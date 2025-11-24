About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V

Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V

LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011
LG Combo Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca 127V + Ar Portátil 127V, LP1419IVSI.CV5011

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • MAIS CAPACIDADE - Espaço suficiente para lavar itens maiores e volumosos
  • AI DD™ - Inteligência Artificial que protege 18% mais as roupas durante a lavagem
  • STEAM™ - Vapor que elimina 99,9% de bactérias e alérgenos
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSI

LP1419IVSI

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
CV5014WC4

CV5014WC4

Lava e Seca LG Smart VC4 14kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ (CV5014WC4) - 127v
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

CV5014WC4

Imprimir

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

Imprimir

Especificação chave

CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)

14

DIMENSÕES/PESOS - Dimensões do produto (L x A x P, mm)

600x850x615

RECURSOS - ezDispense

Não

RECURSOS - Steam

Sim

OPÇÕES ADICIONAIS - Redução de amassados

Não

TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

Sim

Todas as especificações

MATERIAL E ACABAMENTO

Cor do produto

Branco

Tipo de porta

Tampa em vidro temperado preto fumê

CAPACIDADE

Capacidade máxima de secagem (kg)

8

Capacidade máxima de lavagem (kg)

14

CONTROLE E VISOR

Temporizador de adiamento

3-19 horas

Tipo de tela

Mostrador + LED Touch

Indicação de trava da porta

Sim

RECURSOS

6 Motion DD

Sim

AI DD

Sim

Tipo

Lava e seca Front Load

Sinal de fim de ciclo

Sim

Sistema Centum

Sim

Adicionar item

Sim

ezDispense

Não

Reinício automático

Sim

Inverter Direct Drive

Sim

Sistema de detecção de espuma

Sim

LoadSense

Sim

Steam

Sim

Luz do tambor

Não

Steam+

Não

Pés niveladores

Sim

Tambor de aço inoxidável

Sim

TurboWash360˚

Não

Com tambor interno

Sim

Sensor de Vibração

Sim

Elevador do tambor

Levantador fino de aço inoxidável

Alimentação de água (quente/fria)

Apenas frio

Nível da água

Auto

TurboWash

Sim

OPÇÕES ADICIONAIS

Wi-Fi

Sim

Adicionar item

Sim

Bipe Ligar/Desligar

Sim

Bloqueio Infantil

Sim

Adiar Fim

Sim

Nível de Detergente

Não

Luz do tambor

Não

Pré-lavar

Sim

Início Remoto

Sim

Exaguar + Centrifgar

Não

Enxaguar+

Sim

Nível de Amaciante

Não

Centrifugar

1400/1200/1000/800/400/Sem centrifugação

Steam

Não

Temp.

Frio/20/30/40/50/60 ℃

Limpeza do Tambor

Não

TurboWash

Não

Lavar

Não

Redução de amassados

Não

ColdWash

Não

Limpeza do bocal ezDispense

Não

PROGRAMAS

Edredom

Não

Algodão

Sim

Roupas de bebê vapor

Sim

Lavagem Inteligente

Não

Antialérgico (lavadora)

Sim

Lavagem Automática

Não

Roupa de Bebê

Não

Desgaste do bebê

Não

Renovação de roupa de cama

Não

Roupa de Cama

Não

Lavagem Fria

Não

Roupas Coloridas

Não

Algodão +

Sim

Roupas Escuras

Não

Delicados

Sim

Enxágue Duplo

Não

Download de Ciclo

Sim

Refrescar

Não

Drenar + Centrifugar

Não

Camisas

Não

Apenas Secagem

Não

Tecidos Sintéticos

Sim

Eco 40-60

Não

Cuidados Especiais

Não

Higienização

Não

Intensivo 60

Não

Jeans

Não

Mix

Sim

Camiseta Única

Não

Exterior

Não

Lavagem de Roupas de Pets

Não

Rápido 30

Não

Lavagem de velocidade

Não

Período de chuvas

Não

Refresh

Não

Apenas Enxágue

Não

Enxágue+Centrifugação

Não

Uniforme Escolar

Não

Lavagem Silenciosa

Não

Peça única

Não

Skin Care

Não

Punhos e Colarinhos

Não

Pequena Carga

Não

Enxágue Inteligente

Não

Rápido 14

Sim

Lavagem+Secagem Rápidas

Não

Roupas Esportivas

Não

Tira Manchas

Não

Steam Refresh

Não

Roupa de Banho

Não

Limpeza do Tambor

Sim

TurboWash 39

Não

TurboWash 49

Não

TurboWash 59

Sim

Lavagem+Secagem

Sim

Apenas Lavagem

Não

Lã (Lavagem a Mão/Lã)

Sim

TECNOLOGIA INTELIGENTE

Smart Diagnosis

Sim

Download de Ciclo

Sim

Monitoramento de energia

Sim

Início Remoto e Monitor de Ciclo

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

Instrutor de Limpeza do Tambor

Sim

Emparelhamento Inteligente

Sim

DIMENSÕES/PESOS

Profundidade do produto com a porta aberta 90˚ (P'' mm)

1.135

Dimensões da caixa (L x A x P, mm)

660x890x705

Dimensões do produto (L x A x P, mm)

600x850x615

Peso (kg)

76,0

Peso incluindo embalagem (kg)

80,0

Profundidade do produto da tampa traseira até a porta (P' mm)

660

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806084445704

OPCIONAIS/ACESSÓRIOS

Compatível com LG TWINWash

Não

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.