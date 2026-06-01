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Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v

Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v

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Vista frontal de Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v LP1419IVSI.AS101
Vista frontal de Combo LG Ar Portátil 127V + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v LP1419IVSI.AS101

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • Virus Defense: Elimina até 99,9% de vírus, bactérias do ar
  • Purificação 360º: atinge até 100m² em aproximadamente 25min
  • Family Care: Filtra ácaros, bactérias no nível do chão
Mais

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil. Agora com IA Integrada!

Ar-condicionado portátil é bom, mas com Inteligência Artificial que aprende seus hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento é só LG, o ar-condicionado que é inteligente de verdade e te proporciona uma experiência de climatização única, realmente personalizada

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Conectividade a Qualquer Hora e Lugar

O Wi-fi Integrado proporciona controle via LG ThinQ™ com comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.

No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa

No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa

*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acessehttps://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados

*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).

Foto ilustrativa de 2 pessoas dormindo enquanto o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil está ligado silenciosamente

Foto ilustrativa de 2 pessoas dormindo enquanto o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil está ligado silenciosamente

Operação Silenciosa

O Ar-condicionado LG Dual Inverter AI Portátil trabalha com um menor nível de ruído, de até 44 decibéis*, graças ao exclusivo rotor duplo da LG que elimina ruídos desnecessários para uma operação silenciosa e confortável.

*O nível de 44 decibéis é medido no modo sleep

/Air_Purifier_Features

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*Antivírus 99,9% Testado pela Escola de Saúde da Universidade de Seul - Vírus de teste: vírus da hepatite e MHV Coronavírus murinho (substituto do coronavírus infeccioso humano. Método de teste: ISO 207433 realizado em 14/04/2020. Ionizador Plasmaster+Certificado pela Alburn University, EUA: elimina Salmonella 98,0%, Campylobacter 81,2%, Alergeno de ácaros 96,1%. Certificado pela Seoul National University, Coreia: Elimina MRSA 99% em 10 min, S. pneumoniae 95% em 30 min, Adeno Vírus 96% em 60 min, vírus H1N1 96% em 120 min. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de vírus se baseiam em testes realizados em condições ideais de tempo. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alteração de tempo. Anti-bacteriano 99,9% Testado pelo KTR (Instituto de Pesquisa e Teste da Coreia) - Teste de bactérias: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli - Método de Teste: ISO 20743 realizado em 03/04/2020. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de bactérias se baseiam em testes realizados em condições ideais. 18h de incubação temperatura ~37ºC e 0,4g. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alterações de temperatura e umidade.

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Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

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Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Área recomendada (㎡)

100

Entrada de alimentação (W)

70

CADR (CMH)

779

Cor

Prata

Tensão nominal

127V

RECURSOS

Limpeza 360˚

Sim

Velocidade do ventilador

5 Velocidades (Automática/Baixa/Média/Alta/Turbo)

Alarme de troca de filtro

Sim

Ionizador

Sim

Modo Purificação/Clean Booster

7,5m

Controle remoto

Sim

SENSOR

PM 1.0/Desodorização/Odor

Indicador inteligente (qualidade do ar)

Sim

Temporizador

2/4/8/12 hr

RECURSOS INTELIGENTES

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DIMENSÕES E PESO

Peso do produto (kg)

19.2

Dimensões do produto - L x A x P (mm)

376 x 1073 x 376

Dimensões da embalagem - L x A x P (mm)

432 x 1153 x 432

Peso_Líquido (g)

19200

Peso_Líquido (somente produto, g)

19200

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