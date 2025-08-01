About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Geladeira LG Frost Free Inverter 461L Duplex Cor Inox Look - 220V

Geladeira LG Frost Free Inverter 461L Duplex Cor Inox Look - 220V

Geladeira LG Frost Free Inverter 461L Duplex Cor Inox Look - 220V

GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2
GN-B452PFF2

Principais recursos

  • Alta Eficiência de Energia A+++
  • Compressor Smart Inverter
  • Linear Cooling
  • Door Cooling
  • Multi Air Flow
  • Design Premium
Mais

*Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real.

Nova Geladeira Duplex LG

Nova Geladeira Duplex LG

Nova Geladeira Duplex LG 

Sofisticação, economia e frescor combinados com a sua cozinha

Economia de Energia com Classificação Energética A+++

Economia de Energia com Classificação Energética A+++

Economia de Energia com Classificação Energética A+++

Mais desemprenho e menos consumo energético, com até 52% de economia de energia 

*As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real.

**A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir de atual. Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da conssecionária de energia da sua região. Tabela de eficência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica. 52% Economia de Energia Baseado em testes realizados utilizando a norma IEC 62552 2007. comparando o compressor recíproco GM-S482UQSA com o compressor inverter VT40WPP. O compressor GM- S482UQSA não é comercializado no Brasil. 

Compressor Smart Inverter

Compressor Smart Inverter

Compressor Smart Inverter 

Maior  economia de energia, silêncio e durabilidade com 10 anos de garantia no motor

*Imagens meramente ilustrativas. 

**10 anos de garantia no compressor Smart Inverter (somente nas peças). A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, atrvés de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica apenas a certos componentes com motores ou compressores, e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida consulte a Política de Garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia. Para outros produtos consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais consulte o manual do produto.  

Linear Cooling

Linear Cooling

Linear Cooling 

 Mantém a temperatura estável, reduzindo variações e preservando os alimentos frescos por mais tempo. 

*Imagens meramente ilustrativas 

Door Cooling

Door Cooling

Door Cooling 

Resfriamento uniforme e mais rápido, inclusive na porta. 

*Imagens meramente ilustrativas 

Multi Air Flow

Multi Air Flow

Multi Air Flow 

Temperatura uniforme e mais flexibilidade para guardar seus alimentos

*Imagens meramente ilustrativas.   

Bandeja de Gelo

Bandeja de Gelo

Bandeja de Gelo 

A Bandeja de Gelo Removível oferece paticidade ao permitir fácil remoção e reposicionamento, facilitando o uso diário

*Imagens meramente ilustrativas 

Gavetas para Frutas e Vegetais

Gavetas para Frutas e Vegetais

Gavetas para Frutas e Vegetais 

 Armazene frutas e legumes com conveniência, mantendo a umidade e a conservação dos alimentos por mais tempo

*Imagens meramente ilustrativas 

Smart Diagnosis

Smart Diagnosis

Smart Diagnosis

Com o uso do app, é possível identificar rapidamente possíveis falhas, economizando tempo e garantindo praticidade 

*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências de padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a noss Política de Privacidade. Acesse https://www.lg.com/br/privacidade

Prateleiras de Vidro Temperado

Prateleiras de Vidro Temperado

Prateleiras de Vidro Temperado 

Mais resistência e segurança para suportar todos os alimentos, com elegância e durabilidade que fazem a diferença na sua cozinha. 

*Imagens meramente ilustrativas

Design Premium

Design Premium

Design Premium 

O novo design complementa seu estilo e entrega sofisticação para seu ambiente

Mais Espaço para Guardar Tudo o que Você Precisa

Mais Espaço para Guardar Tudo o que Você Precisa

Mais Espaço para Guardar Tudo o que Você Precisa 

Com 461 Litros de capacidade, você tem espaço de sobra para guardar todos os seus alimentos e armazenar tudo com praticidade no seu refrigerador. 

*Imagens meramente ilustrativas 

Video

Pré-consulta instalação

Pré-consulta instalação

Pré-Consulta de Instalação LG

Consulte nossos especialistas e garanta que seu produto se encaixe perfeitamente

no ambiente, com instalação segura e máximo desempenho!

Pré-Consulta de Instalação LG SAIBA MAIS

Perguntas Frequentes

P.

Quais os principais pontos que devo levar em consideração na hora de escolher uma geladeira ?

R.

Ao escolher uma geladeira, é importante considerar vários pontos para garantir que você faça a melhor escolha para suas necessidades e orçamento. Aqui estão alguns dos principais pontos a serem considerados:

1. Tamanho e capacidade: Avalie o espaço disponível na sua cozinha para a geladeira e escolha um modelo que se encaixe adequadamente. Além disso, leve em consideração a capacidade interna da geladeira, garantindo que seja adequada para suas necessidades de armazenamento.

2. Eficiência energética: Opte por uma geladeira com uma classificação de eficiência energética alta (A+++), para economizar energia e reduzir os custos de eletricidade a longo prazo.

3. Tecnologias e recursos: Considere quais tecnologias e recursos são importantes para você. Isso pode incluir recursos como tecnologia inverter para economia de energia, sistemas de refrigeração avançados, como DoorCooling ou Linear Cooling, dispensadores de água e gelo, prateleiras ajustáveis, entre outros.

4. Orçamento: Defina um orçamento claro para sua compra e escolha uma geladeira que se encaixe dentro desse limite. Lembre-se de considerar não apenas o preço inicial, mas também os custos de energia ao longo do tempo.

5. Layout interno: Analise o layout interno da geladeira, incluindo o número e disposição das prateleiras, gavetas e compartimentos. Certifique-se de que seja adequado para organizar seus alimentos de maneira eficiente e conveniente.

6. Estilo e design: Considere o estilo e o design da geladeira para garantir que se ajuste ao visual da sua cozinha e às suas preferências estéticas.

Ao ponderar esses pontos, você poderá escolher uma geladeira que atenda às suas necessidades de armazenamento, eficiência energética e orçamento, proporcionando anos de uso confiável e conveniente.

P.

Qual a importância de um compressor Inverter em uma geladeira ?

R.

Um compressor inverter é fundamental em geladeiras devido à sua eficiência energética, estabilidade de temperatura, operação mais silenciosa e vida útil prolongada. Ao ajustar continuamente a velocidade de rotação conforme a demanda de resfriamento, ele consome menos energia do que os compressores tradicionais, mantendo uma temperatura mais estável, proporcionando uma experiência mais tranquila em casa e reduzindo o estresse mecânico sobre os componentes, resultando em uma vida útil prolongada para o aparelho.

P.

Por que o consumidor deve sempre procurar uma geladeira com o máximo nível de classificação eficiência A+++ ?

R.

Os consumidores devem procurar uma geladeira com o máximo nível de classificação de eficiência energética, como A+++, por várias razões importantes. Primeiro, uma geladeira com uma classificação alta de eficiência energética consome menos eletricidade para operar, o que se traduz em contas de energia mais baixas ao longo do tempo. Além disso, ao reduzir o consumo de energia, contribui-se para a preservação dos recursos naturais e para a redução das emissões de gases de efeito estufa, ajudando a combater as mudanças climáticas. Além disso, geladeiras mais eficientes geralmente possuem tecnologias avançadas, como compressores inverter, que oferecem benefícios adicionais, como uma temperatura mais estável e uma operação mais silenciosa. Em última análise, escolher uma geladeira com uma classificação alta de eficiência energética é uma escolha econômica e ambientalmente responsável, oferecendo economia de custos a longo prazo e ajudando a proteger o meio ambiente.

P.

Quais as vantagens da tecnologia LINEAR Cooling das geladeiras LG ?

R.

A tecnologia Linear Cooling das geladeiras LG oferece várias vantagens significativas. Primeiramente, ela proporciona uma refrigeração mais uniforme e estável em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. Isso significa que os alimentos são mantidos frescos por mais tempo e há menos flutuações de temperatura dentro da geladeira, garantindo uma melhor preservação dos alimentos. Além disso, a tecnologia Linear Cooling da LG é projetada para operar de forma mais eficiente, resultando em um consumo de energia mais baixo. Isso não só reduz os custos de energia para o consumidor, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto ambiental das geladeiras. Outra vantagem da tecnologia Linear Cooling é o seu funcionamento mais silencioso em comparação com os sistemas de refrigeração tradicionais. Isso proporciona uma experiência mais tranquila em casa, sem o incômodo de ruídos excessivos do aparelho. Além disso, a tecnologia Linear Cooling da LG é frequentemente combinada com recursos adicionais, como o Fresh Balancer, que ajuda a manter a umidade ideal em diferentes seções da geladeira, prolongando ainda mais o frescor dos alimentos.

P.

Quais as vantagens da tecnologia DoorCooling das geladeiras LG ?

R.

A tecnologia DoorCooling das geladeiras LG oferece várias vantagens significativas. Em primeiro lugar, ela proporciona um resfriamento mais rápido e uniforme dos alimentos, especialmente aqueles armazenados nas prateleiras da porta. Isso é possível devido à disposição estratégica das aberturas de ventilação na parte frontal da geladeira, permitindo que o ar frio seja distribuído de forma mais eficiente em comparação com os sistemas de refrigeração convencionais. Como resultado, os alimentos na porta são resfriados de maneira mais rápida e eficaz, mantendo sua frescura por mais tempo. Além disso, a tecnologia DoorCooling da LG ajuda a reduzir as flutuações de temperatura dentro da geladeira, proporcionando uma temperatura mais estável em todas as áreas de armazenamento. Isso é importante para preservar a qualidade e a frescura dos alimentos, garantindo que permaneçam frescos por mais tempo. Outra vantagem da tecnologia DoorCooling é a economia de energia. Como o resfriamento é mais eficiente e rápido, a geladeira não precisa trabalhar tanto para manter a temperatura interna desejada, o que resulta em um consumo de energia mais baixo ao longo do tempo. Isso não só reduz os custos de energia para o consumidor, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo o impacto ambiental das geladeiras. Além disso, a tecnologia DoorCooling da LG geralmente é combinada com recursos adicionais, como o Fresh Balancer, que ajuda a manter a umidade ideal em diferentes seções da geladeira, prolongando ainda mais a frescura dos alimentos.

Imprimir

Todas as especificações

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.