to 35 °C)

  • Umidade de operação

    10 % to 80 %

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brilho automático

    O

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    O

  • Operação de tecla local

    O (Power On/Off only)

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (tradicional), português do Brasil, sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português de Portugal, holandês, tcheco, grego, turco, árabe, polonês

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preto

  • Largura da moldura

    12.9mm Simetrico

  • Peso (cabeça)

    31.8 kg

  • Peso (cabeça + suporte)

    42.6 kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    1926.6 X 1098 X 60

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    2080 X 1255 X 220

  • Alça

    600 x 400

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    86"

  • Tecnologia do painel

    ADS

  • Tipo de retroiluminação

    Direct

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    60Hz

  • Brilho

    500nit (Typ.)

  • Taxa de contraste

    1,200:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1,000,000:1

  • Gama de cores

    DCI 80%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178 x 178

  • Profundidade de cor (número de cores)

    Advanced 10bit, 1.07 Billion colors

  • Tempo de resposta

    8ms (G to G)

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    1%

  • Vida útil

    50,000Hrs (Min)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    O/O

CONSUMO DE ENERGIA

  • Tip.

    220W

  • Máx.

    330W

  • BTU (British Thermal Unit)

    750.671BTU/Hr(Typ.), 1126.007BTU/Hr(Max.)

  • Economia de energia inteligente (70%)

    154W

  • DPM

    0.5 W

  • Desligado

    0.5 W

ALIMENTAÇÃO

  • Fonte de alimentação

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentação

    Fonte Integrada

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    O (10W X 2)

RECURSO - SOFTWARE

  • Imagem do logotipo de inicialização

    O

  • PIP

    O

  • PBP

    O(4)

  • Compartilhamento de tela

    O

  • Clonagem de Dados de Configuração

    O

  • Crestron Connected

    O

  • Economia de energia inteligente

    O

  • Modo PM

    O

  • Wake on LAN

    O

  • Pronto para rede

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Definição automática de ID

    O

  • Beacon

    O

  • Certificação Cisco

    O(TBD)

  • Control Manager

    O

  • Rotação de entrada externa

    O

  • Fail-over

    O

  • Reprodução ininterrupta

    O

  • Gerenciador de grupos

    O

  • Método ISM

    O

  • Agendamento de conteúdo local

    O

  • Sincronização de rede local

    O

  • Imagem para ausência de sinal

    O

  • Ver. SO (webOS)

    webOS6.1

  • Reproduzir via URL

    O

  • Pro:Idiom

    O

  • Sincronização RS232C

    O

  • Rotação de tela

    O

  • Configuração do Servidor SI

    O

  • SNMP

    O

  • Envio de status

    O

  • Configuração do Modo de Bloco

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Tag de vídeo

    O(4, Max One HDMI input)

  • webRTC

    O

RECURSOS ESPECIAIS

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    O

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • Connected Care

    O

  • CMS para dispositivos móveis

    O

  • SuperSign Cloud

    O

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    O

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.