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Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V

Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V

LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P
LG Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 375L Inox Look 220V, LP1419IVSI.B372P

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • Alta Eficiência de Energia A+++
  • Compressor Smart Inverter
  • Linear Cooling
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSI

LP1419IVSI

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
front view

GN-B372PFM2

Geladeira LG Frost Free Inverter 375L Duplex Cor Inox Look
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Nova Geladeira Duplex LG

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Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

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Especificação chave

DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (L x A x P, mm)

700 x 1720 x 680

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - Classificação energética

A+++

DESEMPENHO - Tipo de Compressor

Compressor Smart Inverter

RECURSOS - Door-in-Door

Não

TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

Não

MATERIAL E ACABAMENTO - Acabamento (porta)

Inox Look

Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Tipo de produto

Duplex

Classificação energética

A+++

CAPACIDADE

Capacidade do Freezer (L)

84

Capacidade do Refrigerador (L)

285

Volume Bruto Total (L)

410

CONTROLE E DISPLAY

Express Freeze

Não

DIMENSÕES E PESO

Peso da embalagem (kg)

68

Peso do produto (kg)

62

Dimensões do produto (L x A x P, mm)

700 x 1720 x 680

RECURSOS

Door Cooling+

Não

Door-in-Door

Não

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

Máquina de gelo manual

Bandeja de gelo normal

Dispenser de água

Não

Máquina de gelo automática

Não

Produção diária de gelo (lb.)

Não disponível

Capacidade do armazenamento de gelo (lb.)

N/A

MATERIAL E ACABAMENTO

Porta (Material)

PET

Acabamento (porta)

Inox Look

Tipo de puxador

Puxador Horizontal

DESEMPENHO

Tipo de Compressor

Compressor Smart Inverter

COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR

Cesto de porta transparente

4

Luz do refrigerador

LED superior

Prateleira de vidro temperado

2

Hygiene Fresh+

Não

Gaveta de vegetais

Sim (1)

Hygiene Fresh

Não

TECNOLOGIA INTELIGENTE

Diagnóstico Inteligente

Não

ThinQ (Wi-Fi)

Não

COMPARTIMENTO DO FREEZER

Cesto de porta transparente

2

Prateleira de vidro temperado

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