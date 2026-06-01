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Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v
Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v
LP1419IVSI.AS101
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Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
- Virus Defense: Elimina até 99,9% de vírus, bactérias do ar
- Purificação 360º: atinge até 100m² em aproximadamente 25min
- Family Care: Filtra ácaros, bactérias no nível do chão
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil. Agora com IA Integrada!
Ar-condicionado portátil é bom, mas com Inteligência Artificial que aprende seus hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento é só LG, o ar-condicionado que é inteligente de verdade e te proporciona uma experiência de climatização única, realmente personalizada
Conectividade a Qualquer Hora e Lugar
O Wi-fi Integrado proporciona controle via LG ThinQ™ com comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.
*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acessehttps://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
*O nível de 44 decibéis é medido no modo sleep
*Antivírus 99,9% Testado pela Escola de Saúde da Universidade de Seul - Vírus de teste: vírus da hepatite e MHV Coronavírus murinho (substituto do coronavírus infeccioso humano. Método de teste: ISO 207433 realizado em 14/04/2020. Ionizador Plasmaster+Certificado pela Alburn University, EUA: elimina Salmonella 98,0%, Campylobacter 81,2%, Alergeno de ácaros 96,1%. Certificado pela Seoul National University, Coreia: Elimina MRSA 99% em 10 min, S. pneumoniae 95% em 30 min, Adeno Vírus 96% em 60 min, vírus H1N1 96% em 120 min. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de vírus se baseiam em testes realizados em condições ideais de tempo. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alteração de tempo. Anti-bacteriano 99,9% Testado pelo KTR (Instituto de Pesquisa e Teste da Coreia) - Teste de bactérias: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli - Método de Teste: ISO 20743 realizado em 03/04/2020. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de bactérias se baseiam em testes realizados em condições ideais. 18h de incubação temperatura ~37ºC e 0,4g. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alterações de temperatura e umidade.
- Ar-Condicionado Portátil LG Dual Inverter 14.000 BTUs LP1419IVSI
- Purificador de Ar LG PuriCare 360º com 2 Filtros Branco 127v
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Velocidade do ventilador
4 Posições
Ar Condicionado
Não disponível
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não disponível
Ionizador
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Operação de comutação forçada
Não disponível
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não disponível
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
UV Nano
Não disponível
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096545065
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
562x822x504
Peso do produto (kg)
35,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
14000 / 6000
Capacidade de Resfriamento Nominal (W)
4103
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Visor de Energia
Não disponível
Classe de energia
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-07
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
P3NQ14ANWJ0
Tipo de produto e nome do modelo
Portable & LP1419IVSI
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
N/A
Nível de ruido (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Área recomendada (㎡)
100
Entrada de alimentação (W)
70
CADR (CMH)
779
Cor
Prata
Tensão nominal
127V
RECURSOS
Limpeza 360˚
Sim
Velocidade do ventilador
5 Velocidades (Automática/Baixa/Média/Alta/Turbo)
Alarme de troca de filtro
Sim
Ionizador
Sim
Modo Purificação/Clean Booster
7,5m
Controle remoto
Sim
SENSOR
PM 1.0/Desodorização/Odor
Indicador inteligente (qualidade do ar)
Sim
Temporizador
2/4/8/12 hr
RECURSOS INTELIGENTES
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DIMENSÕES E PESO
Peso do produto (kg)
19.2
Dimensões do produto - L x A x P (mm)
376 x 1073 x 376
Dimensões da embalagem - L x A x P (mm)
432 x 1153 x 432
Peso_Líquido (g)
19200
Peso_Líquido (somente produto, g)
19200
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