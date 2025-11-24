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Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"

Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"

OLED77B5.24G411A
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"
Combo Smart TV LG OLED evo AI B5 77" 2025 + Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24"

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • Taxa de atualização de 144Hz (O/C)
  • Tempo de resposta de 1ms (MBR)
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® & AMD FreeSync™
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 77 polegadas 2025 OLED77B5PSA

OLED77B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 77 polegadas 2025
front view

24G411A-B

Monitor LG UltraGear™ G4, 24G411A-B, 144Hz (O/C), Tela IPS FHD 24", 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10, sRGB 99%
Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

Preto perfeito e cores intensas, seja em ambientes claros ou escuros, somente com a LG OLED TV.

A tecnologia Preto perfeito tem certificação da UL e oferece níveis de preto real para aprimorar o brilho e o contraste percebidos. Também obteve a certificação da UL e da eyesafe por proporcionar uma experiência de visualização mais confortável ao reduzir as emissões de luz azul.

LG OLED TV exibindo uma comparação visual entre uma tela com Cor perfeita e Preto perfeito e outra sem. As certificações da UL e eyesafe estão visíveis com um texto solicitando a verificação das marcas.

LG OLED TV exibindo uma comparação visual entre uma tela com Cor perfeita e Preto perfeito e outra sem. As certificações da UL e eyesafe estão visíveis com um texto solicitando a verificação das marcas.

*A tela LG OLED é verificada pela UL e o Preto perfeito é medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base em um ambiente típico de iluminação interna (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do local de visualização.

*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*As telas da LG OLED TV foram certificadas como Fator de desempenho circadiano pela eyesafe®

*Imagens das telas simuladas para fins ilustrativos. 

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 24g411a.

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 24g411a.

Monitor Gamer
144Hz (O/C), 1ms (MBR), IPS FHD 24“

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Monitor FHD IPS de 24 polegadas 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, taxa de atualização de 120Hz, 1ms MRB, design ultrafino
Velocidade está escrita em letras maiúsculas.
Cena de jogo de corrida com resposta extremamente rápida e taxa de atualização de 120Hz.

Comece a quebrar o game com 144Hz de taxa de atualização

Cada frame importa para atingir a melhor performance durante a gameplay. Viva o game com a taxa de 144Hz (O/C) que permite carregar imagens em movimento em até 144 vezes a cada segundo para você se sobressair no game.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

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Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K OLED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

120Hz Nativo

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

ÁUDIO - Saída de Áudio

20W

ÁUDIO - Sistema de Som

2.0 Canais

ÁUDIO - Dolby Atmos

Sim

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1719 x 989 x 50,9

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

22,9

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1719 x 989 x 50,9

Dimensões com base (LxAxP)

1719 x 1057 x 319

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1839 x 1130 x 200

Base da TV (LxAxP)

1403 x 319

Peso sem base

22,9

Peso com base

23,5

Peso da embalagem

33,5

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959776

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

24”

Exibição - Resolução

1920x1080

Exibição - Tipo de painel

IPS FHD

Exibição - Proporção

16:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

250cd/m²

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

144Hz

Exibição - Tempo de resposta

1ms (MBR) real

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação (-5~20º)

Todas as especificações

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação (-5~20º)

Design sem bordas

4 lados praticamente sem bordas

Montável na parede [mm]

Sim (100 x 100 mm)

DIMENSÕES/PESOS

Peso com suporte [kg]

3.3kg

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

620 x 134 x 385mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

539.4 x 412 x 220mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

539.4 x 317.1 x 38.7mm

Peso de envio [kg]

4.6kg

Peso sin soporte [kg]

2.4kg

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1,5m)

Cabo de alimentação

Sim (1,5m)

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

16W (Típ.)

CARACTERÍSTICAS

Mira

Sim

AMD FreeSync™

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Contador de FPS

Sim

HDR 10

Sim

Efeito HDR

Sim

NVIDIA G-Sync™

Sim

Modo Leitor

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

VRR

Sim

CONECTIVIDADE

Saída para auscultadores

Sim 3 polos (Som apenas)

HDMI

Sim (x1)

DisplayPort

Sim (x1)

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG UltraGear™ – 24G411A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

24”

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS FHD

Tratamento de Superfície

Antirreflexo

Resolução

1920x1080

Profundidade de cor (número de cores)

16.7M

Ângulo de visão (CR≥10)

178º / 178º

Brillo (típ.) [cd/m²]

250cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1500:1

Tempo de resposta

1ms (MBR) real

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Curvatura

Não

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

144Hz

SOM

DTS HP: X

Sim (3 polos -Som apenas)

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