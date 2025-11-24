We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projetor LG CineBeam Smart TV UHD 140" 4K + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
HU70L.GRAB
()
Principais recursos
- Projeção de até 140" em UHD 4K
- Smart TV UHD 4K (LG webOS 4.5)
- LG ThinQ AI
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
*A tecnologia XPR baseia-se na tecnologia DLP 4K/UHD da Texas Instruments, que faz os projetores obterem um resolução 4K verdadeira com 8,3 milhões de pixels.
**O tamanho em pixels é estimado.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Projetor LG CineBeam Smart TV UHD 140" 4K Led RGBB 1.500 lúmens ANSI 150.000:1 HU70LA
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Resolução nativa - Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)
1500
Fonte de luz - Tipo de movimento
LED de 4 canais (RGBB)
Relação de contraste - Relação de contraste
150,000:1
Recursos - Correção digital de keystone
SIM (Vertical)
Som - Saída
3W + 3W estéreo
Recursos - Compartilhamento de tela (espelhamento sem fio com dispositivo compatível com MiraCast)
SIM
Lente de projeção - Zoom
1.25x
Todas as especificações
SISTEMA DE PROJEÇÃO
Sistema de Projeção
DLP
RESOLUÇÃO NATIVA
Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILHO (ANSI LUMEN)
Brilho (ANSI Lumen)
1500
RELAÇÃO DE CONTRASTE
Relação de contraste
150,000:1
LENTE DE PROJEÇÃO
Foco (automático/manual)
Manual (foco motorizado)
Zoom
1.25x
IMAGEM DE PROJEÇÃO
Tamanho da tela
60" ~ 140"
Padrão (lente para parede)
100"@2.7~3.4m
Taxa de lançamento
1.2 - 1.5
DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO
Deslocamento de projeção
1
FONTE DE LUZ
Tipo de movimento
LED de 4 canais (RGBB)
Horas de vida
30.000 horas
SOM
Saída
3W + 3W estéreo
Voz clara
SIM (Clear Voice lll)
Compatível com Dolby Atmos
SIM
TAMANHO
Tamanho líquido (mm) (L x P x A)
314 x 210 x 95
PESO DO PRODUTO
Peso líquido (kg ou g)
3.2
TEMPERATURA
Temperatura de operação
0 ~ 40℃
UNIFORMIDADE
Uniformidade (JBMMA 9 pontos)
0.85
COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA
USB tipo C
Até 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
Digital (HDMI)
Até 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA
Saída de áudio
1 (Φ3,5), S/PDIF 1 (óptico)
Controle de IP
SIM
RJ45
1
HDMI
2
USB tipo A
2 (USB2.0)
USB Type-C (tela, carregamento)
1 (USB2.0, tela, alimentação: saída 5V/1A)
RECURSOS
Plataforma (SO, UI)
webOS 4.5 (inteligente)
Home Dashboard (entrada, IoT com dispositivo OFC)
SIM
Imagem de fundo
SIM
CP Premium
SIM
Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)
SIM
Sugestão de conteúdo
SIM
Navegador de Internet
SIM
Compartilhamento de tela (espelhamento sem fio com dispositivo compatível com MiraCast)
SIM
Compartilhamento de conteúdo sem fio (com Android, iOS)
SIM
Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)
SIM
Saída de som Bluetooth
SIM
Controle de sincronização AV Bluetooth
SIM
LG Sound Sync (com barra de som)
SIM
HDMI ARC (canal de retorno de áudio)
SIM
HDMI simplink (CEC)
SIM
HDCP
HDCP 2.2
Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)
SIM
Host USB (filme, música, foto)
SIM
Visualizador de arquivos (Office)
SIM
Guia de configuração
SIM (Bean Bird)
HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)
SIM
Função Eco - Modo de economia de energia
SIM (Mínimo/Médio/Máximo)
Função econômica - Temporizador de suspensão
SIM
Função econômica - Desligamento automático / Suspensão automática
SIM
Função Eco - Tempo para ligar/desligar
SIM (Ligado / Desligado)
Função Eco - Espera automática / Desligamento automático
SIM
Função econômica - Modo econômico do disco rígido
SIM
Processador
Quad Core
HDR
HDR10
Efeito HDR
SIM
Mapeamento de tons HDR
SIM (Automático, dinâmico/quadro a quadro)
TruMotion
SIM (até 4096x2160)
Cinema real
SIM (até 4096x2160)
Upscaler
SIM (4K)
Super resolução (controle especializado)
SIM (4K)
Correção digital de keystone
SIM (Vertical)
Auto Keystone
SIM (Vertical)
Inversão de imagem
SIM (Horizontal/Vertical)
Gradação suave
SIM
Controle de nível de preto
SIM
Redução de ruído
SIM
Ajuste da temperatura da cor
SIM
Contraste dinâmico (controle especializado)
SIM
Cor dinâmica (controle especializado)
SIM
Sistema de gerenciamento de cores (controle especializado)
SIM
Configuração da gama de cores (controle especializado)
SIM
Correção de gama (controle especializado)
SIM
Configuração do balanço de branco (controle especializado)
SIM
Ligar/desligar rápido (instantâneo)
SIM (em 12 segundos, desligado em 2 segundos)
Modo de armazenamento
SIM
Legenda oculta
SIM
Autodiagnóstico
SIM
DESIGN
Cor do gabinete
Branco
Tecla local
Tecla de tato
Trava Kensington
SIM
Suporte para pernas
SIM (4 pernas)
Furo para montagem no teto (para suporte)
SIM
ACESSÓRIOS
Manual (livro completo ou simples)
SIM
Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)
SIM
Cartão de garantia
SIM
Controle remoto - Movimento
SIM (controle remoto de iluminação mágica)
Conformidades (Regulamento)
CE/CB
RUÍDO
Economia de energia Mín. (Brilhante)
30dB(A)
Economia de energia média (Eco)
28dB(A)
Economia de energia máx. (Eco)
25dB(A)
PROPORÇÃO DE ASPECTO
Controle da relação de aspecto
16:9/Original/4:3/Zoom vertical
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia (máx.)
210W
Energia em espera
<0.5W
Fonte de alimentação
Adaptador de 210W (100V - 240V @ 50~60 Hz)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
