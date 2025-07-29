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Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz
Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX790B 27", 480Hz + Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
A revolução em OLED Gamer
O monitor UltraGear™ OLED 27GX790A marca a revolução em OLED gamer com alto brilho, contraste e velocidade UltraPro de 480Hz e de 0,03ms (GtG), a mais rápida do mundo.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
**Entre os monitores de jogos LG OLED com MLA+. O brilho SDR é 37,5% maior do que nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) com base nas especificações publicadas.
Home & Office com + produtividade
O monitor LG Full HD (1920x1080) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e sRGB 99% (Typ.), para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa.
Compact et performantMonitor LG de 22 polegadas Full HD exibido em uma mesa de escritório moderna mostrando uma página de galeria de fotos colorida, cercado por teclado, mouse, xícara de café e fones de ouvido em um espaço de trabalho iluminado.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.
- Monitor LG OLED 4th gen UltraGearTM Dual Mode 27GX790B-B 27", 720Hz HD, 540Hz QHD 2K, 0.02ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa ClearMR21000, Tandem Technology
- Monitor LG FHD Home & Office 22U403A-B 22”, 1ms (MBR), 120Hz (O/C), Modo leitura, Flicker Safe, HDMI, LG Switch, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD
Exibição - Tipo de painel
OLED
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Exibição - Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Todas as especificações
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
790 x 182 x 496 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 527,6 x 220 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
605,2 x 351,0 x 51,2 mm
Peso de envio [kg]
9,8 kg
Peso com suporte [kg]
6,8 kg
Peso sin soporte [kg]
4,3 kg
Peso sin soporte [kg]
4,3 kg
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
OLED
Tempo de resposta
0,02 ms (GtG)
Resolução
QHD
Paso de píxeles [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Curvatura
Plano (Flat)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
QHD 540Hz ↔ FHD 720Hz
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Iluminação LED RGB
Sim (LED Hexagonal)
Efeito HDR
Sim
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED Dual-Mode - 27GX790B-B
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Altura - Inclinação - Rotação
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
SOM
DTS HP: X
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fonte Externa
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v2.1)
USB-C
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (4-Polos) (Som + Microfone)
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
22"
Exibição - Resolução
FHD
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz (O/C)
Exibição - Tempo de resposta
5 ms (GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG 120Hz (O/C) FHD – 22U403A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
22"
Proporção
16:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5 ms (GtG)
Resolução
FHD
Paso de píxeles [mm]
0,2493 × 0,241 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16,7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz (O/C)
Tamaño [cm]
54.5
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
VRR
Sim
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.0)
Saída para auscultadores
Sim (3-polos) (Apenas Som)
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Design sem bordas
Sim
Suporte 1Click
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
13W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
556 x 350 x 138 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
492,5 x 378,4 x 200,8 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
492,5 x 284,6 x 50,7 mm
Peso de envio [kg]
3,3 kg
Peso com suporte [kg]
2,3 kg
Peso sin soporte [kg]
1,9 kg
Peso sin soporte [kg]
1,9 kg
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