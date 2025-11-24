About Cookies on This Site

Projetor LG CineBeam Smart TV UHD 140" 4K + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

Projetor LG CineBeam Smart TV UHD 140" 4K + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

HU70L.GRAB
Bundel image
front view
front view
Bundel image
front view
front view

Principais recursos

  • Projeção de até 140" em UHD 4K
  • Smart TV UHD 4K (LG webOS 4.5)
  • LG ThinQ AI
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
front view

HU70LA

Projetor LG CineBeam Smart TV UHD 140" 4K Led RGBB 1.500 lúmens ANSI 150.000:1 HU70LA
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar

O sonho de ter um cinema em casa virou realidade

O LG CineBeam HU70LA projeta uma impressionante tela até 140 polegadas, com uma resolução UHD 4K nítida, vívida e brilhante. São intensos 8,3 milhões de pixels e tecnologia XPR*, assim o HU70LA da LG oferece detalhes e precisão impecáveis 4 vezes maior que o Full HD.

Imagens incrivelmente vívidas

Imagine 140 polegadas com qualidade UHD 4K. O projetor HU70LA LED transforma qualquer ambiente em uma exibição cinematográfica de verdade.

Qualidade de imagem UHD 4K real

Com resolução UHD 4K de 3840 x 2160, o projetor CineBeam da LG tem riqueza em cada detalhe da imagem projetada e cores intensas que irá deixá-lo impressionado com a incrível experiência de ter um cinema em casa.

*A tecnologia XPR baseia-se na tecnologia DLP 4K/UHD da Texas Instruments, que faz os projetores obterem um resolução 4K verdadeira com 8,3 milhões de pixels.
**O tamanho em pixels é estimado.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Especificação chave

Resolução nativa - Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)

1500

Fonte de luz - Tipo de movimento

﻿LED de 4 canais (RGBB)

Relação de contraste - Relação de contraste

150,000:1

Recursos - Correção digital de keystone

SIM (Vertical)

Som - Saída

3W + 3W estéreo

Recursos - Compartilhamento de tela (espelhamento sem fio com dispositivo compatível com MiraCast)

SIM

Lente de projeção - Zoom

1.25x

Todas as especificações

SISTEMA DE PROJEÇÃO

Sistema de Projeção

DLP

RESOLUÇÃO NATIVA

Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

BRILHO (ANSI LUMEN)

Brilho (ANSI Lumen)

1500

RELAÇÃO DE CONTRASTE

Relação de contraste

150,000:1

LENTE DE PROJEÇÃO

Foco (automático/manual)

Manual (foco motorizado)

Zoom

1.25x

IMAGEM DE PROJEÇÃO

Tamanho da tela

60" ~ 140"

Padrão (lente para parede)

100"@2.7~3.4m

Taxa de lançamento

1.2 - 1.5

DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO

Deslocamento de projeção

1

FONTE DE LUZ

Tipo de movimento

﻿LED de 4 canais (RGBB)

Horas de vida

30.000 horas

SOM

Saída

3W + 3W estéreo

Voz clara

SIM (Clear Voice lll)

Compatível com Dolby Atmos

SIM

TAMANHO

Tamanho líquido (mm) (L x P x A)

314 x 210 x 95

PESO DO PRODUTO

Peso líquido (kg ou g)

3.2

TEMPERATURA

Temperatura de operação

0 ~ 40℃

UNIFORMIDADE

Uniformidade (JBMMA 9 pontos)

0.85

COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA

USB tipo C

Até 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

Digital (HDMI)

Até 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA

Saída de áudio

1 (Φ3,5), S/PDIF 1 (óptico)

Controle de IP

SIM

RJ45

1

HDMI

2

USB tipo A

2 (USB2.0)

USB Type-C (tela, carregamento)

1 (USB2.0, tela, alimentação: saída 5V/1A)

RECURSOS

Plataforma (SO, UI)

webOS 4.5 (inteligente)

Home Dashboard (entrada, IoT com dispositivo OFC)

SIM

Imagem de fundo

SIM

CP Premium

SIM

Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)

SIM

Sugestão de conteúdo

SIM

Navegador de Internet

SIM

Compartilhamento de tela (espelhamento sem fio com dispositivo compatível com MiraCast)

SIM

Compartilhamento de conteúdo sem fio (com Android, iOS)

SIM

Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)

SIM

Saída de som Bluetooth

SIM

Controle de sincronização AV Bluetooth

SIM

LG Sound Sync (com barra de som)

SIM

HDMI ARC (canal de retorno de áudio)

SIM

HDMI simplink (CEC)

SIM

HDCP

HDCP 2.2

Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)

SIM

Host USB (filme, música, foto)

SIM

Visualizador de arquivos (Office)

SIM

Guia de configuração

SIM (Bean Bird)

HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)

SIM

Função Eco - Modo de economia de energia

SIM (Mínimo/Médio/Máximo)

Função econômica - Temporizador de suspensão

SIM

Função econômica - Desligamento automático / Suspensão automática

SIM

Função Eco - Tempo para ligar/desligar

SIM (Ligado / Desligado)

Função Eco - Espera automática / Desligamento automático

SIM

Função econômica - Modo econômico do disco rígido

SIM

Processador

Quad Core

HDR

HDR10

Efeito HDR

SIM

Mapeamento de tons HDR

SIM (Automático, dinâmico/quadro a quadro)

TruMotion

SIM (até 4096x2160)

Cinema real

SIM (até 4096x2160)

Upscaler

SIM (4K)

Super resolução (controle especializado)

SIM (4K)

Correção digital de keystone

SIM (Vertical)

Auto Keystone

SIM (Vertical)

Inversão de imagem

SIM (Horizontal/Vertical)

Gradação suave

SIM

Controle de nível de preto

SIM

Redução de ruído

SIM

Ajuste da temperatura da cor

SIM

Contraste dinâmico (controle especializado)

SIM

Cor dinâmica (controle especializado)

SIM

Sistema de gerenciamento de cores (controle especializado)

SIM

Configuração da gama de cores (controle especializado)

SIM

Correção de gama (controle especializado)

SIM

Configuração do balanço de branco (controle especializado)

SIM

Ligar/desligar rápido (instantâneo)

SIM (em 12 segundos, desligado em 2 segundos)

Modo de armazenamento

SIM

Legenda oculta

SIM

Autodiagnóstico

SIM

DESIGN

Cor do gabinete

Branco

Tecla local

Tecla de tato

Trava Kensington

SIM

Suporte para pernas

SIM (4 pernas)

Furo para montagem no teto (para suporte)

SIM

ACESSÓRIOS

Manual (livro completo ou simples)

SIM

Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)

SIM

Cartão de garantia

SIM

Controle remoto - Movimento

SIM (controle remoto de iluminação mágica)

Conformidades (Regulamento)

CE/CB

RUÍDO

Economia de energia Mín. (Brilhante)

30dB(A)

Economia de energia média (Eco)

28dB(A)

Economia de energia máx. (Eco)

25dB(A)

PROPORÇÃO DE ASPECTO

Controle da relação de aspecto

16:9/Original/4:3/Zoom vertical

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energia (máx.)

210W

Energia em espera

<0.5W

Fonte de alimentação

Adaptador de 210W (100V - 240V @ 50~60 Hz)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

