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Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide

Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide

OLED65C5.34GP63A
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 65" 2025 + Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround com o Processador Alpha 9 AI Gen8.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais intensos.
  • Tela em resolução WQHD UltraWide (resolução 3440x1440)
  • Taxa de atualização: 160Hz
  • Tempo de Resposta:1ms (MBR)
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 65 polegadas 2025 OLED65C5PSA

OLED65C5PSA

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 65 polegadas 2025
Front view

34GP63A-B

Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 3440x1440 160Hz 1ms (MBR) HDR10 AMD FreeSync HDMI 34GP63A-B
Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do Processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 9 AI Gen8. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do Processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 9 AI Gen8. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

Detalhes visuais de outro nível com o brilhante processador alpha 9 AI Gen8.

O motor de AI do nosso processador analisa e aprimora cada quadro em detalhes. Ao reconhecer rostos, ele oferece não apenas qualidade visual 4K, mas também expressões faciais aprimoradas e maior profundidade.

O processador Alpha 9 AI Gen8 está em frente a um fundo escuro. Ele brilha com uma luz azul-petróleo de dentro para fora, iluminando os circuitos do microchip ao seu redor. Estatísticas de desempenho são visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vez maior da NPU. Operação 1,7 vez mais rápida da CPU. GPU com gráficos 2,1 vezes mais aprimorados.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

Visuais mais brilhantes com o Intensificador de brilho

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

UltraGear™ Logo.

UltraGear™ Logo.

LG UltraGear™ Monitor Curved

Seu game levado a sério

34" 21:9 UltraWide™ WQHD

Mais espaço para jogos

A tela UltraWide™ WQHD (resolução de 3440x1440, proporção 21:9) é ótima para jogos. Os jogadores podem ver mais informações na tela do jogo.

34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

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Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K OLED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α9 AI Processor 4K Gen8

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

ÁUDIO - Dolby Atmos

Sim

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1441 x 826 x 45,1

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

16,6

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1441 x 826 x 45,1

Dimensões com base (LxAxP)

1441 x 880 x 230

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1600 x 950 x 200

Base da TV (LxAxP)

470 x 230

Peso sem base

16,6

Peso com base

18,5

Peso da embalagem

26,4

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959684

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α9 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

α9 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dynamic Tone Mapping

Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 144 Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Controle de Voz Hands Free

Sim

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

40W

Sistema de Som

2.2 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização de Voz por Inteligência Artificial)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

34

Exibição - Resolução

3440 x 1440

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Exibição - Curvatura

1800R

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

UltraGear

Ano

2022

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

34

Proporção

21:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5ms (GtG em mais rápido)

Resolução

3440 x 1440

Paso de píxeles [mm]

0.07725 x 0.23175

Profundidade de cor (número de cores)

16,7 milhões

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Curvatura

1800R

Gama de cores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

160

Brillo (Min.) [cd/m²]

240

Relação de contraste (mín.)

3000:1

Tamaño [cm]

86.42

CONECTIVIDADE

HDMI

SIM(2ea)

DisplayPort

SIM(1ea)

Versão DP

1.4

Saída para auscultadores

3 polos (somente som)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Economia de energia inteligente

SIM

Cor calibrada na fábrica

SIM

Seguro de cintilação

SIM

Sincronização de ação dinâmica

SIM

Estabilizador Preto

SIM

Mira

SIM

Modo Leitor

SIM

Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

SIM

Interruptor de entrada automática

SIM

Efeito HDR

SIM

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinación/Altura

Montável na parede [mm]

100 x 100

SOM

Maxx Áudio

SIM

Palestrante

7Wx2

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

986 x 524 x 212

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

809 x 358.9 x 91.5

Peso de envio [kg]

10.7

Peso com suporte [kg]

7.9

Peso sin soporte [kg]

5.8

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (máx.)

45W

Consumo de energia (modo de suspensão)

Menos de 0,5W

Consumo de energía (típ.)

42W

Consumo de energia (DC Off)

Menos de 0,3W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

ACESSÓRIOS

Porta de exibição

SIM

HDMI

SIM

APLICAÇÃO SW

Controlador duplo

SIM

Controle na tela (LG Screen Manager)

SIM

PADRÃO

RoHS

SIM

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