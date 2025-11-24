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Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas Solo 30L com revestimento EasyClean™ 127V

Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas Solo 30L com revestimento EasyClean™ 127V

LP1419IVSI.MS3091
Vista frontal de Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas Solo 30L com revestimento EasyClean™ 127V LP1419IVSI.MS3091
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Vista frontal de Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas Solo 30L com revestimento EasyClean™ 127V LP1419IVSI.MS3091
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Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • EasyClean™ Limpeza 2x mais fáciI
  • I Wave: Cozimento e descongelamento mais uniforme
  • Eco On: Economia de Energia
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSI

LP1419IVSI

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
MS3091BC

MS3091BC

Forno de Micro-ondas Solo 30L com revestimento EasyClean™, tecnologia I Wave e acabamento em branco - 127v
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Imagem ilustrativa do Micro-Ondas como se estivesse em uma lousa com comidas desenhadas em volta

Imagem ilustrativa do Micro-Ondas como se estivesse em uma lousa com comidas desenhadas em volta

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Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

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Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Marca

LG

País de origem

Brasil

Cor da porta

Preto

Design da porta

Branco e Preto com puxador na porta

Limpa Fácil

Sim, EasyClean™

Cor externa

Branco

Capacidade do forno (L)

30

Tipo

Solo

ENERGIA

Classe de Eficiência Energética

A

RECURSOS CONVENIENTES

Adicionar 30 segundos

Sim

Bloqueio infantil

Sim

Bipe de conclusão

Sim

Limpa Fácil

Sim, EasyClean™

Cronômetro de cozinha

Sim

Ajuste de hora

Sim

Cozimento cronometrado

Sim

CARACTERÍSTICAS DO FORNO MICRO-ONDAS

Como cozinhar

Sim

Níveis de potência do micro-ondas

10

Consumo de energia total (W)

1250

RECURSOS DE CONTROLE

Visor de controle

Vertical direita

MODOS DE COZIMENTO

Auto cozimento

16 programas

Cozer

Sim

Descongelar

Sim

Grill

Não

DESIGN / ACABAMENTO

Design da cavidade

Cinza

Visor de controle

Vertical direita

Cor da porta

Preto

Design exterior

Branco

Cor da alça

Preto

Cor interna

Cinza

Cor externa

Branco

DIMENSÕES / PESO

Peso para expedição (kg)

14.5

Dimensões da embalagem (L x A x P) (mm)

563 x 330 x 492

Dimensões do produto (L x A x P) (mm)

508 x 291 x 405

Peso do produto (kg)

12.48

Tamanho em largura (mm)

508

POTÊNCIA / CLASSIFICAÇÕES

Saída de alimentação (W)

800

Fonte de alimentação necessária (Volt/Hz)

127

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299913082

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