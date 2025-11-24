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Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 127V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 127V
LP1419IVSI.MS304
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Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
- Design Premium
- Limpa Fácil
- Cozimento Perfeito
Produtos neste pacote: 2
*Imagens meramente ilustrativas.
- Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
- Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil (MS3043BR)
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Velocidade do ventilador
4 Posições
Ar Condicionado
Não disponível
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não disponível
Ionizador
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Operação de comutação forçada
Não disponível
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não disponível
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
UV Nano
Não disponível
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096545065
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
562x822x504
Peso do produto (kg)
35,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
14000 / 6000
Capacidade de Resfriamento Nominal (W)
4103
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Visor de Energia
Não disponível
Classe de energia
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-07
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
P3NQ14ANWJ0
Tipo de produto e nome do modelo
Portable & LP1419IVSI
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
N/A
Nível de ruido (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
País de origem
Brazil
Cor da porta
Prata nobre
Design da porta
Dividida
Limpa Fácil
Sim
Tipo de instalação
Em bancada
Cor externa
Prata nobre
Capacidade do forno (L)
30
Tipo
Solo
RECURSOS CONVENIENTES
Adicionar 30 segundos
Sim
Bloqueio infantil
Sim
Bipe de conclusão
Sim
Limpa Fácil
Sim
Cronômetro de cozinha
Não
Ajuste de hora
Sim
Relógio
Sim
Indicador de Porta Fechada
Sim
Ligar/desligar prato giratório
Não
CARACTERÍSTICAS DO FORNO MICRO-ONDAS
Como cozinhar
Automático + Manual
Níveis de potência do micro-ondas
10
Consumo de energia total (W)
1250
Tipo de luz da cavidade
Incandescente
Consumo de energia do micro-ondas (W)
1250
Potência útil do micro-ondas (W)
800
Capacidade do forno (L)
30
Smart Inverter
Não
Tamanho do prato giratório (mm)
305
RECURSOS DE CONTROLE
Visor de controle
LED
Local do controle
Lado direito
Tipo de controle
Teclado de membrana
MODOS DE COZIMENTO
Auto cozimento
Sim
Cozer
Não
Descongelar
Sim
Grill
Não
Fritura a ar
Não
Auto reaquecimento
Não
Cozer por Convecção
Não
Desidratar
Não
Descongelamento Inverter
Não
Derreter
Não
Cozimento de Memória
Não
Prova
Não
Assar
Não
Sensor Cook
Não
Sensor Reheat
Não
Cozimento Lento
Não
Amolecer
Não
Convecção Rápida
Não
Grill Rápido
Não
Cocção em Estágios
Não
Cozinheiro a Vapor
Não
Aquecer
Sim
DESIGN / ACABAMENTO
Design da cavidade
Quadrada
Cor da porta
Prata nobre
Design exterior
Visão ampla tradicional
Cor interna
Cinza
Cor externa
Prata nobre
Design da porta de vidro
Espelhado
Acabamento PrintProof
Não
DIMENSÕES / PESO
Peso para expedição (kg)
15
Dimensões da embalagem (L x A x P) (mm)
557 x 310 x 481
Dimensões do produto (L x A x P) (mm)
508 x 290 x 400
Peso do produto (kg)
12
Dimensão da cavidade (L x A x P) (mm)
359,0 x 241,0 x 378,2
POTÊNCIA / CLASSIFICAÇÕES
Saída de alimentação (W)
800
Fonte de alimentação necessária (Volt/Hz)
127V / 60Hz
ACESSÓRIOS
Bandeja de vidro (un.)
1
Anel giratório (un.)
1
Manual do usuário (un.)
1
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299946608
TECNOLOGIA INTELIGENTE
NFC Tag On
Não
SmartDiagnosis
Não
ThinQ (Wi-Fi)
Não
O que as pessoas estão dizendo
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