We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Smart VC4 13kg Branca AIDD™
Lavadora Smart VC4 13kg Branca AIDD™
Principais recursos
- ATENÇÃO: Sem função secagem
- AI DD™ - Inteligência Artificial que protege 18% mais as roupas durante a lavagem
- STEAM™ - Vapor que elimina 99,9% das bactérias
- Rápido 14 - lava uma carga de roupas de até 2kg levemente sujas em apenas 14 minutos.
- TurboWash™ - Ciclos de lavagem 30 minutos mais rápidos com a ação de 2 jatos de água que atingem com profundidade as roupas
- LG ThinQ® - Conexão Wi-fi, e comando de voz pelo Google Assistente, com o aplicativo LG ThinQ®
*10 anos de garantia no Compressor Linear Inverter (somente nas peças).
**A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia . Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.
**Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.
***Testado pela Intertek em março de 2019.Ciclo de algodão com 2 kg de peças íntimas comparado ao ciclo Cotton convencional da LG (FC1450S2W).Os resultados podem variar conforme as roupas e o ambiente.
*Verifique a etiqueta do produto e respeite as orientações de lavagem e secagem.
*Considerado média de valores praticados pelas 3 maiores redes de lavanderias, na região de SP, para lavagem de edredom king size. Esses valores podem variar de acordo com o estabelecimento, características do edredom e localidade.
*Testado pela Intertek em março de 2019.Ciclo de algodão com 2 kg de peças íntimas comparado ao ciclo Cotton convencional da LG (FC1450S2W).Os resultados podem variar conforme as roupas e o ambiente.
*AI Direct Drive está disponível em 3 ciclos. (Cotton, Mixed Fabric, Easy Care)
Lavagem a vapor Steam™
*O ciclo Allergy Care, aprovado pela BAF (British Allergy Foundation), reduz em 99,9% os ácaros alergênicos na poeira doméstsica.Os resultados podem variar conforme o ambiente.
**Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.
***Testado pela Intertek em março de 2019.Ciclo de algodão com 2 kg de peças íntimas comparado ao ciclo Cotton convencional da LG (FC1450S2W).Os resultados podem variar conforme as roupas e o ambiente.
**Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.
Ciclo de lavagem rápida em 14 minutos
Ciclos de lavagem até 30 minutos* mais rápidos
Compatibilidade com mini lavadora (2kg)
*O suporte para dispositivos doméstico inteligente compatíveis com Google Assistente pode variar conforme o país e a configuração individual de sua casa inteligente. "Google e Android são registradas da Google LLC".
O Google Assistente não está disponível em algumas linguagens e países. Requer conexão com a internet. Requer aparelho compatível. Disponibilidade de serviços varia de acordo com o país e linguagem.
Maior durabilidade e cesto em aço inox!
*10 anos de garantia no Compressor Linear Inverter (somente nas peças).
**A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra. Para entender algumas situações em que a garantia LG é concedida, consulte a Política de garantia em https://www.lg.com/br/suporte/garantia . Para outros produtos, consulte o manual do produto ou entre em contato com o SAC da LG. Cada produto LG possui diferentes condições. Para informações adicionais, consulte o manual do produto.
**Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.
***Testado pela Intertek em março de 2019.Ciclo de algodão com 2 kg de peças íntimas comparado ao ciclo Cotton convencional da LG (FC1450S2W).Os resultados podem variar conforme as roupas e o ambiente.
Perguntas Frequentes
P.
Como escolher a melhor capacidade em kg para uma máquina de lavar roupa?
R.
Para uma casa de tamanho médio (2 a 4 pessoas), a LG recomenda uma máquina de lavar roupa com capacidade entre 11 e 14kg. Já para uma família maior (acima de 5 pessoas), ou se você lava cargas de roupa especialmente grandes (edredons, cortinas, etc.), considere um modelo maior de 16kg. Modelos maiores também podem lavar itens grandes com maior facilidade e eficiência, como um edredom King Size. Lembre-se de que a tecnologia inovadora da LG significa que nossos eletrodomésticos podem oferecer capacidade aumentada para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.Para uma casa de tamanho médio (2 a 4 pessoas), a LG recomenda uma máquina de lavar roupa com capacidade entre 11 e 14kg. Já para uma família maior (acima de 5 pessoas), ou se você lava cargas de roupa especialmente grandes (edredons, cortinas, etc.), considere um modelo maior de 16kg. Modelos maiores também podem lavar itens grandes com maior facilidade e eficiência, como um edredom King Size. Lembre-se de que a tecnologia inovadora da LG significa que nossos eletrodomésticos podem oferecer capacidade aumentada para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.
P.
Como escolher o ciclo de lavagem adequado para minhas roupas?
R.
Em geral, você deve consultar a etiqueta de cuidados em suas roupas e selecionar o ciclo de lavagem correspondente em sua máquina. Mesmo assim, as Máquinas de Lavar LG contam com a Inteligência Artificial AI DD, que automaticamente identifica os tecidos e adapta os movimentos de lavagem, conservando em até 18% mais as suas roupas. Dessa maneira, você escolhe o ciclo que quiser e a máquina garante uma lavagem eficiente todas as vezes.
P.
Como a Inteligência Artificial AI DD™ beneficia minha lavagem?
R.
A tecnologia AI DD™ analisa o peso e textura dos tecidos dentro do cesto e adapta os movimentos de lavagem para aquela carga de roupas. Isso garante uma lavagem mais eficiente e com maior preservação das roupas. O motor DirectDrive™ entrega tecnologia de 6 movimentos para uma lavagem eficaz com menos peças móveis, resultando em um eletrodoméstico mais duradouro e eficiente em energia.
P.
Como funcionam os ciclos rápidos?
R.
As Máquinas de Lavar LG empregam uma série de tecnologias que agilizam seu processo de lavagem. A tecnologia TurboWash™ 360˚ da LG oferece roupas perfeitamente limpas em apenas 39 minutos, com uma lavagem adaptada às necessidades de suas roupas. O jato de água 3D alcança um equilíbrio ideal de potência de spray, detergente e movimento de ciclo que economiza seu tempo de lavagem sem comprometer a qualidade ou o cuidado com o tecido. É uma lavagem rápida que proporciona uma limpeza perfeita em tempo recorde. Em paralelo, o Ciclo Rápido 14 lava uma carga de roupas levemente sujas e, associado ao ciclo de secagem em 30 minutos, entrega roupas limpas e secas em apenas 44 minutos.
Resumo
DIMENSÕES
Especificação chave
Capacidade máxima de lavagem (kg)
13
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600 x 850 x 655
Steam
Sim. Steam
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor do produto
Branco
Tipo de porta
Vidro Temperado
CAPACIDADE
Capacidade máxima de lavagem (kg)
13
CONTROLE E VISOR
Tipo de tela
Touch LED
RECURSOS
6 Motion DD
Sim
AI DD
Sim
Tipo
Lavadora Front Load
Sinal de fim de ciclo
Sim
Adicionar item
Sim
Inverter Direct Drive
Sim, com 10 anos de garantia
LoadSense
Sim
Steam
Sim. Steam
Pés niveladores
Sim
Tambor de aço inoxidável
Sim
TurboWash
Sim. 39 minutos
ENERGIA
Classificação de energia (lavagem)
A
OPÇÕES ADICIONAIS
Wi-Fi
Sim, compatível com aplicativo LG ThinQ®
Adicionar item
Sim
Bloqueio Infantil
Sim
Adiar Fim
Sim (3-19h)
Pré-lavar
Sim
Centrifugar
0, 400, 800, 1000, 1200 e 1400
Steam
Sim. Steam
Temp.
Fria, 20℃, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃
TurboWash
Sim
PROGRAMAS
Roupa Esportiva
Sim
Algodão
Sim
Antialérgico (lavadora)
Sim
Roupa de Bebê
Sim
Desgaste do bebê
Não
Algodão +
Sim
Delicados
Sim
Download de Ciclo
Sim
Tecidos Sintéticos
Sim
Mix
Sim
Rápido 14
Sim
Limpeza do Tambor
Sim
TurboWash 39
Não
Lã (Lavagem a Mão/Lã)
Sim
TECNOLOGIA INTELIGENTE
Smart Diagnosis
Sim
Download de Ciclo
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões da caixa (L x A x P, mm)
670 x 890 x 705
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600 x 850 x 655
Peso (kg)
74
Peso incluindo embalagem (kg)
78
Profundidade do produto com a porta aberta 90˚ (P'' mm)
1145
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806091131898
OPCIONAIS/ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash
Sim, compatível com mini lavadora
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Produto Recomendado